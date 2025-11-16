Ψηλά έπιπλα, μεγάλοι καθρέφτες: Πώς κάνεις ένα σπίτι 27 τ.μ. να φαίνεται ευρύχωρο
Με εφευρετικότητα και λίγες έξυπνες αρχιτεκτονικές ιδέες, μία γυναίκα κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε εκατοστό στο σπίτι της
Μια 68χρονη στο Άμστερνταμ μεταμορφώνει τα 27 τ.μ. του σπιτιού της με καθρέφτες, ψηλά έπιπλα και έξυπνες λύσεις διαρρύθμισης που μεγιστοποιούν τον χώρο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
