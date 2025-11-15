Ινδία: Η στιγμή της έκρηξης σε αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 29 τραυματίες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν όταν μια στοίβα κατασχεμένων εκρηκτικών εξερράγη σε αστυνομικό τμήμα στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσαν αστυνομικές πηγές, λίγες ημέρες μετά την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί που σκότωσε οκτώ ανθρώπους.

Watch : CCTV footage of Ammonium nitrate exploding in police station in jammu kashmir india. pic.twitter.com/Ax0ACPh1sI — Global Explainer (@Globalexplainer) November 14, 2025

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται αστυνομικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αξιωματούχoι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών που εξέταζαν τα εκρηκτικά εκείνη την ώρα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Ναλίν Πραμπάτ, γενικός διευθυντής της ομοσπονδιακά διοικούμενης περιοχής Τζαμού και Κασμίρ.

#BREAKING: New dramatic CCTV Footage of the Nowgam Police Station Explosion in Kashmir. Look at the intensity and scale of the blast. No wonder it was heard even 15 kms away. 9 lives lost and 27 injured. Probe ordered into the accidental blast. pic.twitter.com/QphvUiCrv5 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 15, 2025

Ο ίδιος δήλωσε ότι η αιτία της έκρηξης και η έκταση των ζημιών διερευνώνται.

Υποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε εμπλοκή μαχητών στο περιστατικό, ο Πραμπάτ είπε ότι οι εγκληματολογικές και χημικές εξετάσεις εκρηκτικών υλικών που είχαν ανακτηθεί προηγουμένως βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν σημειώθηκε «μια τυχαία έκρηξη» την Παρασκευή το βράδυ.

?BREAKING: Major explosion at the Nowgam Police Station of Srinagar in Jammu and Kashmir, India. pic.twitter.com/BPjmNwb4Ge — World Source News (@Worldsource24) November 14, 2025

«Οποιαδήποτε άλλη εικασία σχετικά με την αιτία αυτού του περιστατικού είναι περιττή», είπε.

«Η αναγνώριση των σορών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς κάποιοι έχουν καεί ολοσχερώς», δήλωσε μία από τις πηγές.

Seized ammonium nitrate exploded at Nowgam Police Station in Srinagar, Kashmir, India, triggering a massive blaze. Casualties have been reported. – NDTV https://t.co/xNEQQHbD6U pic.twitter.com/BKGqtQiFQA — Open Source Intel (@Osint613) November 14, 2025

«Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που κάποια μέλη σωμάτων ανακτήθηκαν από κοντινά σπίτια, περίπου 100-200 μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα».

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

At least nine people were killed and 27 injured when a pile of confiscated explosives blew up at a police station in Indian Kashmir, the region's police chief said, days after a car blast in New Delhi killed eight people https://t.co/w1W7Dg2qOz pic.twitter.com/sMlBCecmQ3 — Reuters (@Reuters) November 15, 2025

Η έκρηξη σημειώνεται τέσσερις ημέρες μετά από έκρηξη αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

Ινδία και Πακιστάν, δύο γείτονες χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, διεξάγουν εδώ και δεκαετίες περιοδικούς πολέμους για την αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ, την οποία και οι δύο διεκδικούν πλήρως και ελέγχουν μόνο εν μέρει.

