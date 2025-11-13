Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος πωλήθηκαν για 600.000 δολάρια σε δημοπρασία

Ο Μπομπ Ρος ποζάρει για μια φωτογραφία μπροστά από έναν από τους πίνακές του.

Τρία έργα του διάσημου καθηγητή τέχνης Μπομπ Ρος πωλήθηκαν σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες για περισσότερο από μισό εκατομμύριο δολάρια. Τα χρήματα θα διατεθούν στην υποστήριξη δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών που είναι αντιμέτωποι με περικοπές χρηματοδότησης με αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

«Νομίζω ότι αυτό θα ήθελε και ο Μπομπ», δήλωσε η Joan Kowalski, πρόεδρος της Bob Ross Inc., της εταιρείας που διαχειρίζεται την εικόνα, το περιεχόμενο και τη συλλογή χιλιάδων έργων του Μπομπ Ρος. «Και όταν το σκέφτομαι αυτό, με κάνει πολύ περήφανη».

«Η δημοπρασία διασφαλίζει ότι η κληρονομιά του Μπομπ συνεχίζει να υποστηρίζει το ίδιο το μέσο που έφερε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια για δεκαετίες», τόνισε η Bob Ross Inc. σε ανακοίνωση της.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μήνες μετά την έγκριση από το Κογκρέσο του αιτήματος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για κατάργηση της χρηματοδότησης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, αφήνοντας περίπου 330 σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Ραδιοτηλεόρασης (PBS) και του Εθνικού Δημόσιου Ραδιοφώνου (NPR) να αγωνίζονται για μια νέα πηγή χρηματοδότησης.

Από πολλές απόψεις, ο Μπομπ Ρος ήταν μια μοναδική προσωπικότητα, με τους πίνακες του να ήταν πάντα «απόντες» από τις δημοπρασίες έργων τέχνης και όταν βρίσκονταν σε αυτές, σπάνια πλησίαζαν τέτοιες τιμές.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση του κοινού για αυτόν τον μεγάλο και αγαπητό καλλιτέχνη, η Bob Ross Inc. έβαλε σε δημοπρασία τα έργα «Home in the Valley» (1993), «Cliffside» (1990) και «Winter’s Peace» (1993). Η αρχική τιμή τους ήταν μεταξύ 25.000 και 30.000 δολαρίων, αλλά γρήγορα έφτασαν στα ύψη.

Το πρώτο πωλήθηκε για 229.100 δολάρια, το δεύτερο για 114.800 δολάρια και το τρίτο πωλήθηκε για το εκπληκτικό ποσό των 318.000 δολαρίων.

Ο πίνακας «Winter’s Peace» (1993) του Μπομπ Ρος Οίκος δημοπρασιών Bonham’s

«Νομίζω ότι υπάρχει μια είδους «σνομπιάς» στον κόσμο της τέχνης, αλλά ο Μπομπ ήταν και είναι ένας πολιτιστικός ακρογωνιαίος λίθος», δήλωσε ο Aaron Bastian, ανώτερος διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Bonhams, στο Straight Arrow News.

«Ο Μπομπ απευθύνεται σε πολλές διαφορετικές γενιές. Τα παιδιά σήμερα τον βλέπουν στο YouTube. Εγώ τον έβλεπα με τους γονείς μου. Είναι λοιπόν κάτι που είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους».

Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες και τα έργα τους συνήθως επιδιώκουν να απεικονίσουν τις προκλήσεις, τις αντιφάσεις και τις κρίσεις του κόσμου, ενώ ο Μπομπ Ρος, ένας πρώην λοχίας της Πολεμικής Αεροπορίας που ορκίστηκε να μην ξαναυψώσει τη φωνή του μετά την αποστράτευσή του, επιδίωκε σε κάθε εκπομπή του να δημιουργήσει τον κόσμο που ήθελε να δει: γεμάτο «χαρούμενα δέντρα».

Άλλα 3 έργα του Μπομπ Ρος θα βγουν στο «σφυρί» τον Ιανουάριο — μέρος μιας συλλογής 27 έργων.

Με πληροφορίες από Good News Network