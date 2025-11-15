Τραμπ: Έχω «σχεδόν» αποφασίσει για τη Βενεζουέλα - Εξετάζονται σχέδια στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (14/11) ότι έχει «σχεδόν» αποφασίσει πώς θα προχωρήσει στο θέμα της Βενεζουέλας, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων στη λατινοαμερικανική χώρα.

«Έχω σχεδόν αποφασίσει» για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα, δήλωσε στο CBS News από το Air Force One, αλλά «δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι αυτά».

Υψηλού επιπέδου συζητήσεις στον Λευκό Οίκο

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, στρατιωτικοί και ανώτερα στελέχη συγκεντρώθηκαν στο Λευκό Οίκο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα τουλάχιστον την Παρασκευή, προκειμένου να συζητήσουν πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM. AP

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν μεταξύ εκείνων που μίλησαν με τον κ. Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σύμφωνα με τις πηγές.

Η Βενεζουέλα συζητήθηκε στο πλαίσιο της καθημερινής ενημέρωσης του προέδρου από τις μυστικές υπηρεσίες την Τετάρτη. Το CBS News είχε προηγουμένως αναφερθεί ότι ο Χέγκσεθ, ο Κέιν και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν στον κ. Τραμπ την Τετάρτη τις επιλογές για πιθανές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χτυπημάτων στην ξηρά.

Ο Κέιν και άλλοι ενημέρωσαν επίσης τον πρόεδρο την Πέμπτη. Η συνεδρίαση της Παρασκευής περιελάμβανε μια μεγαλύτερη ομάδα, σύμφωνα με τις πηγές.

Σε αυτό το σημείο, οι ΗΠΑ δεν έχουν ενημερώσει τις συμμαχικές χώρες για τις ακριβείς προθέσεις τους σχετικά με τη Βενεζουέλα, δήλωσαν δύο πηγές από χώρες δυτικών συμμάχων στο CBS News.

Οι ΗΠΑ έχουν ισχυριστεί ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είναι συνεργός με ένοπλες εγκληματικές συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ, ισχυρισμούς που ο Μαδούρο έχει απορρίψει. Και τους τελευταίους δύο μήνες, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον 21 σκαφών που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 άτομα.

Ο Νικολάς Μαδούρο παίρνει όρκο κατά τη διάρκεια φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στο Καράκας της Βενεζουέλας, στις 13 Νοεμβρίου 2025. AP/Ariana Cubillos

Ανησυχία από Ευρώπη

Ωστόσο, ορισμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης με συμφέροντα στη Λατινική Αμερική έχουν δηλώσει ότι δεν διαθέτουν συγκεκριμένες πληροφορίες που να συνδέουν άμεσα τον Μαδούρο με κάποιο καρτέλ, παρά τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και μια ομοσπονδιακή κατηγορία του 2020 που ισχυρίζεται ότι ο Μαδούρο είναι ένας από τους κορυφαίους εμπόρους ναρκωτικών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Καραϊβικής, επειδή παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επειδή η Γαλλία έχει παρουσία στην περιοχή αυτή μέσω των υπερπόντιων εδαφών της, όπου κατοικούν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο συμπατριώτες μας», δήλωσε ο Μπαρό στο Οντάριο, κατά τη σύνοδο κορυφής των υπουργών Εξωτερικών της G7.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το USS Gerald R. Ford εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου (USSOUTHCOM). Η Διοίκηση Νότου είναι η κύρια μαχητική μονάδα για επιχειρήσεις στην Καραϊβική και τη Νότια Αμερική.

Το Ford εντάσσεται σε μια νηοπομπή αντιτορπιλικών, πολεμικών αεροσκαφών και ειδικών μέσων επιχειρήσεων που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, και αποτελούν τη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην Καραϊβική από την εισβολή στον Παναμά το 1989.

*Με πληροφορίες από CBS News

