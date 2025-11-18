Ο Ζελένσκι στην Ισπανία: Μετά το αέριο από Ελλάδα, τα γαλλικά RAFALE, στο επίκεντρο όπλα μέσω PURL

«Προετοιμαζόμαστε για αυτό εδώ και πολύ καιρό και τώρα μπορούμε να πούμε ότι η επίσκεψη στην Ισπανία θα είναι παραγωγική», δήλωσε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος

Newsbomb

Ο Ζελένσκι στην Ισπανία: Μετά το αέριο από Ελλάδα, τα γαλλικά RAFALE, στο επίκεντρο όπλα μέσω PURL

Φωτ. Αρχείου - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, μετά την υπογραφή συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών, στις 27 Μαΐου 2024. 

AP/Paul White
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τις επισκέψεις του σε Αθήνα και Παρίσι την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μεταβεί στη Μαδρίτη την Τρίτη (18/11), όπου θα τον υποδεχθούν ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ', και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Ζελένσκι στην Αθήνα υπέγραψε συμφωνία για τη διέλευση του αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας στην Ουκρανία. Υπό το βλέμμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η συμφωνία υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Ζελένσκι να ευχαριστεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη στήριξή του.

Ζελένσκι - Γκίλφοϊλ - Μητσοτάκης

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκίλφοϊλ

INTIME NEWS

Την επομένη, ο Ζελένσκι συνάντησε τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι και «πήρε» 100 μαχητικά Rafale από τη Γαλλία - την παραγγελία για αυτά, για την ακρίβεια, ωστόσο η συμφωνία που υπογράφηκε στην γαλλική αεροπορική βάση Villacoublay προβλέπεται να υλοποιηθεί «σε χρονικό διάστημα περίπου 10 ετών», σύμφωνα με το France24, το οποίο επικαλείται την προεδρία της Γαλλίας.

Ζελένσκι - Μακρόν

Τώρα, το ερώτημα είναι «τι θέλει να κερδίσει ο πρόεδρος της Ουκρανίας από τη σημερινή επίσκεψη στην Ισπανία;».

«Αυτή η συνάντηση στη Μαδρίτη θα είναι μια ευκαιρία να επιβεβαιωθεί η δέσμευση της Ισπανίας προς την Ουκρανία σε όλους τους τομείς», δήλωσε το γραφείο του Σάντσεθ σε δελτίο τύπου. Τον Ζελένσκι στην Ισπανία θα υποδέχθει ο βασιλιάς Φελίπε στο Παλάτι Ζαρζουέλα στις 13:30, και αργότερα ο μονάρχης θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του προέδρου Ζελένσκι.

Στις 17:00, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Πέδρο Σάντσεθ στο Παλάτι Μονκλόα, την επίσημη κατοικία του Ισπανού πρωθυπουργού για συνομιλίες και ύστερα οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Αντιαεροπορική άμυνα και πύραυλοι στο επίκεντρο

«Προετοιμαζόμαστε για αυτό εδώ και πολύ καιρό και τώρα μπορούμε να πούμε ότι η επίσκεψη στην Ισπανία θα είναι παραγωγική. Μια άλλη ισχυρή χώρα έχει ενταχθεί στους εταίρους μας σε πρωτοβουλίες που μας βοηθούν πραγματικά», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την Κυριακή (16/11).

Η Ισπανία είναι «μια ισχυρή χώρα που θα ενταχθεί στους συμμάχους μας στις πρωτοβουλίες που πραγματικά χρειαζόμαστε», συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος διευκρίνισε ότι «οι πιο σημαντικές προτεραιότητες είναι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και οι πύραυλοι».

Αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία

Η συνάντηση πραγματοποιείται σχεδόν ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του Πέδρο Σάντσεθ για την ένταξη της Ισπανίας στον Κατάλογο Προτεραιοτήτων των Αναγκών της Ουκρανίας («Prioritized Ukraine Requirements List», PURL), έναν μηχανισμό του ΝΑΤΟ για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία μέσω της κοινής προμήθειας όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχε ενημερώσει προσωπικά τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ισπανός πρωθυπουργός εξήγησε ότι ο λόγος για τον οποίο η Ισπανία εντάσσεται στον μηχανισμό PURL είναι επειδή «σήμερα, τα κύρια εξαρτήματα της αεροπορικής άμυνας κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Ελπίζουμε ότι, στο μέλλον, η στρατηγική αυτονομία» θα επιτρέψει την παραγωγή τους στην Ευρώπη, πρόσθεσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ πιθανό ο Σάντσεθ να δεσμευτεί αυτή την Τρίτη στη Μαδρίτη έναντι του Ζελένσκι να χρηματοδοτήσει την αγορά αμερικανικού οπλισμού για το Κίεβο και να οριστικοποιήσει το ποσό αυτού του λογαριασμού.

«Παραγγελία» 100 Rafale

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας φτάνει στη Μαδρίτη μετά τη συνάντησή του τη Δευτέρα στο Παρίσι με τον Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας για την απόκτηση γαλλικού αμυντικού εξοπλισμού, συγκεκριμένα εκατό μαχητικά αεροσκάφη Rafale F4 έως το 2035 για την ουκρανική πολεμική αεροπορία, συστήματα αεροπορικής άμυνας SAMP/T, ραντάρ για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλους αέρος-αέρος και βόμβες.

Επίσκεψη στο Πράδο για «Γκέρνικα»

Εν αναμονή της οριστικοποίησης της ατζέντας, αναμένεται ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί το ισπανικό κοινοβούλιο στη Μαδρίτη και το Μουσείο Πράδο για να δει το έργο «Γκέρνικα» του Πικάσο. Στις αρχές Απριλίου 2022, μόλις ενάμιση μήνα μετά την ρωσική εισβολή, ο Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ενώπιον του ισπανικού κοινοβουλίου: «Είναι Απρίλιος του 2022, αλλά μοιάζει με τον Απρίλιο του 1937, όταν ολόκληρος ο κόσμος έμαθε για τον βομβαρδισμό της Γκερνίκα».

Αυτή είναι η δεύτερη επίσημη και η τρίτη συνολικά επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ισπανία. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2023, όταν συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Γρανάδα, και η δεύτερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2024, όταν ο Ζελένσκι και ο Σάντσεθ υπέγραψαν στη Μαδρίτη τη Συμφωνία Ασφάλειας μεταξύ Ισπανίας και Ουκρανίας, βάσει της οποίας η Ισπανία δεσμεύτηκε να στείλει στο Κίεβο ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αξίας 1,129 δισ. ευρώ.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Ζελένσκι παρευρέθηκε επίσης σε γεύμα που παρέθεσαν προς τιμήν του ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια και επισκέφθηκε το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων. Αξιοποίησε επίσης την ευκαιρία της συνάντησής του με τον βασιλιά Φελίπε για να προσκαλέσει τον βασιλιά και τη βασίλισσα να επισκεφθούν την Ουκρανία «όταν θα μπορούν».

*Με πληροφορίες από The Diplomat

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Θρίλερ χωρίς τέλος με τον 58χρονο οδηγό - Αναζητείται μηχανάκι που τον καταδίωκε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Νοεμβρίου

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Πότε θα μπουν τα χρήματα

06:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε ξανά: Το «έσταξε» από τη… μία μπασκέτα στην άλλη σε προπόνηση των Λέικερς – Δείτε βίντεο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Τελευταία παράσταση για τη νεανική Εθνική, με το βλέμμα στο μέλλον - Η ώρα και το κανάλι

06:36LIFESTYLE

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές κόντρες της σεζόν: Καινούργιου με Γκουντάρα, Τσουρός με Λεμπιδάκη και Λιάγκα, τι γίνεται με Λαζόπουλο και Αρναούτογλου

06:33WHAT THE FACT

Το νέο κόλπο των απατεώνων στα ΑΤΜ με το «ξεχασμένο» χαρτονόμισμα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το «τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη»: Πώς ερμηνεύεται η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας - Τι απαντά η Μόσχα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Επίδομα θέρμανσης: Με καταιγιστικό ρυθμό οι αιτήσεις - Υποβλήθηκαν ήδη 600.000 - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα προθεσμία και αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι στην Ισπανία: Μετά τη συμφωνία για το φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας, τα γαλλικά RAFALE, στο επίκεντρο αμερικανικά όπλα μέσω PURL

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Σε κλοιό κακοκαιρίας η μισή χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Πώς η απουσία προσκλήσεων στην παρουσίαση φέρνει διπλό πολιτικό όφελος για τον Αλέξη Τσίπρα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Θρασκιά βάζει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ και δίνει «πάσες» στην κυβέρνηση

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «σκηνοθέτης» της απάτης με τις μαϊμού επενδύσεις: Απότακτος αστυνομικός με «αέρα» μεγαλοπαραγοντα - Έστηνε απο ληστείες μέχρι αστυνομικές επιχειρήσεις

05:46ΕΘΝΙΚΑ

Η θέση της Ελλάδας στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «σκηνοθέτης» της απάτης με τις μαϊμού επενδύσεις: Απότακτος αστυνομικός με «αέρα» μεγαλοπαραγοντα - Έστηνε απο ληστείες μέχρι αστυνομικές επιχειρήσεις

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Θρίλερ χωρίς τέλος με τον 58χρονο οδηγό - Αναζητείται μηχανάκι που τον καταδίωκε

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Σε κλοιό κακοκαιρίας η μισή χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Θύμα και γνωστός χρυσοχόος

06:36LIFESTYLE

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές κόντρες της σεζόν: Καινούργιου με Γκουντάρα, Τσουρός με Λεμπιδάκη και Λιάγκα, τι γίνεται με Λαζόπουλο και Αρναούτογλου

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το «τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη»: Πώς ερμηνεύεται η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας - Τι απαντά η Μόσχα

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Nina επιστρέφει - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Πότε θα μπουν τα χρήματα

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Πώς η απουσία προσκλήσεων στην παρουσίαση φέρνει διπλό πολιτικό όφελος για τον Αλέξη Τσίπρα

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Τελευταία παράσταση για τη νεανική Εθνική, με το βλέμμα στο μέλλον - Η ώρα και το κανάλι

06:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε ξανά: Το «έσταξε» από τη… μία μπασκέτα στην άλλη σε προπόνηση των Λέικερς – Δείτε βίντεο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Θρασκιά βάζει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ και δίνει «πάσες» στην κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ