Αργεντινή: Αλυσιδωτές εκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη - Πάνω από 20 τραυματίες

Τρόμο σκόρπισαν αλυσιδωτές εκρήξεις που σημειώθηκαν στην Αργεντινή, σε βιομηχανική ζώνη στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες , προκαλώντας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

MUNDO| Una enorme explosión en una planta química causó este viernes un fuerte incendio en el municipio de Ezeiza, en Argentina.



La explosión que pudo sentirse a varios metros de distancia y verse incluso desde una aeronave en pleno vuelo, ha dejado a alrededor de 20 heridos. pic.twitter.com/TqPeudUdxl — Realidad Noticias (@realidadpma) November 15, 2025

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

