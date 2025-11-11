Aυστραλία: Aνακαλύφθηκε νέο είδος μέλισσας «Λούσιφερ» - Έχει μικροσκοπικά κέρατα... διαβόλου

Οι ερευνητές ανακάλυψαν τη μέλισσα Megachile Lucifer ενώ παρατηρούσαν ένα σπάνιο αγριολούλουδο που φύεται μόνο στις οροσειρές Bremer στην περιοχή Goldfields της Δυτικής Αυστραλίας, 470 χιλιόμετρα ανατολικά του Περθ. Τα «εξαιρετικά διακριτικά, προεξέχοντα κέρατα» βρίσκονται μόνο στη θηλυκή μέλισσα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αμυντικός μηχανισμός, για τη συλλογή γύρης ή νέκταρ ή για τη συλλογή υλικών όπως ρητίνη για φωλιές.

Η επικεφαλής επιστήμονας της μελέτης δήλωσε ότι εμπνεύστηκε να χρησιμοποιήσει το όνομα Lucifer καθώς παρακολουθούσε την ομώνυμη σειρά του Netflix εκείνη την εποχή. Προσθέτει ότι είναι το πρώτο νέο μέλος αυτής της ομάδας μελισσών εδώ και 20 χρόνια.

«Το θηλυκό είχε αυτά τα απίστευτα μικρά κέρατα στο πρόσωπό του», δήλωσε ο Δρ Κιτ Πρέντεργκαστ από το Πανεπιστήμιο Κέρτιν. «Όταν έγραφα την περιγραφή του νέου είδους, παρακολουθούσα την σειρά Lucifer του Netflix εκείνη την εποχή, και το όνομα ταίριαζε απόλυτα. Είμαι επίσης μεγάλος θαυμαστής του χαρακτήρα Lucifer του Netflix, οπότε ήταν αυτονόητο»

Η λέξη Lucifer - που σημαίνει «αυτός που φέρνει το φως» στα λατινικά - αναφέρεται επίσης στην ανάγκη να χυθεί φως στην ανάγκη για καλύτερη διατήρηση των διαφόρων ειδών μελισσών και μεγαλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επικονιάζονται τα απειλούμενα φυτά, είπε.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Hymenoptera Research, ζητούσε επίσης «προστατευθεί επίσημα και να καταχωρηθεί ως προστατευόμενη γη που δεν μπορεί να εκχερσωθεί» η περιοχή μέσα και γύρω από την οποία βρέθηκαν τα νέα είδη μέλισσας και τα σπάνια αγριολούλουδα.

«Επειδή το νέο είδος βρέθηκε στην ίδια μικρή περιοχή με το απειλούμενο αγριολούλουδο, και τα δύο θα μπορούσαν να διατρέχουν κίνδυνο από τη διαταραχή των οικοτόπων και άλλες απειλητικές διεργασίες όπως η κλιματική αλλαγή», είπε, προσθέτοντας ότι πολλές εταιρείες εξόρυξης δεν περιλαμβάνουν τις ιθαγενείς μέλισσες κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους.

«Επομένως, μπορεί να μας λείπουν άγνωστα είδη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη απειλούμενων φυτών και οικοσυστημάτων.» «Χωρίς να γνωρίζουμε ποιες ιθαγενείς μέλισσες υπάρχουν και από ποια φυτά εξαρτώνται, κινδυνεύουμε να χάσουμε και τα δύο πριν καν συνειδητοποιήσουμε ότι βρίσκονται εκεί».