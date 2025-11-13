Viral η «τούμπα» επί σκηνής του πρώτου ρωσικού ανθρωποειδούς ρομπότ

Η εμφάνιση ενός τεχνολογικού επιτεύγματος κατέληξε γρήγορα σε... παρωδία στη Μόσχα, καθώς το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη έπεσε στο πάτωμα λίγα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή του στη σκηνή.

https://www.instagram.com/reel/DQ_W04LlbhK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το ανθρωπόμρφο ρομπότ AIDOL, που θεωρείται ένα από τα πρώτα στη Ρωσία, παρουσιάστηκε σε τεχνολογική έκθεση στη Μόσχα την Τρίτη (11/11).

? Nothing unusual — just Russia’s much-hyped humanoid AI robot collapsing on stage during its debut presentation.



Apparently, it couldn’t handle Russian reality. pic.twitter.com/czFlclTYX5 — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Το AIDOL εισήλθε στο χώρο περπατώντας με αρκετά «αμήχανο» τρόπο, και χαιρέτισε το κοινό. Λίγες στιγμές αργότερα ξεκίνησε πάλι να πηγαίνει προς τα εμπρός και έπεσε με το «πρόσωπο» στο πάτωμα, ενώ από τα ηχεία έπαιζε μουσική από τις ταινίες «Rocky».

A presentation of Aidol, a new first russian anthropomorphic robot with AI.



Walked on stage to Rocky soundtrack.



Didn’t survive round one. pic.twitter.com/0Dtm6YQeo5 — Dmitry Buenkov (@dibuenio) November 11, 2025

Οι χειριστές του έτρεξαν άμεσα να το σηκώσουν, ενώ μέλη του προσωπικού έσπευσαν να καλύψουν την εικόνα με ένα μαύρο πανί.

Οι οργανωτές κατηγόρησαν για το ατυχές περιστατικό τον φωτισμό και άλλα τεχνικά ζητήματα.

