Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για «ισότιμες και δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη διεξήγαγαν πέντε γύρους έμμεσων συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ

Newsbomb

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για «ισότιμες και δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο αντιδραστήρας IR-40 στο Αράκ στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τρέχουσα προσέγγιση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη δεν δείχνει οποιαδήποτε ετοιμότητα για «ισότιμες και δίκαιες διαπραγματεύσεις», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι μπορεί να διεξαχθούν συνομιλίες.

Μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούνιο, την οποία ακολούθησαν πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι προσπάθειες για επανάληψη του διαλόγου σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους και το Ισραήλ κατηγορούν την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί το πυρηνικό πρόγραμμά της ως κάλυμμα προσπαθειών ώστε να αποκτήσει την ικανότητα παραγωγής όπλων. Το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμά του έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη διεξήγαγαν πέντε γύρους έμμεσων συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών, όμως αντιμετώπισαν εμπόδια όπως το θέμα του εγχώριου εμπλουτισμού ουρανίου, που οι ΗΠΑ θέλουν να αποφύγει το Ιράν.

«Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να περιμένουν ότι θα κερδίσουν ό,τι δεν μπόρεσαν [να κερδίσουν] στον πόλεμο μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στη διάρκεια διάσκεψης στην Τεχεράνη υπό τον τίτλο "Το διεθνές δίκαιο υπό επίθεση".

«Το Ιράν θα είναι πάντοτε έτοιμο να εμπλακεί στη διπλωματία, αλλά όχι σε διαπραγματεύσεις που είναι προς υπαγόρευση», πρόσθεσε.

Κατά την ίδια διάσκεψη, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει τους πολεμικούς στόχους της με «διαπραγματεύσεις ως θέαμα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Δύο σοροί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του νησιού

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πάνω από 200 καταγγελίες το τελευταίο τρίμηνο για ετοιμόρροπα κτήρια

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας με την ουκρανική Naftogaz – Από τον Δεκέμβριο φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας στο Κίεβο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε 73χρονος - Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Δεύτερη ημέρα εκδηλώσεων για την εξέγερση του 1973 - Φωτογραφίες

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για «ισότιμες και δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Χειροπέδες σε άνδρα που εισέβαλε σε κατάστημα με κατσαβίδι - Απείλησε υπάλληλο και απέσπασε 70 ευρώ

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονου από την Ρεπετίστα Πωγωνίου

14:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Παυλίδη, Γιαννούλη με Λευκορωσία, στο φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία, η στάση μας εκπορεύεται και από το τραύμα της Κύπρου

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Παρούσα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας για το φυσικό αέριο

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στην λειψυδρία βάζει δήμος της Πελοποννήσου

14:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα

14:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέραμα: Χειροπέδες για παράνομη ανάθεση διοίκησης λάντζας

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Υπηρέτησε την πατρίδα με αφοσίωση, ήθος και μαχητικότητα»

13:55ΕΘΝΙΚΑ

Προκαλεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Ανάρτηση με πιλότο πάνω από τον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο

13:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα σοκαριστική επίθεση εις βάρος ανήλικου: 15χρονος, 14χρονος και 13χρονος χτύπησαν και βιντεοσκοπούσαν το θύμα τους

13:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σοβαρά τραυματίας αστυνομικός σε αυτοκινητοπομπή του Βανς - Ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Εντυπωσιακές εικόνες από drone – Η Αστυνομία «σαρώνει» τους καταυλισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: 16χρονη στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος»

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε LIVE - Υπογράφηκε η συμφωνία για το φυσικό αέριο στην Ουκρανία, παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκιλφόιλ

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

11:50LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή – Συγκίνησε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας Καζαντζίδη (βίντεο)

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

14:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι, πολυτέλεια, φωτογραφίες με περιπολικά και… Άγιον Ορος

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Εντυπωσιακές εικόνες από drone – Η Αστυνομία «σαρώνει» τους καταυλισμούς

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές στα κρέατα ενόψει Χριστουγέννων: Οι λόγοι και η στάση των καταναλωτών

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό λόγω Πολυτεχνείου - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

12:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

13:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα σοκαριστική επίθεση εις βάρος ανήλικου: 15χρονος, 14χρονος και 13χρονος χτύπησαν και βιντεοσκοπούσαν το θύμα τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ