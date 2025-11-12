Οργή στο Βελιγράδι: Κατεδαφίζουν μνημείο για να χτίσει ξενοδοχείο ο γαμπρός του Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν κατά του σχεδίου κατεδάφισης ενός πρώην αρχηγείου του στρατού στην πρωτεύουσα της Σερβίας, Βελιγράδι, με στόχο την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Η συγκέντρωση προστέθηκε σε μια σειρά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που εντείνουν την πίεση στον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση της στέγης ενός σιδηροδρομικού σταθμού πριν από ένα χρόνο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Οι Σέρβοι βουλευτές ψήφισαν νομοθεσία που θα επιτρέψει ταχύτερες διοικητικές διαδικασίες για την εταιρεία Affinity Global Development του Κούσνερ για την κατασκευή του ξενοδοχείου, των διαμερισμάτων, των καταστημάτων και των γραφείων στη θέση του πρώην αρχηγείου του γιουγκοσλαβικού στρατού.

To μνημείο που θέλει να κάνει ξενοδοχείο ο γαμπρός του Τραμπ AP

Πολλοί Σέρβοι θεωρούν τα παλιά κεντρικά γραφεία, τα οποία υπέστησαν ζημιές στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999 ως φόρο τιμής σε όσους πέθαναν και ως μνημείο της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής της γιουγκοσλαβικής εποχής, και αντιτάχθηκαν στην υπογραφή μιας 99ετούς συμφωνίας μίσθωσης με την Affinity Global Development.

«Ήρθαμε εδώ για να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια στον νόμο», δήλωσε η Τεοντόρα Σμίλιανιτς, μια 48χρονη διαδηλώτρια. «Με την ψήφιση αυτού του νόμου, αυτός [ο Βούτσιτς] στοχεύει να ευχαριστήσει τον Τραμπ και να κερδίσει την εύνοια». Πολιτικοί της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η νομοθεσία ήταν αντισυνταγματική, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία την ενέκρινε χωρίς τροποποιήσεις, λέγοντας ότι ήταν ζωτικής σημασίας για καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Παρά τις διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση Βούτσιτς τον περασμένο Νοέμβριο αφαίρεσε από το παλιό στρατιωτικό συγκρότημα τον χαρακτηρισμό του ως μνημείο προστατευόμενης πολιτιστικής κληρονομιάς. «Δίνουμε τη γη και αυτοί παρέχουν μια επένδυση τουλάχιστον 650 εκατομμυρίων ευρώ, μια τεράστια επένδυση για τη χώρα μας», δήλωσε ο Σέρβος πρόεδρος σε φιλοκυβερνητικό σταθμό, το Pink TV, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για πώληση αλλά για μακροχρόνια μίσθωση.

«Αυτό θα αυξήσει την αξία όλων των ακινήτων στο Βελιγράδι, θα προσελκύσει περισσότερους τουρίστες … θα αξίζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ άμεσα». Σημειώνεται πως ο Κούσνερ, που είναι παντρεμένος με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ίδρυσε την Affinity Global Development μετά την αποχώρησή του από τη θέση βοηθού στον Λευκό Οίκο το 2021.