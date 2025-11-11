Αύριο η ομιλία του μεγάλου Αμερικανού καθηγητή Νόρμαν Φίλκενσταϊν στο Πάντειο

Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο Τετάρτη 12/11 ο πασίγνωστος Αμερικανός καθηγητής Νόρμαν Φίλκενσταϊν ο οποίος θα εκφωνήσει ομιλία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του 4ου Athens Palestine Film Festival που διεξάγεται τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Φίλκενσταϊν είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης εξειδικευμένος στην έρευνα του Ολοκαυτώματος των Εβραίων και στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Ο ίδιος, γεννημένος στις ΗΠΑ από Εβραίους γονείς, επιζώντες του Ολοκαυτώματος, έχει μιλήσει ανοιχτά κατά της πολιτικής που εφαρμόζει το κράτος του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Στην ομιλία του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο που είναι προγραμματισμένη για τις 12/11/2025 στις 19:00 το απόγευμα, θα μιλήσει με θέμα «Γάζα: Πώς φτάσαμε ως εδώ και που πηγαίνουμε»

Σύμφωνα με την Dounias, τη διοργανώτρια οργάνωση του Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου, ο καθηγητής Φίλκενσταϊν θα εξετάσει την ιστορική πορεία της Γάζας, τα μοτίβα πολιορκίας και αποκλεισμού, τις συνέπειες των στρατιωτικών επεμβάσεων, καθώς και ζητήματα λογοδοσίας, αντίστασης και μελλοντικής προοπτικής. Η βραδιά στοχεύει στην προώθηση της δημόσιας συμμετοχής, του πολιτισμικού διαλόγου και της κριτικής σκέψης γύρω από τις σημερινές πραγματικότητες που αντιμετωπίζει η Γάζα.

«Η Γάζα παραμένει στο επίκεντρο μιας από τις πιο επείγουσες ανθρωπιστικές και πολιτικές κρίσεις της εποχής μας. Πώς προέκυψε αυτή η κατάσταση και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για δικαιοσύνη και επίλυση;» σχολίασε εκπρόσωπος του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από την πλευρά της, η Κάρολ Σανσούρ, ιδρύτρια και διευθύντρια της Dounias που διοργανώνει το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου τονίζει σχετικά με την εκδήλωση: «Στη Dounias, πιστεύουμε ότι η κατανόηση της πραγματικότητας της Γάζας δεν αποτελεί απλώς μια διανοητική άσκηση, αλλά μια ηθική επιταγή. Μέσα από αυτή την εκδήλωση, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την επίγνωση, την ενσυναίσθηση και τη συμμετοχή, προσφέροντας έναν χώρο όπου η γνώση μπορεί να εμπνεύσει ευθύνη και αλλαγή».

Η κ. Sansour προσθέτει επίσης: «Καλωσορίζουμε φοιτητές, ερευνητές, ακτιβιστές, δημοσιογράφους και το ευρύτερο κοινό να συμμετάσχουν σε αυτή την επίκαιρη και ουσιαστική συζήτηση. Η κατάσταση στη Γάζα μας αφορά όλους και η κατανόησή της είναι το πρώτο βήμα προς μια ουσιαστική εμπλοκή.»

Η εκδήλωση θα γίνει υπό τη διοργάνωση του Athens Palestine Film Festival σε συνεργασία με το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.