Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών – Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

Η ακατάλληλη χρήση λιβανιού και κεριών από έναν επισκέπτη προκάλεσε φωτιά και την καταστροφή ενός περιπτέρου σε ιερό συγκρότημα ναού στην Κίνα. Η πυρκαγιά «ξέσπασε» στο Περίπτερο Γουεντσάνγκ στο Όρος Φενγκχουάνγκ στο Τζανγκτζιαγκάνγκ, στην επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, τη 12η Νοεμβρίου.

Τα πλάνα δείχνουν την τριώροφη κατασκευή να «τυλίγεται» στις φλόγες, με πυκνό καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό, καθώς κομμάτια της στέγης πέφτουν από το κτήριο.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν θύματα και πως η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε καμία από τις γύρω δασικές περιοχές.

Οι ερευνητές είπαν ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα έδειξαν πως η φωτιά προκλήθηκε από την ακατάλληλη χρήση λιβανιού και κεριών από έναν τουρίστα, ενώ, οι Αρχές διαβεβαίωσαν ότι το περίπτερο, το οποίο είχε χτιστεί τον Οκτώβριο του 2009, δεν περιείχε πολιτιστικά κειμήλια.

Ακόμη, ενημέρωσαν ότι όλα τα κτήρια στο συγκρότημα του ναού ήταν σύγχρονες κατασκευές, χωρίς αρχαία αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Το περίπτερο είχε ανατεθεί προς κατασκευή το 2008, χτίστηκε με ενισχυμένο σκυρόδεμα και ολοκληρώθηκε το 2009.

Η κατασκευή είχε τεθεί υπό τη διαχείριση του γειτονικού Ναού Γιόνγκτσινγκ. Ιστορικά αρχεία ανέφεραν ότι ο αρχικός Ναός χρονολογείτο πολλούς αιώνες πίσω, αν και τα σημερινά κτήρια είχαν ανακατασκευαστεί τη δεκαετία του 1990.

Οι τοπικές Αρχές υπογράμμισαν ότι τα μέτρα ασφαλείας θα ενισχυθούν, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς.

Το 2023, φλόγες κατέκαψαν έναν ναό αιώνων στην Κίνα, καταστρέφοντας σχεδόν ολοσχερώς το ιστορικό κτήριο. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στον Μεγάλο Ναό του Βούδα στο Σαντάν της επαρχίας Γκανσού, καθώς ένα γιγάντιο άγαλμα του Βούδα είχε «τυλιχτεί» στις φλόγες.

Αφού η φωτιά κατασβέστηκε, το άγαλμα του Βούδα φάνηκε να παραμένει εν μέρει άθικτο, αλλά αρκετές δομές του ναού είχαν καταστραφεί. Το άγαλμα είχε κατασκευαστεί το 1998 ως αντίγραφο ενός πρωτότυπου, το οποίο χρονολογείτο περίπου από το 425 μ.Χ. και είχε υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης, σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης.