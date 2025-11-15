Τραμπ: Έχω «σχεδόν» αποφασίσει για τη Βενεζουέλα - Εξετάζονται σχέδια στρατιωτικών επιχειρήσεων

Σε ετοιμότητα για εντολή επίθεσης οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ

Newsbomb

Τραμπ: Έχω «σχεδόν» αποφασίσει για τη Βενεζουέλα - Εξετάζονται σχέδια στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους δημοσιογράφους στο Air Force One, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

AP/Manuel Balce Ceneta
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (14/11) ότι έχει «σχεδόν» αποφασίσει πώς θα προχωρήσει στο θέμα της Βενεζουέλας, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων στη λατινοαμερικανική χώρα.

«Έχω σχεδόν αποφασίσει» για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα, δήλωσε στο CBS News από το Air Force One, αλλά «δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι αυτά».

Υψηλού επιπέδου συζητήσεις στον Λευκό Οίκο

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, στρατιωτικοί και ανώτερα στελέχη συγκεντρώθηκαν στο Λευκό Οίκο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα τουλάχιστον την Παρασκευή, προκειμένου να συζητήσουν πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Aircraft Carrier Deployment

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM.

AP

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν μεταξύ εκείνων που μίλησαν με τον κ. Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σύμφωνα με τις πηγές.

Η Βενεζουέλα συζητήθηκε στο πλαίσιο της καθημερινής ενημέρωσης του προέδρου από τις μυστικές υπηρεσίες την Τετάρτη. Το CBS News είχε προηγουμένως αναφερθεί ότι ο Χέγκσεθ, ο Κέιν και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν στον κ. Τραμπ την Τετάρτη τις επιλογές για πιθανές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χτυπημάτων στην ξηρά.

Ο Κέιν και άλλοι ενημέρωσαν επίσης τον πρόεδρο την Πέμπτη. Η συνεδρίαση της Παρασκευής περιελάμβανε μια μεγαλύτερη ομάδα, σύμφωνα με τις πηγές.

Σε αυτό το σημείο, οι ΗΠΑ δεν έχουν ενημερώσει τις συμμαχικές χώρες για τις ακριβείς προθέσεις τους σχετικά με τη Βενεζουέλα, δήλωσαν δύο πηγές από χώρες δυτικών συμμάχων στο CBS News.

Οι ΗΠΑ έχουν ισχυριστεί ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είναι συνεργός με ένοπλες εγκληματικές συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ, ισχυρισμούς που ο Μαδούρο έχει απορρίψει. Και τους τελευταίους δύο μήνες, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον 21 σκαφών που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 άτομα.

μαδουρο

Ο Νικολάς Μαδούρο παίρνει όρκο κατά τη διάρκεια φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στο Καράκας της Βενεζουέλας, στις 13 Νοεμβρίου 2025.

AP/Ariana Cubillos

Ανησυχία από Ευρώπη

Ωστόσο, ορισμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης με συμφέροντα στη Λατινική Αμερική έχουν δηλώσει ότι δεν διαθέτουν συγκεκριμένες πληροφορίες που να συνδέουν άμεσα τον Μαδούρο με κάποιο καρτέλ, παρά τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και μια ομοσπονδιακή κατηγορία του 2020 που ισχυρίζεται ότι ο Μαδούρο είναι ένας από τους κορυφαίους εμπόρους ναρκωτικών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Καραϊβικής, επειδή παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επειδή η Γαλλία έχει παρουσία στην περιοχή αυτή μέσω των υπερπόντιων εδαφών της, όπου κατοικούν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο συμπατριώτες μας», δήλωσε ο Μπαρό στο Οντάριο, κατά τη σύνοδο κορυφής των υπουργών Εξωτερικών της G7.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το USS Gerald R. Ford εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου (USSOUTHCOM). Η Διοίκηση Νότου είναι η κύρια μαχητική μονάδα για επιχειρήσεις στην Καραϊβική και τη Νότια Αμερική.

Το Ford εντάσσεται σε μια νηοπομπή αντιτορπιλικών, πολεμικών αεροσκαφών και ειδικών μέσων επιχειρήσεων που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, και αποτελούν τη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην Καραϊβική από την εισβολή στον Παναμά το 1989.

*Με πληροφορίες από CBS News

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:06ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Τρίμηνη αναστολή κυρώσεων κατά της ρωσικών συμφερόντων πετρελαϊκής NIS

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League

13:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η OpenAI προσθέτει ένα νέο χαρακτηριστικό στο ChatGPT – Ποια λειτουργία δοκιμάζει

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού - Απώθησε με βία τους αστυνομικούς

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στην περιπέτεια των Κινέζων αστροναυτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Τιανγκόνγκ, επέστρεψαν στη Γη

12:38LIFESTYLE

«Εσύ χαμογέλα!»: Με εμφάνιση - φωτιά, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «μάλωσε» φωτογράφο στο κόκκινο χαλί του Stranger Things στο Λονδίνο

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως έπειτα από 88 χρόνια χιλιάδες σελίδες εγγράφων για την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ

12:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρη» η Μαρινάκου! – Σπουδαία κίνηση για το τμήμα στίβου της «Ένωσης»

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχω «σχεδόν» αποφασίσει για τη Βενεζουέλα - Σχέδια στρατιωτικών επιχειρήσεων εξετάζουν ανώτατοι αξιωματούχοι

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Εντοπίστηκαν από τις κάμερες

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Δύσκολες αποστολές για Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11)

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό: Νεκρός 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

11:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους στη Θεσσαλονίκη: Επιχείρησαν να ληστέψουν κατάστημα με μαχαίρι- Ο υπάλληλος τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντες γεμάτες μετρητά και χρυσή τουαλέτα: Σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την κυβέρνηση Ζελένσκι - «Πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου»

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστηκε ο «Δρομέας»: Η ιστορία του εμβληματικού γλυπτού – Δείτε εικόνες

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο London School of Economics: Η Ελλάδα παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και μεταρρυθμίσεων

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η καμαρούλα μια σταλιά» που κράτησε ζωντανή τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου ζει στη Θεσσαλονίκη

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Κάρφωσαν κλειδί στο μέτωπο ενός πατέρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα κοριτσιών Κ16 – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Εντοπίστηκαν από τις κάμερες

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντες γεμάτες μετρητά και χρυσή τουαλέτα: Σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την κυβέρνηση Ζελένσκι - «Πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Λεία 1,3 εκατ. ευρώ και διαμάντια – «Ο επιχειρηματίας είχε μπράβους και εκτελεστές»

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

12:38LIFESTYLE

«Εσύ χαμογέλα!»: Με εμφάνιση - φωτιά, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «μάλωσε» φωτογράφο στο κόκκινο χαλί του Stranger Things στο Λονδίνο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό: Νεκρός 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστηκε ο «Δρομέας»: Η ιστορία του εμβληματικού γλυπτού – Δείτε εικόνες

07:50ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Σάλος με το ντοκιμαντέρ για το DNA του Χίτλερ - Πώς χαρακτηρίζουν τα συμπεράσματα για «μικροφαλία», αυτισμό και διπολική διαταραχή - Ποιοι αντιδρούν

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Υπήρξε συμπλοκή και πέρυσι, ακολούθησε σασμός» - Τι λένε οι ψυχολόγοι για τα παιδιά του χωριού

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου με δύο σοβαρά τραυματίες

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξεκινά σήμερα η 24ωρη αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά της Αττικής – Τι προβλέπει το σχέδιο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

13:38WHAT THE FACT

«Είναι το πρώτο που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί ζωντανό» - H πρώτη λήψη βίντεο προϊστορικού ψαριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ