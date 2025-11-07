ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

Εκατοντάδες αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια, καθώς οι κάτοικοι περιμένουν για ώρες προκειμένου να παραλάβουν δωρεάν τρόφιμα. Η εικόνα αυτή αντανακλά τις συνέπειες του παρατεταμένου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κατάσταση στη χώρα επιδεινώνεται διαρκώς, καθώς η δημοσιονομική παράλυση έχει φτάσει πλέον στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του μεγαλύτερης διάρκειας shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, που είχε σημειωθεί το 2019.

VIDEO: ?? Californians queue for food donations amid US government shutdown



Hundreds of cars queue in California's City of Industry, as people wait for hours to receive food donations amid an ongoing US government shutdown pic.twitter.com/hiB2AaOntn — AFP News Agency (@AFP) November 7, 2025

Η παρούσα κρίση αποτελεί τη μεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης που έχει καταγραφεί ποτέ, υπερβαίνοντας το όριο των 35 ημερών της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Από την 1η Οκτωβρίου, όταν έληξε ο προηγούμενος προϋπολογισμός, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία, με αποτέλεσμα να παραμένει το αδιέξοδο που έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους σε αναγκαστική αργία, να καθυστερούν οι καταβολές επιδομάτων και να αποσταθεροποιείται ο τομέας των αερομεταφορών.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται κυρίως στις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί ζητούν την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, τα οποία διασφαλίζουν πρόσβαση σε προσιτή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εκατομμύρια πολίτες. Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικανοί, με την υποστήριξη του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αρνούνται να εγκρίνουν τη συνέχιση της επισιτιστικής βοήθειας μέσω του προγράμματος SNAP, εκτός εάν οι Δημοκρατικοί συναινέσουν στον τερματισμό της κυβερνητικής παράλυσης.

Χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια

Χαοτική είναι η κατάσταση που επικρατεί στα αμερικανικά αεροδρόμια με περισσότερες από 1.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες συμφορφώνονται με την οδηγία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας να μειωθεί από σήμερα Παρασκευή, η κίνηση στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ, λόγω του κυβερνητικού shutdown της κυβέρνησης και των φόβων έλλειψης προσωπικού.

Τα 40 αεροδρόμια που επέλεξε η FAA επεριλαμβάνουν κόμβους όπως η Ατλάντα, το Ντάλας, το Ντένβερ, το Λος Άντζελες και το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Σε ορισμένες μητροπολιτικές περιοχές, όπως η Νέα Υόρκη, το Χιούστον, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον, θα επηρεαστούν πολλά αεροδρόμια.

Ένα αεροσκάφος της Delta Airlines απογειώνεται από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 AP/Mike Stewart

Περισσότερες από 790 προγραμματισμένες πτήσεις της Παρασκευής αφαιρέθηκαν από τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών, σύμφωνα με το FlightAware, τον ιστότοπο που παρακολουθεί τις διακοπές πτήσεων. Αυτός ο αριθμός, ήδη τέσσερις φορές υψηλότερος από τον ημερήσιο αριθμό της Πέμπτης, είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται.

Η FAA ανέφερε στην εντολή ότι οι μειώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στο 4% και θα αυξηθούν στο 10% έως τις 14 Νοεμβρίου και θα επηρεάσουν όλες τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες.

«Δεν πρόκειται για πολιτική — πρόκειται για την αξιολόγηση των δεδομένων και την άμβλυνση του δομικού κινδύνου στο σύστημα, καθώς οι ελεγκτές συνεχίζουν να εργάζονται άμισθοι», δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Σον Π. Ντάφι σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, καθώς οι αξιωματούχοι δημοσίευσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των περικοπών. «Είναι ασφαλές να πετάξουμε σήμερα και θα συνεχίσει να είναι ασφαλές να πετάξουμε την επόμενη εβδομάδα χάρη στις προληπτικές ενέργειες που λαμβάνουμε».

Η κίνηση αυτή, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την περίοδο των Ευχαριστιών, όπου η κίνηση είναι αυξημένη, έχει προκαλέσει ήδη αναταράξεις.

Shutdown 2025. Houston airport- 3 hr wait. Every member of Congress should enjoy the joy of going thru TSA this week. Very short vid. Watch it. pic.twitter.com/Gs2D9XOPWR — Blake (@BlakeR2025) November 6, 2025

Σύμφωνα με την εντολή, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να εκδίδουν πλήρεις επιστροφές χρημάτων για ακυρώσεις, αλλά δεν θα υποχρεούνται να καλύπτουν δευτερεύοντα έξοδα, όπως διαμονές σε ξενοδοχεία για άτομα που θα ξεμείνουν.

Αν και οι αεροπορικές εταιρείες είχαν μόνο 48 ώρες για να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο σχέδιο, τονίζοντας την ανάγκη για ασφάλεια. Ταυτόχρονα, κάλεσαν τους νομοθέτες να τερματίσουν το κλείσιμο της κυβέρνησης, το οποίο διανύει τον δεύτερο μήνα του και αφήνει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλους βασικούς εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή να ετοιμάζονται να χάσουν έναν δεύτερο μισθό.

Οι αερομεταφορείς δήλωσαν ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις μικρότερες περιφερειακές πτήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες United, Delta και American δήλωσαν ότι τα διεθνή ταξίδια δεν θα επηρεαστούν. Ωστόσο, η Alaska Airlines, η μόνη αεροπορική εταιρεία που εξυπηρετεί πολλούς απομακρυσμένους προορισμούς στην Αλάσκα, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί πολλές από αυτές τις κοινότητες και αντ' αυτού θα μειώσει τις υπηρεσίες σε πιο πολυσύχναστες διαδρομές.

Η κίνηση αυτή επηρέασε επίσης τις τιμές των μετοχών των αερομεταφορέων. Οι μετοχές της American Airlines έκλεισαν με πτώση 2% την Πέμπτη, ενώ της United έχασαν σχεδόν 1%. Η Delta Air Lines υποχώρησε σχεδόν 1,3% και η Southwest Airlines υποχώρησε σχεδόν 0,4%.

Οι ώρες πτήσεων εμφανίζονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare στο Σικάγο, Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 AP/Nam Y. Huh

Ακόμα κι αν επιλυθεί το κλείσιμο της κυβέρνησης και αρθεί η εντολή μείωσης των πτήσεων, μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να επαναρυθμιστεί το σύστημα.

Η FAA δυσκολεύεται εδώ και καιρό να προσλάβει και να διατηρήσει ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αλλά εξακολουθεί να έχει περίπου 3.000 λιγότερες από αυτές που χρειάζεται το σύστημα.