Καλιφόρνια: Πατέρας ανασύρθηκε νεκρός και η κόρη του αγνοείται μετά την παράσυρσή τους στη θάλασσα
Ένα κύμα ύψους 5 μέτρων παρέσυρε το κοριτσάκι και τον πατέρα της στον Ειρηνικό Ωκεανό - Διασώθηκε με
Μία ημέρα στην παραλία κατέληξε σε τραγωδία στην κομητεία Monterey της Καλιφόρνια, καθώς ένας πατέρας ανασύρθηκε νεκρός και ένα 5χρονο κορίτσι παραμένει αγνοούμενο μετά από την παράσυρσή τους στον ωκεανό από ένα μεγάλο κύμα την Παρασκευή (14/11).
Ένα κύμα ύψους 5-6 μέτρων παρέσυρε το κοριτσάκι και τον πατέρα της στον Ειρηνικό Ωκεανό λίγο πριν τις 13:00 την Παρασκευή κοντά στο εστιατόριο Rocky Point, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Monterey.
Όταν η μητέρα προσπάθησε να φτάσει το κορίτσι και τον πατέρα, παρασύρθηκε και αυτή στο νερό, σύμφωνα με τις αρχές.
Ενώ ο πατέρας κρατούσε το 5χρονο παιδί, η μητέρα κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή, όπου βρήκε το 2χρονο παιδί της που δεν είχε τραυματιστεί, σύμφωνα με τις αρχές.
Ο πατέρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα και του έγινε ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αναφέρει το γραφείο του σερίφη.
Η μητέρα νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση με ήπια υποθερμία, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.
Ένα ελικόπτερο της Ακτοφυλακής συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του 5χρονου που αγνοείται από το Σάββατο.
*Με πληροφορίες από ABC News