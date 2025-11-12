Οργή στο Βελιγράδι: Κατεδαφίζουν μνημείο για να χτίσει ξενοδοχείο ο γαμπρός του Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Βελιγράδι ενάντια σε ένα σχέδιο κατεδάφισης πρώην στρατιωτικού αρχηγείου, προκειμένου να κτιστεί ένα συγκρότημα πολυτελών ξενοδοχείων που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ

Newsbomb

Οργή στο Βελιγράδι: Κατεδαφίζουν μνημείο για να χτίσει ξενοδοχείο ο γαμπρός του Τραμπ

H διαδήλωση στο Βελγράδι

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν κατά του σχεδίου κατεδάφισης ενός πρώην αρχηγείου του στρατού στην πρωτεύουσα της Σερβίας, Βελιγράδι, με στόχο την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Η συγκέντρωση προστέθηκε σε μια σειρά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που εντείνουν την πίεση στον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση της στέγης ενός σιδηροδρομικού σταθμού πριν από ένα χρόνο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Οι Σέρβοι βουλευτές ψήφισαν νομοθεσία που θα επιτρέψει ταχύτερες διοικητικές διαδικασίες για την εταιρεία Affinity Global Development του Κούσνερ για την κατασκευή του ξενοδοχείου, των διαμερισμάτων, των καταστημάτων και των γραφείων στη θέση του πρώην αρχηγείου του γιουγκοσλαβικού στρατού.

Serbia Trump Protest

To μνημείο που θέλει να κάνει ξενοδοχείο ο γαμπρός του Τραμπ

AP

Πολλοί Σέρβοι θεωρούν τα παλιά κεντρικά γραφεία, τα οποία υπέστησαν ζημιές στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999 ως φόρο τιμής σε όσους πέθαναν και ως μνημείο της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής της γιουγκοσλαβικής εποχής, και αντιτάχθηκαν στην υπογραφή μιας 99ετούς συμφωνίας μίσθωσης με την Affinity Global Development.

«Ήρθαμε εδώ για να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια στον νόμο», δήλωσε η Τεοντόρα Σμίλιανιτς, μια 48χρονη διαδηλώτρια. «Με την ψήφιση αυτού του νόμου, αυτός [ο Βούτσιτς] στοχεύει να ευχαριστήσει τον Τραμπ και να κερδίσει την εύνοια». Πολιτικοί της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η νομοθεσία ήταν αντισυνταγματική, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία την ενέκρινε χωρίς τροποποιήσεις, λέγοντας ότι ήταν ζωτικής σημασίας για καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Serbia Trump Protest

Παρά τις διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση Βούτσιτς τον περασμένο Νοέμβριο αφαίρεσε από το παλιό στρατιωτικό συγκρότημα τον χαρακτηρισμό του ως μνημείο προστατευόμενης πολιτιστικής κληρονομιάς. «Δίνουμε τη γη και αυτοί παρέχουν μια επένδυση τουλάχιστον 650 εκατομμυρίων ευρώ, μια τεράστια επένδυση για τη χώρα μας», δήλωσε ο Σέρβος πρόεδρος σε φιλοκυβερνητικό σταθμό, το Pink TV, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για πώληση αλλά για μακροχρόνια μίσθωση.

«Αυτό θα αυξήσει την αξία όλων των ακινήτων στο Βελιγράδι, θα προσελκύσει περισσότερους τουρίστες … θα αξίζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ άμεσα». Σημειώνεται πως ο Κούσνερ, που είναι παντρεμένος με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ίδρυσε την Affinity Global Development μετά την αποχώρησή του από τη θέση βοηθού στον Λευκό Οίκο το 2021.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Ηλεία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής μετά τη σύσκεψη στο υπουργείο Παιδείας

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τελεσίγραφο» Ζαχαράκη σε Πελετίδη: «Θέλει ο Δήμαρχος το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” στα σχολεία του ή όχι;»

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση: Κερδίζει έδαφος η ΝΔ από τις ενεργειακές συμφωνίες - Προηγείται με 16,7 μονάδες

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Σε «ανοιχτή γραμμή» η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον ΕΛΓΑ μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση - Συνεχίζονται οι καταγραφές και οι εκτιμήσεις

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπουδαία πρωτοβουλία της ΑΕΚ: Δωρεάν επίσκεψη σχολείων στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού

15:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξέσπασμα Σλούκα - «Ναι ρε, δεν ξέρει ο προφεσόρ!» (video)

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Αποστάσεις Στάρμερ από το BBC στην κόντρα με Τραμπ: «Βάλτε τάξη στα του οίκου σας»

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση με την Καμπότζη - Τουλάχιστον ένας νεκρός

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Χάρη στον φυλακισμένο συγγραφέα Boualem Sansal απένειμε ο πρόεδρος της Αλγερίας

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Πότε θα γίνει το Άρης - ΠΑΟΚ

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα - Τουλάχιστον 37 νεκροί και 18 τραυματίες

15:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αποκαλυπτική έρευνα: Σχεδόν αδύνατη η ταυτοποίηση της μουσικής που δημιουργήθηκε από AI - Το 97% των ακροατών δεν μπόρεσε να την ξεχωρίσει

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Μία αλεπού στη Μαρίνα Φλοίσβου - Αγνάντευε τη θάλασσα από τα σκαλιά

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Βελιγράδι: Κατεδαφίζουν μνημείο για να χτίσει ξενοδοχείο ο γαμπρός του Τραμπ

14:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Μαραθώνιος δεν είναι αγώνας, είναι συναίσθημα – Δείτε την ιστορία του Μάριου Σαρέλλα που εμπνέει

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού C-130: Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του αεροσκάφους

14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Όλα πιο άνετα με τον Σλούκα»

14:41WHAT THE FACT

Εκδρομή γεωλογίας μετατρέπεται σε ανακάλυψη δεινοσαύρων

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθηνών-Σουνίου λόγω διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό challenge στο Κορωπί: 22χρονος προσπάθησε να φάει ολόκληρο μπέργκερ και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό challenge στο Κορωπί: 22χρονος προσπάθησε να φάει ολόκληρο μπέργκερ και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Μία αλεπού στη Μαρίνα Φλοίσβου - Αγνάντευε τη θάλασσα από τα σκαλιά

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Αποστάσεις Στάρμερ από το BBC στην κόντρα με Τραμπ: «Βάλτε τάξη στα του οίκου σας»

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθηνών-Σουνίου λόγω διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Υπολογίστε πόσα χρήματα θα πάρετε

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ