Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

Η Νέα Υόρκη βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρόκληση της αντικατάστασης μιας ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής 132 ετών κατά μήκος της Park Avenue. Ωστόσο, η καινοτόμος προσέγγιση του αναδόχου, Halmar International, όχι μόνο μείωσε δραστικά τον χρόνο εκτέλεσης, αλλά εξοικονόμησε στους φορολογούμενους εκατομμύρια δολάρια.

Η παλιά δομή, γνωστή ως Park Avenue Viaduct, μετέφερε καθημερινά περίπου 750 συρμούς της γραμμής Metro-North προς τον Κεντρικό Σταθμό (Grand Central Station).

Εξοικονόμηση 93 εκατ. δολαρίων και 51 μήνες κέρδος

Η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών της πόλης (MTA) ανέθεσε στην Halmar International να ηγηθεί του έργου, το οποίο έχει προγραμματιστεί σε διάφορες φάσεις από τον Οκτώβριο του 2023 έως το καλοκαίρι του 2027. Μέχρι στιγμής, η Halmar εργάζεται με 93 εκατομμύρια δολάρια κάτω από τον προϋπολογισμό και με εκπληκτικό ρυθμό, προηγούμενη κατά 51 μήνες του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Το κλειδί για την επιτάχυνση ήταν η χρήση ενός τεράστιου υδραυλικού συστήματος γερανογέφυρας (gantry system). Για την πρώτη φάση, αυτό το σύστημα επέτρεψε την αφαίρεση της παλιάς υπερκατασκευής από σκυρόδεμα και χάλυβα και την αντικατάστασή της με προκατασκευασμένα στοιχεία. Κάθε νέο τμήμα ζύγιζε περίπου 86 τόνους (190.000 λίβρες) και παραδιδόταν πλήρως συναρμολογημένο, συμπεριλαμβανομένων των συνδετήρων γραμμής, της τρίτης ράγας και των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

Τεχνικό επίτευγμα

Σύμφωνα με το Engineering News Record, τα συνεργεία χρειάστηκαν μόλις 19 Σαββατοκύριακα για να πραγματοποιήσουν τις πρώτες 128 εγκαταστάσεις στο Άνω Μανχάταν, μεταξύ της 115ης και της 123ης Οδού. Συνολικά, εγκατέστησαν 2,5 χιλιόμετρα (8.240 πόδια) νέας γραμμής.

Η τεράστια γερανογέφυρα, η μεγαλύτερη που έχει κατασκευάσει ποτέ ο κατασκευαστής MiJack, είχε τη δυνατότητα να «φωλιάσει» ακριβώς πάνω από την αερογέφυρα.

Αυτό ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς επέτρεψε στη γραμμή Metro-North να συνεχίσει τη λειτουργία της σε δύο από τις τέσσερις σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ οι άλλες δύο αντικαθίσταντο.

Τα συνεργεία έκοβαν το παλιό σκυρόδεμα σε μεγάλα τμήματα, τα οποία ο γερανός τα ανύψωνε γρήγορα και τα τοποθετούσε σε επίπεδο φορτηγό για απομάκρυνση. Στη συνέχεια, ο γερανός τοποθετούσε τα νέα, προκατασκευασμένα τμήματα σαν «πλατφόρμες» πάνω στη γέφυρα.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε 21 μήνες νωρίτερα από τον στόχο, παρά τους περιορισμούς του αστικού περιβάλλοντος. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και η ολοκλήρωση ολόκληρου του έργου αναμένεται τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork