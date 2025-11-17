Συνελήφθη ο Youtuber Τζακ Ντόχερτι για κατοχή ναρκωτικών

Ο Τζακ Ντόχερτι, ο οποίος έχει περισσότερους από 10 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok και 15 εκατομμύρια στο Youtube, έχει αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο διαδίκτυο χάρη στα προκλητικά του βίντεο, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν φάρσες ή δημόσιες αντιπαραθέσεις

Συνελήφθη ο Youtuber Τζακ Ντόχερτι για κατοχή ναρκωτικών

Ο Jack Doherty στις 30 Οκτωβρίου 2025 στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Μαϊάμι, ο YouTuber Τζακ Ντόχερτι για κατοχή ναρκωτικών και άλλες κατηγορίες, σύμφωνα με τις Αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία του Μαϊάμι Μπιτς, ο 22χρονος συνελήφθη ενώ τραβούσε ένα βίντεο και συνομιλούσε με αστυνομικούς στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα να εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν και στη συνέχεια πραγματοποίησαν έλεγχο.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μαϊάμι Μπιτς, το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 3:12 π.μ. (τοπική ώρα). Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι ο Ντόχερτι βγήκε στη μέση του δρόμου μαζί με μέλη της ομάδας του «για να γυρίσουν νέο υλικό, δημιουργώντας σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια».

Jack Doherty - Mugshot

Η φωτογραφία σύλληψης του Jack Doherty

Παρά τις επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών να απομακρυνθεί από το δρόμο, ο Ντόχερτι φέρεται να αρνήθηκε και να απάντησε: «Μόλις ολοκληρώσω αυτό το στοίχημα!».

Στη συνέχεια οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και κατά την διάρκεια έρευνας βρέθηκε «μισό πορτοκαλί, ωοειδές χάπι με την ένδειξη 3, το οποίο αντιστοιχεί σε αμφεταμίνη κατηγορίας II», καθώς και ένα δοχείο που περιείχε τρία τσιγάρα κάνναβης βάρους περίπου τεσσάρων γραμμαρίων.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο 22χρονος δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok λέγοντας ότι είναι πλέον ελεύθερος. «Χθες το βράδυ με συνέλαβαν χωρίς λόγο», αναφέρει στη λεζάντα.

Ο Τζακ Ντόχερτι, ο οποίος έχει περισσότερους από 10 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok και 15 εκατομμύρια στο Youtube, έχει αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο διαδίκτυο χάρη στα προκλητικά του βίντεο, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν φάρσες ή δημόσιες αντιπαραθέσεις.

