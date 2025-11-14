«Μαύρη Παρασκευή» στα διεθνή χρηματιστήρια: Κλίμα αβεβαιότητας για ΑΙ και επιτόκια

Οι παγκόσμιες αγορές έχουν υποχωρήσει μετά από ένα sell-off στον τεχνολογικό κλάδο που τροφοδότησε τη χειρότερη ημέρα του μήνα στη Wall Street και τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία στην Κίνα που δείχνουν μια άνευ προηγουμένου πτώση των επενδύσεων.

Ο τεχνολογικά βαρυσήμαντος δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,8% σήμερα Παρασκευή (14/11), ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 2,6% και η Αυστραλία σημείωσε πτώση 1,5%, μετά από μια δύσκολη ημέρα στη Wall Street, καθώς η Nvidia και άλλες εταιρείες τεχνολογίας κατέρρευσαν λόγω ανησυχιών για την αποτίμησή τους.

Η Nvidia, η εταιρεία τεχνολογίας αξίας 4,5 τρισ. δολαρίων, ηγήθηκε μιας ευρύτερης πτώσης στον κλάδο, σημειώνοντας πτώση 3,6%, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν την αξία των εταιρειών που εμπλέκονται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αφότου η ιαπωνική SoftBank πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της στην εταιρεία .

Οι μετοχές της SoftBank και της SK Hynix, μιας κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ για κινητά και υπολογιστές, υποχώρησαν περισσότερο από 6%, της Samsung Electronics υποχώρησαν κατά 4%, ενώ της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company έπεσαν κατά 1,8%.

Οι παγκόσμιες αγορές αντέδρασαν επίσης στους φόβους για επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι η δραστηριότητα υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο στις αρχές του τελευταίου τριμήνου του έτους. Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 1,7% τους πρώτους 10 μήνες, μια πτώση ρεκόρ, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 0,7%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,9% και ο Taiex της Ταϊβάν υποχώρησε κατά 1,4%.

Οι αμερικανικές αγορές ήταν επίσης ανήσυχες για τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικονομία της μεγαλύτερης αγοράς στον κόσμο το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία. Το «λουκέτο» ανάγκασε την κυβέρνηση να αναστείλει την δημοσιοποίηση στοιχείων για τον πληθωρισμό και τις θέσεις εργασίας.

Ένας αυξανόμενος αριθμός αξιωματούχων έχει επίσης εκφράσει την επιφυλακτικότητα του σχετικά με τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα. Ο Τζιμ Ριντ, αναλυτής της Deutsche Bank, δήλωσε: «Ήταν σίγουρα μια ασταθής εβδομάδα, με την ανακούφιση για το τέλος του shutdown να ανταγωνίζεται με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και το αν η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια, αφού αρκετοί ομιλητές υιοθέτησαν πιο επιφυλακτικό τόνο αυτή την εβδομάδα».

Ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στην Capital.com, δήλωσε: «Η αδυναμία στις ασιατικές αγορές δεν ήταν τόσο έντονη όσο αυτή που παρατηρήθηκε στη Wall Street. Είναι λογικό. Υπάρχει περισσότερη «αύρα» στις αμερικανικές αποτιμήσεις και το σημείο τo sell off είναι ένας συνδυασμός των μειωμένων προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από την Fed και της απώλειας της δυναμικής πίσω από το trade AI εν μέσω φόβων για ανεπαρκή απόδοση των επενδύσεων».

Οι μεγάλες απώλειες στις ΗΠΑ ενισχύουν την αβεβαιότητα στην Ευρώπη, με τις ανησυχίες για τις υπερτιμήσεις των μετοχών AI και την πορεία των επιτοκίων να παραμένουν στο προσκήνιο. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της Wall Street, ενώ τα futures των αμερικανικών δεικτών έδειχναν μικρές μεταβολές την Παρασκευή το πρωί.