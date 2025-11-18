Ο Ζελένσκι στην Ισπανία: Μετά το αέριο από Ελλάδα, τα γαλλικά RAFALE, στο επίκεντρο όπλα μέσω PURL

Φωτ. Αρχείου - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, μετά την υπογραφή συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών, στις 27 Μαΐου 2024.

Μετά τις επισκέψεις του σε Αθήνα και Παρίσι την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μεταβεί στη Μαδρίτη την Τρίτη (18/11), όπου θα τον υποδεχθούν ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ', και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Ζελένσκι στην Αθήνα υπέγραψε συμφωνία για τη διέλευση του αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας στην Ουκρανία. Υπό το βλέμμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η συμφωνία υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Ζελένσκι να ευχαριστεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη στήριξή του.

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκίλφοϊλ INTIME NEWS

Την επομένη, ο Ζελένσκι συνάντησε τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι και «πήρε» 100 μαχητικά Rafale από τη Γαλλία - την παραγγελία για αυτά, για την ακρίβεια, ωστόσο η συμφωνία που υπογράφηκε στην γαλλική αεροπορική βάση Villacoublay προβλέπεται να υλοποιηθεί «σε χρονικό διάστημα περίπου 10 ετών», σύμφωνα με το France24, το οποίο επικαλείται την προεδρία της Γαλλίας.

Τώρα, το ερώτημα είναι «τι θέλει να κερδίσει ο πρόεδρος της Ουκρανίας από τη σημερινή επίσκεψη στην Ισπανία;».

«Αυτή η συνάντηση στη Μαδρίτη θα είναι μια ευκαιρία να επιβεβαιωθεί η δέσμευση της Ισπανίας προς την Ουκρανία σε όλους τους τομείς», δήλωσε το γραφείο του Σάντσεθ σε δελτίο τύπου. Τον Ζελένσκι στην Ισπανία θα υποδέχθει ο βασιλιάς Φελίπε στο Παλάτι Ζαρζουέλα στις 13:30, και αργότερα ο μονάρχης θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του προέδρου Ζελένσκι.

Στις 17:00, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Πέδρο Σάντσεθ στο Παλάτι Μονκλόα, την επίσημη κατοικία του Ισπανού πρωθυπουργού για συνομιλίες και ύστερα οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Αντιαεροπορική άμυνα και πύραυλοι στο επίκεντρο

«Προετοιμαζόμαστε για αυτό εδώ και πολύ καιρό και τώρα μπορούμε να πούμε ότι η επίσκεψη στην Ισπανία θα είναι παραγωγική. Μια άλλη ισχυρή χώρα έχει ενταχθεί στους εταίρους μας σε πρωτοβουλίες που μας βοηθούν πραγματικά», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την Κυριακή (16/11).

Η Ισπανία είναι «μια ισχυρή χώρα που θα ενταχθεί στους συμμάχους μας στις πρωτοβουλίες που πραγματικά χρειαζόμαστε», συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος διευκρίνισε ότι «οι πιο σημαντικές προτεραιότητες είναι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και οι πύραυλοι».

Αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία

Η συνάντηση πραγματοποιείται σχεδόν ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του Πέδρο Σάντσεθ για την ένταξη της Ισπανίας στον Κατάλογο Προτεραιοτήτων των Αναγκών της Ουκρανίας («Prioritized Ukraine Requirements List», PURL), έναν μηχανισμό του ΝΑΤΟ για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία μέσω της κοινής προμήθειας όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχε ενημερώσει προσωπικά τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ισπανός πρωθυπουργός εξήγησε ότι ο λόγος για τον οποίο η Ισπανία εντάσσεται στον μηχανισμό PURL είναι επειδή «σήμερα, τα κύρια εξαρτήματα της αεροπορικής άμυνας κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Ελπίζουμε ότι, στο μέλλον, η στρατηγική αυτονομία» θα επιτρέψει την παραγωγή τους στην Ευρώπη, πρόσθεσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ πιθανό ο Σάντσεθ να δεσμευτεί αυτή την Τρίτη στη Μαδρίτη έναντι του Ζελένσκι να χρηματοδοτήσει την αγορά αμερικανικού οπλισμού για το Κίεβο και να οριστικοποιήσει το ποσό αυτού του λογαριασμού.

«Παραγγελία» 100 Rafale

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας φτάνει στη Μαδρίτη μετά τη συνάντησή του τη Δευτέρα στο Παρίσι με τον Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας για την απόκτηση γαλλικού αμυντικού εξοπλισμού, συγκεκριμένα εκατό μαχητικά αεροσκάφη Rafale F4 έως το 2035 για την ουκρανική πολεμική αεροπορία, συστήματα αεροπορικής άμυνας SAMP/T, ραντάρ για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλους αέρος-αέρος και βόμβες.

Επίσκεψη στο Πράδο για «Γκέρνικα»

Εν αναμονή της οριστικοποίησης της ατζέντας, αναμένεται ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί το ισπανικό κοινοβούλιο στη Μαδρίτη και το Μουσείο Πράδο για να δει το έργο «Γκέρνικα» του Πικάσο. Στις αρχές Απριλίου 2022, μόλις ενάμιση μήνα μετά την ρωσική εισβολή, ο Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ενώπιον του ισπανικού κοινοβουλίου: «Είναι Απρίλιος του 2022, αλλά μοιάζει με τον Απρίλιο του 1937, όταν ολόκληρος ο κόσμος έμαθε για τον βομβαρδισμό της Γκερνίκα».

Αυτή είναι η δεύτερη επίσημη και η τρίτη συνολικά επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ισπανία. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2023, όταν συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Γρανάδα, και η δεύτερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2024, όταν ο Ζελένσκι και ο Σάντσεθ υπέγραψαν στη Μαδρίτη τη Συμφωνία Ασφάλειας μεταξύ Ισπανίας και Ουκρανίας, βάσει της οποίας η Ισπανία δεσμεύτηκε να στείλει στο Κίεβο ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αξίας 1,129 δισ. ευρώ.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Ζελένσκι παρευρέθηκε επίσης σε γεύμα που παρέθεσαν προς τιμήν του ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια και επισκέφθηκε το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων. Αξιοποίησε επίσης την ευκαιρία της συνάντησής του με τον βασιλιά Φελίπε για να προσκαλέσει τον βασιλιά και τη βασίλισσα να επισκεφθούν την Ουκρανία «όταν θα μπορούν».

*Με πληροφορίες από The Diplomat

