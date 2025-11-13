Κροατία: Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος - Νεκρός ο πιλότος

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Κροατία, όταν συνετρίβη ένα τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου AT802, όπου βρισκόταν στην περιοχή για προγραμματισμένη συντήρηση. Ο πιλότος του αεροσκάφους είναι νεκρός.

Πρόκειται για ένα από τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 (Air Tractor) της Γενικής Διεύθυνσης Δασών που είχαν αναχωρήσει από τα Δαρδανέλλια της δυτικής Τουρκίας την Τετάρτη για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Hırvat basını kaybolan uçağın düştüğü yönünde iddialarda bulundu. Enkazına ulaşılan uçağın Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan yangın söndürme uçağı olduğu belirtilerek şu fotoğraflar paylaşıldı: https://t.co/hozPKtp97K pic.twitter.com/1Qx4uuuJVI — Halk TV (@halktvcomtr) November 13, 2025

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα δύο αεροσκάφη πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ρέτζικα της Κροατίας. Μετά την απογείωσή τους για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ, σήμερα το απόγευμα (16:38 ώρα Ελλάδος), οι πιλότοι τους -καθώς οι καιρικές συνθήκες ακόμη δεν ήταν καλές- αποφάσισαν να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο Ρέτζικα.

Ένα από τα τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ρέτζικα, αλλά η ασύρματη επαφή με το άλλο αεροσκάφος χάθηκε στις 16:25 (17:25 ώρα Ελλάδος).

Κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των κροατικών αρχών εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Γιουμακλί, επιβεβαίωσε τον θάνατο του χειριστή του.