ΗΠΑ: Μια πυρκαγιά και σφοδρές καταιγίδες απειλούν την Καλιφόρνια

Μια πυρκαγιά, η οποία κινείται με μεγάλη ταχύτητα, μαίνεται σε χιλιάδες στρέμματα σε χορτολιβαδική έκταση της Καλιφόρνια κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ενώ την ίδια στιγμή το Λος Άντζελες πλήττεται από αλλεπάλληλες καταιγίδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου.

Η πυρκαγιά, που ονομάστηκε Pack Fire, ξεκίνησε την Πέμπτη σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία Mono περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια (Cal Fire).

???#BREAKING | NEWS ☢️

The Pack Fire has grown over 2000 acres less than 24 hours this is in Mono County

California. They were able to contain 5% as of this morning.



Multiple homes have been destroyed They have issued a level 3 go- Now for multiple counties in the area. pic.twitter.com/qrnxQznLbq — Todd Paron?????? (@tparon) November 14, 2025

The Pack Fire in Mono County, California, sent plumes of smoke billowing into the sky as it burned over 3,400 acres of land and at least 15 structures on Thursday. pic.twitter.com/4TN9NiFrjT — AccuWeather (@accuweather) November 14, 2025

The big weather story may be all the rain and snow headed for California, but the #PackFire broke out this afternoon in Mono County.



Early reports indicate the fire grew to more than 3,000 acres in under an hour and a half. Incoming moisture may help improve fire conditions, as… pic.twitter.com/fkZDvZsYK9 — WeatherNation (@WeatherNation) November 14, 2025

Έχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το Cal Fire. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.

Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Μάμοθ Λέικς, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.

Από την άλλη πλευρά, η καταιγίδα που έπληξε σήμερα την περιοχή του Λος Άντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, είπε η Χέδερ Ζερ, μετεωρολόγος στην AccuWeather, μια ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι το Σάββατο στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις.

CALI FLOOD THREAT ?️: Millions in Southern California are under a flood threat as an atmospheric river will soak the region with heavy rainfall through Saturday. FOX Weather Meteorologist @baynefroney is live from Pacific Palisades. pic.twitter.com/bglELyFJj6 — FOX Weather (@foxweather) November 14, 2025

Η συνεχής βροχή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κατολισθήσεις λάσπης στις περιοχές που κάηκαν τον Ιανουάριο, όταν περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.