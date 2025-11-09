Η Αυστραλία θα διανέμει τρεις ώρες δωρεάν ηλιακή ενέργεια στους πολίτες της

Η Αυστραλία παράγει τόση ηλιακή ενέργεια που θα αρχίσει να τη διανέμει δωρεάν στους πολίτες της κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, περίπου 4 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Αυστραλία – σχεδόν το μισό του συνόλου – διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες στις στέγες τους, οι οποίοι παράγουν συνολικά περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Συχνά, η χώρα παράγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση χρειάζεται.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου «Solar Sharer», οι εταιρείες ενέργειας της Αυστραλίας θα υποχρεωθούν να προσφέρουν δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες τους για τρεις ώρες κατά την διάρκεια της ημέρας. Το σχέδιο θα επιτρέψει στους ενοικιαστές και σε όσους ζουν σε διαμερίσματα να επωφεληθούν από την «ηλιακή επανάσταση», ενώ θα αποθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας τη νύχτα.

Ο Tim Buckley, διευθυντής του think-tank Climate Energy Finance, δήλωσε στους Financial Times ότι το σχέδιο «θα εξουδετερώσει τον άνθρακα πιο γρήγορα και θα καθιστά το φυσικό αέριο λιγότερο σημαντικό».

Ωστόσο, δεν θα επωφεληθούν όλοι οι πολίτες της Αυστραλίας αρχικά. Το πρόγραμμα «Solar Sharer» θα είναι διαθέσιμο μόνο για τους κατοίκους της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Νότιας Αυστραλίας και του νοτιοανατολικού Κουίνσλαντ από τον Ιούλιο του 2026, ενώ περισσότερες περιοχές θα ακολουθήσουν το 2027.

«Θέλουμε να δούμε τα οφέλη της ανανεώσιμης ενέργειας να φτάνουν σε όλους, ακόμη και σε όσους δεν διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρίες», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Αυστραλίας, Κρις Μπάουεν.

Με πληροφορίες από Positive.News