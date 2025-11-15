Ινδία: Επτά νεκροί και 27 τραυματίες στην έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα

Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί και αξιωματούχοι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί.

Newsbomb

Ινδία: Επτά νεκροί και 27 τραυματίες στην έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα

Ινδοί αστυνομικοί περιπολούν κοντά στο σημείο της έκρηξης μέσα σε αστυνομικό τμήμα στο Σριναγκάρ, στο Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 27 τραυματίστηκαν στην Ινδία εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Σριναγκάρ στο Κασμίρ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Όπως μεταδίδει το NDTV, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί και αξιωματούχοι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί.

India Car Blast

Ασθενοφόρα εγκαταλείπουν τον τόπο μιας έκρηξης μέσα σε αστυνομικό τμήμα στο Σριναγκάρ, στο Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

AP

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

India Car Blast

Ένας αστυνομικός, στο κέντρο, ντυμένος με μαύρα ρούχα, μιλάει σε συγγενείς τραυματισμένων συναδέλφων του κοντά στον τόπο της έκρηξης μέσα σε αστυνομικό τμήμα στο Σριναγκάρ, στο Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. (AP Photo/Yasin Dar)

AP

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Δελχί, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:59LIFESTYLE

Labubu: Σύντομα στην μεγάλη οθόνη του σινεμά

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Την επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC

03:05ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Επτά νεκροί και 27 τραυματίες στην έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα

02:40ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη σημερινή κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξαιρεί από τους δασμούς καφέ, κρέας και εξωτικά φρούτα

01:50ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ύποπτη και για το φόνο του μικρού Παναγιωτάκη - Πότε καταθέτει υπόμνημα

01:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για αναβάθμιση από Fitch: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Κερδίζουμε σε αξιοπιστία και στηρίζουμε την κοινωνία»

01:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

00:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Δένδιας από Φλώρινα: Οι Ένοπλες Δυνάμεις φρουρούν τα όρια της επικράτειας

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Προκρίθηκε η Κροατία, με το… 1,5 πόδι η Ολλανδία

00:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Μαζί στις 7 νίκες Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

23:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Σαββατοκύριακο: Ιδανικός για εξορμήσεις με θερμοκρασίες έως και 23 βαθμούς

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Το πλήγμα του Κιέβου στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ διέκοψε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου - Επηρεάζεται το 2% των παγκόσμιων προμηθειών

23:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια πυρκαγιά και σφοδρές καταιγίδες απειλούν την Καλιφόρνια

23:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η μισή Αρμάνι Μιλάνο... λύγισε τον Ολυμπιακό

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Η μερακλίνα της Κρήτης: Όταν ο αυθεντικός Κρητικός χορός μαγεύει το κοινό

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Άγριος ξυλοδαρμός στη μέση του δρόμου - 14χρονος δέχεται επίθεση από συνομηλίκους

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα - Φόβοι για νεκρούς - Δείτε βίντεο

23:11LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: «Η σπείρα έφαγε με στημένο παιχνίδι 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη διαίρεση σε «πράσινη» και «κόκκινη» ζώνη

23:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η μισή Αρμάνι Μιλάνο... λύγισε τον Ολυμπιακό

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

23:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

01:50ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ύποπτη και για το φόνο του μικρού Παναγιωτάκη - Πότε καταθέτει υπόμνημα

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Μπορεί να με σκότωναν» - Σε σοκ ο επιχειρηματίας μετά τους πυροβολισμούς στο σπίτι του

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Συνομιλίες Ελλάδας – Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

23:11LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Άγριος ξυλοδαρμός στη μέση του δρόμου - 14χρονος δέχεται επίθεση από συνομηλίκους

12:10WHAT THE FACT

Βρήκατε τους καθαριστήρες σας σηκωμένους; Τι μπορεί να σημαίνει

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ρομπότ λύκοι» στην πολεμική μηχανή της Κίνας - Εντοπίζουν και εξαλείφουν τον εχθρό σε 10 δευτερόλεπτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ