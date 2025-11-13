Η Τουρκία καθηλώνει όλα τα αεροσκάφη C-130 μετά το αεροπορικό δυστύχημα

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας αποφάσισε την άμεση καθήλωση όλων των C-130 μετά το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στη Γεωργία, με αποτέλεσμα τον θάνατο 20 μελών των ενόπλων δυνάμεων.

Το υπουργείο δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Οι πτήσεις των αεροσκαφών C-130 έχουν ανασταλεί προληπτικά από τις 12 Νοεμβρίου. Οι πτήσεις των αεροσκαφών θα ξαναρχίσουν μετά την ολοκλήρωση λεπτομερών τεχνικών επιθεωρήσεων».

Στο επίκεντρο των ερευνών τα μαύρα κουτιά

Σχετικά με τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους που συνετρίβη, το υπουργείο ανέφερε ότι «οι συσκευές FDR και CVDR, που αναφέρονται ως "μαύρα κουτιά" του αεροσκάφους που συνετρίβη, μεταφέρθηκαν στη χώρα μας και εξετάστηκαν στην Άγκυρα».

Ταυτόχρονα, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως «τα ιερά λείψανα των μαρτύρων συντρόφων μας έχουν βρεθεί και προγραμματίζεται να μεταφερθούν στη χώρα μας σήμερα».

Το υπουργείο τόνισε επίσης ότι εντοπίστηκαν λογαριασμοί που «μοιράστηκαν τις ταυτότητες των μαρτύρων μας πριν από την έκδοση των επίσημων δηλώσεων και κατατέθηκαν ποινικές καταγγελίες εναντίον τους».

«Πολύ νωρίς» για να πει τι προκάλεσε το δυστύχημα

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε την Πέμπτη (13/11) ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το αεροπορικό δυστύχημα με το μεταγωγικό στρατιωτικό αεροσκάφος που κατέπεσε πριν από λίγες ημέρες στη Γεωργία σκοτώνοντας και τους 20 στρατιωτικούς που επέβαιναν σε αυτό, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από το Αζερμπαϊτζάν για την Τουρκία και συνετρίβη την Τρίτη. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Σε ενημέρωση του Τύπου στην Άγκυρα το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε περάσει από τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, περιλαμβανομένης της τελευταίας συντήρησης πριν από ένα μήνα. Κατά την τελευταία του πτήση δεν μετέφερε πυρομαχικά, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ωστόσο, η ίδια πηγή ανακοίνωσε ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις των 18 τουρκικών C-130 ανεστάλησαν εν αναμονή της επιθεώρησης των αεροσκαφών και ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, το οποίο βρέθηκε χθες, εξετάζεται.

