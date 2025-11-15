Ινδία: Επτά νεκροί και 27 τραυματίες στην έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα

Ινδοί αστυνομικοί περιπολούν κοντά στο σημείο της έκρηξης μέσα σε αστυνομικό τμήμα στο Σριναγκάρ, στο Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 27 τραυματίστηκαν στην Ινδία εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Σριναγκάρ στο Κασμίρ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Όπως μεταδίδει το NDTV, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί και αξιωματούχοι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί.

Ασθενοφόρα εγκαταλείπουν τον τόπο μιας έκρηξης μέσα σε αστυνομικό τμήμα στο Σριναγκάρ, στο Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. AP

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Ένας αστυνομικός, στο κέντρο, ντυμένος με μαύρα ρούχα, μιλάει σε συγγενείς τραυματισμένων συναδέλφων του κοντά στον τόπο της έκρηξης μέσα σε αστυνομικό τμήμα στο Σριναγκάρ, στο Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. (AP Photo/Yasin Dar) AP

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Δελχί, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

