Αφηνίασαν οι Τούρκοι με ανάρτηση για τα ελληνικά C-130

Η φωτογραφία αυτή αποτέλεσε κόκκινο πανί για τους Τούρκους: Δείχνει πέντε ελληνικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και ακόμη πέντε μέσα μεταφορικά αεροσκάφη, τύπου C27J, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Τραβήχθηκε στις 5 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον προστάτη αρχάγγελο Μιχαήλ και δημοσιεύθηκε και στα social media της Πολεμικής Αεροπορίας, εν όψει της 8ης Νοεμβρίου.

Λίγα 24ωρα μετά, ένα τουρκικό C-130 συνετρίβη, παρασύροντας στον θάνατο τους 20 επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφος.

Η είδηση προκάλεσε θλίψη και στην Τουρκία η έρευνα είναι σε εξέλιξη για την αποσαφήνιση των αιτίων του αεροπορικού δυστυχήματος, ενώ καθηλώθηκε όλος ο στόλος των C-130 των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Ατυχώς, η φωτογραφία της 5ης Νοεμβρίου, η οποία αποτύπωνε την ανάταξη του μεταφορικού στόλου της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από πολλά χρόνια που ήταν στο σύνολό του, σχεδόν καθηλωμένος και οι ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας εξυπηρετούνταν από ένα ή δύο διαθέσιμα αεροσκάφη, σε συνδυασμό με την τραγική είδηση της συντριβής του τουρκικού, αποτέλεσε αφορμή για κάποιους στη γειτονική χώρα να θεωρήσουν ότι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία επιχαίρει για την αδιανόητη τραγωδία.

Υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες στα social media, από Τούρκους χρήστες και όχι μόνο, που κατηγορούσαν και επέκριναν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για την ανάρτηση αυτή.

Από ευθιξία και για να μην δώσει λαβή σε κακεντρεχή σχόλια η Πολεμική Αεροπορία απέσυρε από τα social media τη φωτογραφία της 5ης Νοεμβρίου και οδήγησε στην απόφαση να δημοσιοποιηθεί το συλλυπητήριο μήνυμα του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Δημοσθένη Γρηγοριάδη προς τον Τούρκο ομόλογό του,

όπου εκφράζει την οδύνη του για τον χαμό των 20 Τούρκων στρατιωτικών.

