Η νέα ενεργειακή σκακιέρα: Από το «Πλάνο Μπους» στη ρωσο-καζακική συμμαχία

Η περιοχή μετατρέπεται ξανά σε πεδίο ανταγωνισμού Δύσης–Ρωσίας

Μαριάννα Γεωργαντή

Η νέα ενεργειακή σκακιέρα: Από το «Πλάνο Μπους» στη ρωσο-καζακική συμμαχία
Unsplash
ΑΠΟΨΕΙΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κεντρική Ασία και ο Νότιος Καύκασος βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής. Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα μετά τη «στρατηγική Μπους» — τη γεωπολιτική προσέγγιση των ΗΠΑ μετά το 2001 που στόχευε στον περιορισμό της ρωσικής και ιρανικής επιρροής στην περιοχή — η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ανακτήσει επιρροή σε μια ζώνη πλούσια σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σπάνιες γαίες.

Το λεγόμενο «πλάνο Μπους» δεν ήταν ένα επίσημο πρόγραμμα, αλλά μια συνολική στρατηγική. Επιδίωκε την ανάπτυξη αγωγών όπως ο Baku–Tbilisi–Ceyhan, που μετέφερε πετρέλαιο από το Αζερμπαϊτζάν προς τη Μεσόγειο, παρακάμπτοντας τη Ρωσία και το Ιράν. Παράλληλα, οι ΗΠΑ εγκατέστησαν στρατιωτικές βάσεις στο Ουζμπεκιστάν και το Κιργιστάν, ενισχύοντας την παρουσία τους στην περιοχή στο πλαίσιο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Παρότι αρχικά η Τουρκία προσδοκούσε να λειτουργήσει ως «γέφυρα» προς τις τουρκόφωνες δημοκρατίες, η Ουάσιγκτον τελικά προτίμησε διμερείς σχέσεις, μειώνοντας τον ρόλο της Άγκυρας σε υποστηρικτικό επίπεδο.

Σήμερα, η αμερικανική πολιτική φαίνεται να επανέρχεται. Η πρόσφατη σύνοδος C5+1 με τις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας δείχνει μια νέα φάση συνεργασίας, εστιάζοντας σε κρίσιμα μέταλλα, υποδομές και ενεργειακή ασφάλεια. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη εμπλοκή στον Νότιο Καύκασο, με ρόλο-«μεσολαβητή» στις περιφερειακές συμφωνίες και στις μεταφορικές οδούς που συνδέουν την Κασπία με τη Μεσόγειο.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία ενισχύει τα δικά της ερείσματα. Σε διήμερη συνάντηση στη Μόσχα, οι πρόεδροι Βλαντίμιρ Πούτιν και Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία Ρωσίας–Καζακστάν στην παραγωγή, μεταφορά και προμήθεια πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, άνθρακα και ηλεκτρικής ενέργειας. Συζητήθηκαν επίσης νέα έργα φυσικού αερίου για την τροφοδοσία συνοριακών περιοχών και τη διαμετακόμιση προς τρίτες χώρες.

Το Καζακστάν εξαρτάται από τη Ρωσία για πάνω από το 80% των εξαγωγών του, μέσω του αγωγού Caspian Pipeline Consortium (CPC), που καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν και αμερικανικές εταιρείες όπως η Chevron και η ExxonMobil, γεγονός που προσδίδει στη Μόσχα και την Αστάνα έναν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Έτσι, η περιοχή μετατρέπεται ξανά σε πεδίο ανταγωνισμού Δύσης–Ρωσίας. Η Ουάσιγκτον επιστρέφει με όρους οικονομίας και στρατηγικής επιρροής, ενώ η Μόσχα παγιώνει τις σχέσεις της με συμμάχους που βρίσκονται, κυριολεκτικά, στο κέντρο του ενεργειακού χάρτη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:11WHAT THE FACT

Μια «τερατώδης» έκρηξη σε άστρο κοντά στο Ηλιακό μας Σύστημα: «Θα μπορούσε να εξαφανίσει οποιονδήποτε πλανήτη»

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άνδρες άνω των 60 η πλειοψηφία των βουλευτών - Νέοι, γυναίκες και εργάτες οι μεγάλοι απόντες

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

06:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα ενεργειακή σκακιέρα: Από το «Πλάνο Μπους» στη ρωσο-καζακική συμμαχία

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: «Βροχή» οι ανακλήσεις αιτήσεων - Ιδιοκτήτης προσπάθησε να εκταμιεύσει 162.000 ευρώ

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

06:24ΕΛΛΑΔΑ

«Το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρυτανίας»: Αναδύθηκε ο βυζαντινός ναός της Επισκοπής, 60 χρόνια μετά τη βύθισή του στη Λίμνη Κρεμαστών

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε η πληρωμή της πρώτης δόσης

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο δράστης και διασώθηκαν οι 58 κακοποιημένες γάτες στη Δονούσα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο του Κυριάκου Μητσοτάκη η νεολαία ενόψει των εκλογών του 2027

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονος προβληματισμός στο Μαξίμου για τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ