Viral η «τούμπα» επί σκηνής του πρώτου ρωσικού ανθρωποειδούς ρομπότ
Το ρομπότ AIDOL εισήλθε στον χώρο με τη μουσική από τις ταινίες «Rocky», αλλά το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο από το επιθυμητό
Η εμφάνιση ενός τεχνολογικού επιτεύγματος κατέληξε γρήγορα σε... παρωδία στη Μόσχα, καθώς το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη έπεσε στο πάτωμα λίγα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή του στη σκηνή.
Το ανθρωπόμρφο ρομπότ AIDOL, που θεωρείται ένα από τα πρώτα στη Ρωσία, παρουσιάστηκε σε τεχνολογική έκθεση στη Μόσχα την Τρίτη (11/11).
Το AIDOL εισήλθε στο χώρο περπατώντας με αρκετά «αμήχανο» τρόπο, και χαιρέτισε το κοινό. Λίγες στιγμές αργότερα ξεκίνησε πάλι να πηγαίνει προς τα εμπρός και έπεσε με το «πρόσωπο» στο πάτωμα, ενώ από τα ηχεία έπαιζε μουσική από τις ταινίες «Rocky».
Οι χειριστές του έτρεξαν άμεσα να το σηκώσουν, ενώ μέλη του προσωπικού έσπευσαν να καλύψουν την εικόνα με ένα μαύρο πανί.
Οι οργανωτές κατηγόρησαν για το ατυχές περιστατικό τον φωτισμό και άλλα τεχνικά ζητήματα.