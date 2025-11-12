Γερμανία: Παλαιστίνιοι από τη Γάζα προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να διακοπούν οι εξαγωγές όπλων

Τα τρέχοντα συμβόλαια για εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της Γερμανίας βάσει του διεθνούς δικαίου, υποστηρίζουν στην προσφυγή τους

Γερμανία: Παλαιστίνιοι από τη Γάζα προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να διακοπούν οι εξαγωγές όπλων

Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, στις 30 Αυγούστου 2025.

Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατέθεσαν δύο προσφυγές στη Γερμανία ζητώντας από τη χώρα να σταματήσει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ, με το αρμόδιο δικαστήριο του Βερολίνου να αναμένεται να εξετάσει και τις δύο σήμερα και να εκδώσει αμέσως την απόφασή του.

Το δικαστήριο αυτό έχει αρμοδιότητα να εξετάσει τις προσφυγές διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, που εγκρίνει τις εξαγωγές όπλων, έχει την έδρα της στο Βερολίνο.

Στη μία υπόθεση μεταξύ των εναγόντων είναι ένας γιατρός, ο οποίος ζει στο Βερολίνο για περισσότερα από 20 χρόνια και έλαβε τη γερμανική υπηκοότητα το 2014, και ο πατέρας του που ζει ακόμη στη Γάζα.

Ζητούν από το δικαστήριο να εμποδίσει τη γερμανική κυβέρνηση να εξάγει όπλα στο Ισραήλ μέχρι να τερματιστεί η σύγκρουση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως αναφέρουν στην προσφυγή τους, τα τρέχοντα συμβόλαια για εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της Γερμανίας βάσει του διεθνούς δικαίου.

Τη δεύτερη προσφυγή έχουν καταθέσει τέσσερις Παλαιστίνιοι που ζουν στη Γάζα, αν και ένας από αυτούς έχει πεθάνει, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Αυτοί αμφισβητούν την έγκριση που έδωσε η γερμανική κυβέρνηση για την εξαγωγή 3.000 αντιαρματικών όπλων στο Ισραήλ, εκτιμώντας ότι ήταν παράνομη.

Οι γερμανικές εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ αποτελούν θέμα συζήτησης εδώ και μήνες. Μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Γερμανία αύξησε σημαντικά τις παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ.

Τον Αύγουστο του 2025, εν μέσω ανησυχιών για την κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέστειλε προσωρινά την παροχή εγκρίσεων για την εξαγωγή στο Ισραήλ στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τον Σεπτέμβριο η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ αξίας τουλάχιστον 2,46 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας.

Από την 1η Ιανουαρίου ως τις 8 Αυγούστου 2025, οι εξαγωγές γερμανικών όπλων στο Ισραήλ ανήλθαν στα 250 εκατ. ευρώ.

