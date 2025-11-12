Τουρκία: Το «μαύρο κουτί» του μοιραίου C-130 θα αποκαλύψει τα αίτια της τραγωδίας;

Το μαύρο κουτί του στρατιωτικού αεροσκάφους C-130 των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνετρίβη στη Γεωργία, μεταφέρθηκε στην Τουρκία, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν οι καταγραφές του θα μπορέσουν να ρίξουν φως στα αίτια της συντριβής που στοίχισε τη ζωή σε 20 Τούρκους στρατιωτικούς.

Ο απόστρατος αντιπτέραρχος και πιλότος της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, Δρ Ερντογάν Καρακούς, μίλησε για τη σημασία των δεδομένων που περιέχονται στα δύο «μαύρα κουτιά» του αεροσκάφους:

«Σε κάθε ελικόπτερο υπάρχουν δύο καταγραφείς. Ο ένας καταγράφει τους διαλόγους των πιλότων και κάθε ήχο μέσα στο κόκπιτ — ακόμη και έναν μεταλλικό ήχο ή το σπάσιμο κάποιου εξαρτήματος. Ο δεύτερος καταγράφει όλα τα τεχνικά στοιχεία της πτήσης: ύψος, πορεία, ταχύτητα, λειτουργία των κινητήρων. Μόλις αναλυθούν τα δεδομένα, θα είναι δυνατό να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια η αιτία του δυστυχήματος», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Καρακούς, τα αρχεία ήχου και πτήσης που περιέχονται στο μαύρο κουτί είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχουν διασωθεί, ακόμη και αν το αεροσκάφος διαλύθηκε κατά την πρόσκρουση.

«Μην έχετε αμφιβολία, από την ανάλυση των καταγραφών θα προκύψει, σε μεγάλο βαθμό, η αιτία της συντριβής», πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι, καθώς η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των συγκεκριμένων αεροσκαφών έχει γίνει στην Τουρκία, οι τουρκικές αρχές διαθέτουν πλήρη τεχνική πρόσβαση στα δεδομένα των καταγραφέων.

«Εφόσον ο εκσυγχρονισμός των C-130 έγινε από εμάς, έχουμε και το δικαίωμα ανάγνωσης των μαύρων κουτιών. Η ανάλυσή τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης