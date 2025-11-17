COP30: Έκοψαν 100.000 δέντρα για τη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα;

Ακτιβιστές διαδηλώνουν σε μια διαμαρτυρία για το κλίμα κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP30, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στο Μπελέμ της Βραζιλίας

«Θυσία» για την εύκολη πρόσβαση στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, COP30 στη Μπελέμ της Βραζιλίας φέρεται να έγιναν 100.000 δέντρα.

Η σύνοδος κορυφής για το κλίμα που ξεκίνησε στις 6 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 21 του μήνα, έγινε αιτία όπως καταγγέλλεται να χαθούν σκόπιμα δεκάδες χιλιάδες δέντρα, προκειμένου να κατασκευαστεί ένας αυτοκινητόδρομος τεσσάρων λωρίδων ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση συμμετεχόντων και επισκεπτών.

Τον ισχυρισμό ενίσχυσε και ο Αμερικανός πρόεδρος, παρότι οι ΗΠΑ έχουν αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού και με ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι το τροπικό δάσος της Βραζιλίας ξηλώθηκε για να επιτραπεί "στους οικολόγους να ταξιδέψουν".

Σε ανάλυση των γεγονότων, το euronews, χαρακτηρίζει παραπλανητικούς τους ισχυρισμούς και εξηγεί τι πραγματικά συμβαίνει.

Ο Simon Stiell, επικεφαλής του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, μιλά κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP30, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στο Μπελέμ της Βραζιλίας AP/Fernando Llano

Η ανάλυση

Ο αμφιλεγόμενος αυτοκινητόδρομος Avenida Liberdade, μήκους 13 χιλιομέτρων που διασχίζει τον Αμαζόνιο, βρίσκεται στα σκαριά από το 2012 και ανακοινώθηκε επίσημα το 2020, τρία χρόνια πριν την επίσημη ανακοίνωση της φιλοξενίας της διάσκεψης στη Βραζιλία. Σκοπός να συνδεθεί η Μαριτούμπα - μια γειτονική πόλη του Μπελέμ - με την πρωτεύουσα, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η συμφόρηση στους υπάρχοντες βασικούς δρόμους.

Η κατασκευή του δρόμου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024, αλλά έχει ανασταλεί πολλές φορές λόγω διαμαρτυριών και τοπικής οργής κατά του έργου.

Ένα ρεπορτάζ του BBC τον περασμένο Μάρτιο τροφοδότησε περαιτέρω τη διαμάχη, καθώς ο υπουργός Υποδομών ανέφερε ότι ότι ο δρόμος περιλαμβανόταν μεταξύ 30 έργων που αναπτύσσει το Μπελέμ για να "προετοιμαστεί" και να "εκσυγχρονιστεί", ώστε να εξασφαλίσει μια "κληρονομιά για τον πληθυσμό και, το σημαντικότερο, να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους για την COP30 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο".

Ωστόσο, οι διοργανωτές της COP αντέδρασαν στη δημοσίευση του άρθρου του BBC, με τίτλο "Δάσος του Αμαζονίου υλοτομήθηκε για την κατασκευή δρόμου για τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα", δηλώνοντας ότι η κατασκευή του δρόμου δεν εμπίπτει "στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης" ούτε "στα 33 έργα υποδομής που έχουν προγραμματιστεί για την COP30".

Παρόλο που ο αυτοκινητόδρομος δεν περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των έργων της COP30 που έχει καταρτίσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βραζιλίας, οι αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης δείχνουν ότι η δυναμική για την κατασκευή του δρόμου εντάθηκε ενόψει της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη βελτίωση των υποδομών για αυτήν.

Σε άρθρο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο ενημέρωσης Pará Terra Boa, ο Σιλβέιρα παρουσίασε μια σειρά έργων που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της κινητικότητας στην πολιτεία Παρά, συμπεριλαμβανομένης της Avenida Liberdade, δηλώνοντας ότι "η COP είναι ένα γεγονός που θα επιταχύνει ακριβώς όλα αυτά στο πλαίσιο των υποδομών".

Παρόλα αυτά, ο Ραφαέλ ντε Πίνο, δημοσιογράφος με έδρα τη Βραζιλία που καλύπτει την παραπληροφόρηση για το κλίμα, δήλωσε στην ομάδα επαλήθευσης του Euronews The Cube ότι "αν ο κυβερνήτης της Παρά ανακοινώσει ένα οδικό έργο στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την COP30, αυτό δεν το καθιστά επίσημο έργο της COP30, πόσο μάλλον "έναν αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων για να οδηγούν οι οικολόγοι"".

Τελικά, ο δρόμος δεν έχει πράγματι ολοκληρωθεί, με τις τοπικές αρχές να δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να τον ολοκληρώσουν μέχρι τις αρχές του 2026.

Ορισμένες κοινότητες ιθαγενών ζουν κοντά στον αυτοκινητόδρομο, καταγγέλλοντας την έλλειψη διαβούλευσης γύρω από το έργο, την αίσθηση ότι περιβάλλονται όλο και περισσότερο από υποδομές, καθώς και τις ανησυχίες σχετικά με την επισιτιστική ανασφάλεια, δεδομένου ότι πολλά άτομα ζουν από την τοπική γεωργία.

Από το 2016, η πολιτεία Παρά κατέχει το ετήσιο ρεκόρ αποψίλωσης των δασών στη Βραζιλία.

Στις 15 Νοεμβρίου, ακτιβιστές και αυτόχθονες κατέβηκαν στους δρόμους του Μπελέμ, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε έξω από εκδήλωση της COP από την COP26, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια στη Γλασκώβη.