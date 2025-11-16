Αυστραλία: Τραγωδία σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων - Εννέα τραυματίες θεατές

Ένας 54χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, συμπληρώνοντας πως άλλοι τρεις θεατές τραυματίστηκαν σοβαρά.

Newsbomb

Αυστραλία: Τραγωδία σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων - Εννέα τραυματίες θεατές
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές σε αγώνα επίδειξης στην πόλη Γουάλτσα της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ύστερα από σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο στον χώρο της επίδειξης, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει με ορμή στον προστατευτικό φράχτη και να παρασύρει αρκετούς θεατές.

Ένας 54χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, συμπληρώνοντας πως άλλοι τρεις θεατές τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι τραυματίες είναι μεταξύ 20 και 75 ετών, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει τους θεατές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:40ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - Δολοφονίες αξιωματούχων

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τραγωδία σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων - Εννέα τραυματίες θεατές

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ζητά περισσότερα αντιεροπορικά συστήματα από τους συμμάχους της Ουκρανίας

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σφαγή στο Κονγκό: 18 νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών σε κέντρο υγείας

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ροδόπη: Δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους από τροχαίο

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Τέσσερα άτομα από το Μπαγκλαντές έχασαν την ζωή τους σε ανατροπή βαρκών με μετανάστες

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Μεγάλη γκέλα της Δανίας, δε νίκησε εντός έδρας τη Λευκορωσία

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Η Πολιτεία ευθύνεται για τον ευτελισμό του Ιερατικού Σχήματος»

23:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

23:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπάνιες εικόνες: Ο Παρθενώνας χωρίς σκαλωσιές

23:09LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η ιστορία της 42χρονης Χαρούλας - «Ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες»

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ενθαρρύνει τον κόσμο να «αγκαλιάσει την ομορφιά της αλλαγής» - Το ιδιαίτερο μήνυμα λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμιση στο Forest Lodge

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Τα «SOS» για την αναγνώριση πλασματικών ετών - Ποιους και πότε συμφέρει

22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ο κόσμος συγκρίνει τιμές πριν παραγγείλει - Περιορισμένες οι παραγγελίες

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Todd Snider σε ηλικία 59 ετών

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας δίνει προβάδισμα στην Εθνική (Video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή οι καταγγελίες και οι αρνητικές αξιολογήσεις για τον οίκο ευγηρίας - Τρύπια σεντόνια, απίστευτη ζέστη και χαστούκια στους ηλικιωμένους

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Η Πολιτεία ευθύνεται για τον ευτελισμό του Ιερατικού Σχήματος»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: «Πάω και βλέπω "βουνό" από δεσμίδες με 50ευρα» - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά» από θύματα του επιχειρηματία

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη CIA: Ο Χίτλερ δεν αυτοκτόνησε ποτέ - Πώς τον φυγάδευσαν κρυφά οι Αμερικανοί και πού πήγε

09:46WHAT THE FACT

Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα - Δείτε βίντεο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

10:03WHAT THE FACT

H NASA εντόπισε κάτι περίεργο κάτω από λίμνη - Τώρα οι ερευνητές ξέρουν την αλήθεια

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ στις ΗΠΑ: Κέρδισε 980 εκατομμύρια δολάρια στη λοταρία Mega Millions!

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά επεισόδια στο Πολυτεχνείο - Ξυλοδαρμοί και ζημιές μέσα στο κτίριο - Βίντεο

23:09LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η ιστορία της 42χρονης Χαρούλας - «Ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες»

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τραγωδία σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων - Εννέα τραυματίες θεατές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ