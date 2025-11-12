Ισραήλ: Κλείνει το ραδιόφωνο του Στρατού ο υπουργός Άμυνας, έπειτα από 75 χρόνια λειτουργίας

Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να ιδιωτικοποιήσει το δίκτυο ΚΑΝ, μια κίνηση που κάποιοι επικριτές λένε ότι οφείλεται στο ότι το ΚΑΝ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.

Ισραήλ: Κλείνει το ραδιόφωνο του Στρατού ο υπουργός Άμυνας, έπειτα από 75 χρόνια λειτουργίας

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Στρατού λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 1950.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να κλείσει τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Στρατού, που χρηματοδοτείται από το κράτος, σε μια προσπάθεια, όπως την χαρακτήρισε, να διατηρηθεί ο μη πολιτικός χαρακτήρας του στρατού αλλά την απόφαση επέκρινε ο επικεφαλής του σταθμού ως πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου.

Ο υπουργός Ίσραελ Κατς δήλωσε σε ανακοίνωση ότι σύντομα θα καταθέσει πρόταση στη δεξιά κυβέρνηση της χώρας να κλείσει τον σταθμό, που είναι ανεξάρτητος δημοσιογραφικά, και ότι αναμένει να σταματήσει τις μεταδόσεις έως την 1η Μαρτίου.

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Shaul Mofaz, αριστερά, ακούει στρατιώτες κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής του ισραηλινού στρατού στο γραφείο του στο Τελ Αβίβ, τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2004.

AP/Ariel Schalit

Ο επικεφαλής του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Στρατού Ταλ Λεβ Ραμ δήλωσε ότι η κίνηση είναι απροσδόκητη και δεν είναι μια επαγγελματική διαδικασία που θέτει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα των στρατιωτών. «Το θεωρούμε πραγματικό, λυπηρό και δραματικό πλήγμα στον στρατό του λαού, στην ισραηλινή κοινωνία και την ελευθερία του Τύπου σε ένα δημοκρατικό κράτος», δήλωσε σε ανακοίνωση. «Σκοπεύω να πολεμήσω αυτή τη βαριά απόφαση με κάθε μέσο», πρόσθεσε.

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Στρατού είναι ένα από τα μέσα ενημέρωσης με κρατική χρηματοδότηση στο Ισραήλ –το άλλο είναι το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN, που λειτουργεί τηλεοπτικό ειδησεογραφικό σταθμό και αρκετούς ραδιοφωνικούς ειδησεογραφικούς σταθμούς. Και τα δύο μέσα είναι ανεξάρτητα δημοσιογραφικά από την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει υπάρξει επικριτική προς τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Στρατού και το δίκτυο KAN, κατηγορώντας τα για προκατάληψη κατά των θεσμών του κράτους.

Ο Κατς δήλωσε ότι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Στρατού έχει μεταδώσει πολλές απόψεις κατά του στρατού και των στρατιωτών. Ο σταθμός στελεχώνεται από στρατιώτες και πολίτες και έχει μεγάλη ακροαματικότητα στο Ισραήλ. Εκπρόσωπος του υπουργείου Επικοινωνιών αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να ιδιωτικοποιήσει το δίκτυο ΚΑΝ, μια κίνηση που κάποιοι επικριτές λένε ότι οφείλεται στο ότι το ΚΑΝ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γαΐρ Λαπίντ καταδίκασε σε ανάρτηση στο Χ την απόφαση για το κλείσιμο του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Στρατού, λέγοντας ότι είναι αποτέλεσμα «μιας ανήσυχης κυβέρνησης που φοβάται την κριτική». Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να «αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού» ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς.

Η ένωση δημοσιογράφων του Ισραήλ δήλωσε ότι θα παλέψει για την ανατροπή της «επιζήμιας» απόφασης του Κατς.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πότε ο Κατς θα καταθέσει την πρότασή του στο σύνολο του κυβερνητικού σχήματος.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο συνασπισμός του Νετανιάχου, ο πλέον δεξιός στην ιστορία του Ισραήλ, δεν θα εξασφάλιζε αρκετές έδρες για να σχηματίσει κυβέρνηση εάν διεξάγονταν σήμερα εκλογές.

