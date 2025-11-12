Έφηβος στην Αυστραλία επέστρεψε 3.500 δολάρια που βρήκε στο έδαφος - Η τιμιότητά του απέδωσε καρπούς

Ο χαρούμενος ιδιοκτήτης των χρημάτων δώρισε τα χρήματα και πρόσφερε δουλειά στον 17χρονο

Ο 17χρονος Josh Pache

Channel 7
Η τιμιότητα ενός εφήβου στην Αυστραλία δεν έμεινε χωρίς ανταμοιβή, καθώς ο ανήλικος αντέδρασε με σωστή ηθική «πυξίδα» όταν βρήκε ένα χρηματικό ποσό 3.500 δολαριών (1.975 ευρώ) έξω από βενζινάδικο.

Ο 17χρονος Josh Pache ήταν ο πρώτος που παρατήρησε ένα πακέτο αυστραλιανά δολάρια να βρίσκεται στο τσιμέντο έξω από το Fox's Pantry.

Τα χρήματα είχαν πέσει από την τσέπη ενός ντόπιου εμπόρου, του Daniel McKellar, ο οποίος διευθύνει μια εταιρεία κατεδαφίσεων. Ο McKellar είχε επισκεφτεί το παντοπωλείο στο Tugun για να αγοράσει έναν καφέ καθώς επέστρεφε στο σπίτι του μετά από την παράδοση ενός φορτίου παλιοσίδερων για ανακύκλωση.

Τα παρέδωσε «χωρίς κανένα δισταγμό»

Ο McKellar δεν πρόσεξε ότι τα χρήματα είχαν πέσει από την τσέπη του καθώς ανέβαινε στο αυτοκίνητό του και οδηγούσε προς το σπίτι μαζί με τη σύζυγό του. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ο Pache έφτασε με το ποδήλατό του, πρόσεξε τα χρήματα και τα παρέδωσε στον ταμία «χωρίς κανένα δισταγμό».

Λίγο αργότερα, ο τεχνίτης τηλεφώνησε στο κατάστημα με την ελπίδα ότι τα χρήματα είχαν βρεθεί και έλαβε μια εκπληκτική είδηση: ένας νεαρός τα παρέδωσε αντί να τα πάρει για τον εαυτό του.

Αλλά ποιος ήταν αυτός ο ανήλικος καλός Σαμαρείτης; Ο McKellar είχε μόνο το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας με τον Pache. Ανέβασε την εμπειρία του στο Instagram και ρώτησε: μπορεί κάποιος να τον βοηθήσει να βρει αυτό το άτομο;

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να λειτουργήσει η «μαγεία» του διαδικτύου, και σύντομα η μητέρα του Pache είδε τι είχε συμβεί και επικοινώνησε μαζί του. Ο McKellar ήθελε να προσφέρει στον Josh μια ανταμοιβή 1.000 δολαρίων για την ειλικρίνειά του.

«Είναι πολύ σπάνιο να βρεις νέους με καλό ηθικό προσανατολισμό που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή να παραδώσουν τα χρήματα», δήλωσε ο κ. McKellar στο news.com.au.

Όταν συναντήθηκαν, ο McKellar έδωσε στον Pache τα 1.000 δολάρια και έμαθε ότι ο στόχος του ήταν να μαζέψει χρήματα για να αγοράσει ένα φορτηγάκι. Έτσι, του πρόσφερε μια θέση εργασίας στην κατασκευαστική του εταιρεία και ξεκίνησε μια εκστρατεία GoFundMe για λογαριασμό του εφήβου.

Έκτοτε, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 10.000 δολάρια για το φορτηγάκι, μόλις 1.100 δολάρια λιγότερα από τον τελικό στόχο.

Επιπλέον, ο McKellar πήρε τα άλλα 2.500 δολάρια που του είχαν μείνει και τα δώρισε σε μια άλλη εκστρατεία GoFundMe για να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση μιας εγχείρησης εγκεφάλου ενός ασθενούς με προχωρημένο καρκίνο, θεωρώντας ότι είχε ήδη συμβιβαστεί με την απώλεια των χρημάτων. Η ανάκτηση των χρημάτων ήταν μια έκπληξη και μια ευλογία, αλλά, όπως είπε, σκέφτηκε ότι ήταν καλύτερο να τα δώσει σε κάποιον άλλο.

«Δεν περίμενα ποτέ να πάρω τα χρήματα πίσω, νόμιζα ότι μόλις τα έχασα... περίμενα ότι κάποιος τα είχε πάρει», εξήγησε. «Σίγουρα δεν περίμενα να τα πάρω πίσω, οπότε στο μυαλό μου τα είχα ήδη χάσει».

