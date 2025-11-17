Γκιουλέρ για συντριβή C-130: Θα χρειαστεί δύο μήνες η ανάλυση του «μαύρου κουτιού»

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την εξαγωγή των πρώτων δεδομένων και την ανάλυση του «μαύρου κουτιού» του τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 που συνετρίβη την προηγούμενη εβδομάδα στη Γεωργία, προκαλώντας τον θάνατο 20 στρατιωτικών.

Το C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και συνετρίβη στη Γεωργία, στο πιο πολύνεκρο στρατιωτικό δυστύχημα από το 2020. Η Άγκυρα έχει ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι το «μαύρο κουτί» εξετάζεται από την Turkish Aerospace Industries (TUSAS). Υπογράμμισε, επίσης, ότι παρά το δυστύχημα, τα C-130 – τα οποία η Τουρκία χρησιμοποιεί από το 1957 – θεωρούνται γενικά ασφαλή.

«Με βάση τα αρχικά, μη οριστικά ευρήματα, το ουραίο τμήμα φαίνεται να αποκολλάται πρώτο. Στη συνέχεια το αεροσκάφος διαλύεται σε τρία κομμάτια. Αυτό θα επιβεβαιωθεί από την ανάλυση του μαύρου κουτιού», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πέρα από μια πυρκαγιά σε κινητήρα το 1999, που είχε ως κατάληξη μια ασφαλή προσγείωση, δεν έχουν παρουσιαστεί άλλα σοβαρά προβλήματα στα C-130.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει πως το αεροσκάφος μετέφερε δεκαμελές τεχνικό συνεργείο για τα τουρκικά F-16, τα οποία είχαν συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για την Ημέρα της Νίκης στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς και το πλήρωμα και τεχνικό εξοπλισμό.

Τον προηγούμενο μήνα, η Τουρκία σύναψε συμφωνία με τη Βρετανία για την προμήθεια 12 αεροσκαφών C-130, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε εκσυγχρονισμό και συντήρηση. Παράλληλα, το υπουργείο έκανε γνωστό ότι το αεροσκάφος που συνετρίβη είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012, ξεκίνησε πτήσεις το 2022 και είχε πραγματοποιήσει την τελευταία συντήρησή του έναν μήνα πριν το δυστύχημα.

Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις των 18 C-130 της Τουρκίας έχουν ανασταλεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις.

