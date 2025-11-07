ΗΠΑ: Αναταράξεις στα αμερικανικά αεροδρόμια - Ακυρώθηκαν 1.000 πτήσεις σε 40

Η Ομοσπονδία Υπηρεσίας Αεροπορίας έδωσε εντολή την Πέμπτη στις αεροπορικές εταιρίες για άμεσες περικοπές πτήσεων σε μία προσπάθεια να αποσυμπιέσει τον φόρτο του προσωπικού, που μπαίνει στον 2ο μήνα άμισθο εξαιτίας του κυβερνητικού shutdown

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΗΠΑ: Αναταράξεις στα αμερικανικά αεροδρόμια - Ακυρώθηκαν 1.000 πτήσεις σε 40

Ένα αεροσκάφος της Delta Airlines απογειώνεται από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

AP/Mike Stewart
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χαοτική είναι η κατάσταση που επικρατεί στα αμερικανικά αεροδρόμια με περισσότερες από 1.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες συμφορφώνονται με την οδηγία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας να μειωθεί από σήμερα Παρασκευή, η κίνηση στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ, λόγω του κυβερνητικού shutdown της κυβέρνησης και των φόβων έλλειψης προσωπικού.

Τα 40 αεροδρόμια που επέλεξε η FAA επεριλαμβάνουν κόμβους όπως η Ατλάντα, το Ντάλας, το Ντένβερ, το Λος Άντζελες και το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Σε ορισμένες μητροπολιτικές περιοχές, όπως η Νέα Υόρκη, το Χιούστον, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον, θα επηρεαστούν πολλά αεροδρόμια.

ΗΠΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΤΛΑΝΤΑ

Ένα αεροσκάφος της Delta Airlines απογειώνεται από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

AP/Mike Stewart

Περισσότερες από 790 προγραμματισμένες πτήσεις της Παρασκευής αφαιρέθηκαν από τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών, σύμφωνα με το FlightAware, τον ιστότοπο που παρακολουθεί τις διακοπές πτήσεων. Αυτός ο αριθμός, ήδη τέσσερις φορές υψηλότερος από τον ημερήσιο αριθμό της Πέμπτης, είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται.

Η FAA ανέφερε στην εντολή ότι οι μειώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στο 4% και θα αυξηθούν στο 10% έως τις 14 Νοεμβρίου και θα επηρεάσουν όλες τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες.

«Δεν πρόκειται για πολιτική — πρόκειται για την αξιολόγηση των δεδομένων και την άμβλυνση του δομικού κινδύνου στο σύστημα, καθώς οι ελεγκτές συνεχίζουν να εργάζονται άμισθοι», δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Σον Π. Ντάφι σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, καθώς οι αξιωματούχοι δημοσίευσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των περικοπών. «Είναι ασφαλές να πετάξουμε σήμερα και θα συνεχίσει να είναι ασφαλές να πετάξουμε την επόμενη εβδομάδα χάρη στις προληπτικές ενέργειες που λαμβάνουμε».

Η κίνηση αυτή, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την περίοδο των Ευχαριστιών, όπου η κίνηση είναι αυξημένη, έχει προκαλέσει ήδη αναταράξεις.

Σύμφωνα με την εντολή, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να εκδίδουν πλήρεις επιστροφές χρημάτων για ακυρώσεις, αλλά δεν θα υποχρεούνται να καλύπτουν δευτερεύοντα έξοδα, όπως διαμονές σε ξενοδοχεία για άτομα που θα ξεμείνουν.

Αν και οι αεροπορικές εταιρείες είχαν μόνο 48 ώρες για να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο σχέδιο, τονίζοντας την ανάγκη για ασφάλεια. Ταυτόχρονα, κάλεσαν τους νομοθέτες να τερματίσουν το κλείσιμο της κυβέρνησης, το οποίο διανύει τον δεύτερο μήνα του και αφήνει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλους βασικούς εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή να ετοιμάζονται να χάσουν έναν δεύτερο μισθό.

Οι αερομεταφορείς δήλωσαν ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις μικρότερες περιφερειακές πτήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες United, Delta και American δήλωσαν ότι τα διεθνή ταξίδια δεν θα επηρεαστούν. Ωστόσο, η Alaska Airlines, η μόνη αεροπορική εταιρεία που εξυπηρετεί πολλούς απομακρυσμένους προορισμούς στην Αλάσκα, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί πολλές από αυτές τις κοινότητες και αντ' αυτού θα μειώσει τις υπηρεσίες σε πιο πολυσύχναστες διαδρομές.

Η κίνηση αυτή επηρέασε επίσης τις τιμές των μετοχών των αερομεταφορέων. Οι μετοχές της American Airlines έκλεισαν με πτώση 2% την Πέμπτη, ενώ της United έχασαν σχεδόν 1%. Η Delta Air Lines υποχώρησε σχεδόν 1,3% και η Southwest Airlines υποχώρησε σχεδόν 0,4%.

ΗΠΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Οι ώρες πτήσεων εμφανίζονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare στο Σικάγο, Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025

AP/Nam Y. Huh

Ακόμα κι αν επιλυθεί το κλείσιμο της κυβέρνησης και αρθεί η εντολή μείωσης των πτήσεων, μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να επαναρυθμιστεί το σύστημα.

Η FAA δυσκολεύεται εδώ και καιρό να προσλάβει και να διατηρήσει ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αλλά εξακολουθεί να έχει περίπου 3.000 λιγότερες από αυτές που χρειάζεται το σύστημα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:47TRAVEL

Κρήτη: Τρίτος κορυφαίος προορισμός της Ευρώπης για το 2026

17:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παλικάρι ο Λεσόρ: «Ο εύκολος δρόμος ποτέ δε μου ταίριαζε»!

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Βουβός πόνος στην κηδεία του Μάριου – Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτισαν ντυμένοι στα λευκά

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μέλη άλλης οικογένειας έφτιαξαν τη βόμβα - Εντολή δόθηκε από τη φυλακή

17:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα και ΗΠΑ θα υλοποιήσουν εμβληματικά έργα στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης - Οι 7 δεσμεύσεις

17:28WHAT THE FACT

Πολωνία: Viral πρόβατο με πάνα που ταξίδεψε σε τρένο υψηλής ταχύτητας

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο μετά από ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα – Δίωξη στα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ταξιδιώτες στον «αέρα» από τις ξαφνικές περικοπές - Ακυρώθηκαν 1.000 πτήσεις σε 40 αμερικανικά αεροδρόμια λόγω shutdown

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Οι τελευταίες στιγμές πριν την συντριβή του αεροσκάφους της UPS

17:16ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με 230 εθελοντές Σαμαρείτες στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας 

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η αλήθεια για Λεσόρ, τα υπόλοιπα τερατώδεις ανακρίβειες»

17:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

COSMOTE TELEKOM: Νέα εποχή συνδεσιμότητας σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της χώρας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ο 48χρονος ζητούσε «κρεμάλες» σε αναρτήσεις του στο Facebook - Απολογείται την Δευτέρα

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό δικαστήριο: Λόγος διαζυγίου το υπερβολικό μακιγιάζ γυναικών στο TikTok και τα βίντεο με άγνωστους άνδρες

16:58ΕΛΛΑΔΑ

«Καρατομήθηκε» η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

16:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι - Ελεύθεροι οι δύο για επιδοτήσεις 15.000 και 500 ευρώ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ενίσχυση στα δρομολόγια του Μετρο και αλλαγές στο Τραμ - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

16:52LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Νάταλι Κάκκαβα - Η ανάρτηση στα social media

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Έπεσαν σοβάδες δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα σε σχολική αίθουσα

16:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

H UEFA... χάρηκε με τη νίκη του Ράφα Μπενίτεθ στο ντεμπούτο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ταξιδιώτες στον «αέρα» από τις ξαφνικές περικοπές - Ακυρώθηκαν 1.000 πτήσεις σε 40 αμερικανικά αεροδρόμια λόγω shutdown

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχονται μπόρες και καταιγίδες: Πού θα βρέξει περισσότερο, η πρόγνωση Κολυδά

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ο 48χρονος ζητούσε «κρεμάλες» σε αναρτήσεις του στο Facebook - Απολογείται την Δευτέρα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Οδηγός με McLaren «έσπασε τα κοντέρ» - Τον σταμάτησε η Τροχαία και αστυνομικός του είπε «πάτα το»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μέλη άλλης οικογένειας έφτιαξαν τη βόμβα - Εντολή δόθηκε από τη φυλακή

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλούνται να καταθέσουν «Φραπές», Σεμερτζίδου (η «Πόπη με την πόρσε»), «Χασάπης» - Σε γραμμή το «όλα στο φως»

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μέτρα για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία – Οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο μετά από ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα – Δίωξη στα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η αλήθεια για Λεσόρ, τα υπόλοιπα τερατώδεις ανακρίβειες»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

16:52LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Νάταλι Κάκκαβα - Η ανάρτηση στα social media

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Βουβός πόνος στην κηδεία του Μάριου – Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτισαν ντυμένοι στα λευκά

16:58ΕΛΛΑΔΑ

«Καρατομήθηκε» η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ