Αργεντινή: Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Χενεράλ Βιγιέγκας – Εφιαλτική νεφομάζα «σκέπασε» την πόλη

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την πόλη Χενεράλ Βιγιέγκας, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους, ζημιές σε υποδομές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Newsbomb

Αργεντινή: Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Χενεράλ Βιγιέγκας – Εφιαλτική νεφομάζα «σκέπασε» την πόλη
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια καταιγίδα με ακραία χαρακτηριστικά, έπληξε το βράδυ του Σαββάτου την πόλη Χενεράλ Βιγιέγκας, στην επαρχία Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και αρκετές υλικές ζημιές.

Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από ισχυρές ριπές ανέμου αλλά και έναν εντυπωσιακό σχηματισμό «τοίχου» σκόνης και νεφομάζας που κάλυψε γρήγορα τον ουρανό, δημιουργώντας ανησυχία στους κατοίκους.

https://www.instagram.com/reel/DRLAE-uibIp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου το 80% της πόλης έμεινε χωρίς ρεύμα λόγω πτώσης δέντρων, στύλων και καλωδίων, ενώ αναφέρθηκαν και ζημιές σε στέγες. Τα συνεργεία της ηλεκτρικής εταιρείας και οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης εργάστηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για την αποκατάσταση των βλαβών και την απομάκρυνση των επικίνδυνων αντικειμένων από τους δρόμους.

Παρά την ένταση του φαινομένου, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Η Πυροσβεστική της Χενεράλ Βιγιέγκας επιβεβαίωσε ότι δεν χρειάστηκε η μετακίνηση των κατοίκων ή παροχή επιπλέον βοήθειας, πέραν από την αντιμετώπιση των πτώσεων δέντρων και τη διασφάλιση της κυκλοφορίας.

Η περιοχή βρισκόταν σε πορτοκαλί προειδοποίηση από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Αργεντινής (Servicio Meteorológico Nacional "SMN"), η οποία είχε προειδοποιήσει για ισχυρή αστάθεια, πιθανές έντονες καταιγίδες και ριπές ανέμου μεγάλης έντασης.

Η καταιγίδα που πέρασε από τη Χενεράλ Βιγιέγκας αποτέλεσε μέρος ενός ευρύτερου μετώπου που επηρέασε μεγάλο τμήμα του βορειοδυτικού Μπουένος Άιρες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Χενεράλ Βιγιέγκας – Εφιαλτική νεφομάζα «σκέπασε» την πόλη

04:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φιλικότερος ο εξωδικαστικός μηχανισμός – Πώς διασώζονται με πέντε κινήσεις οι οφειλέτες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

Ικανοποίηση Τραμπ από την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για την Γάζα: Θα φέρει «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο» – Η αναφορά στην Ελλάδα

03:48ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο» τις επόμενες ώρες

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ξεκίνησε η 24ωρη απεργία – Πώς θα κινηθούν την Τρίτη τα τρένα

02:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά σε Λευκάδα και Πρέβεζα

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Σφοδρή αντίδραση από τη Χαμάς στην απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ

01:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νευρικότητα και νέα πτώση στη Wall Street

01:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για σεισμό 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο: «Παρακολουθούμε το φαινόμενο – Δεν μας ανησυχεί»

00:56ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Πέρασε» από το ΣΑ το σχέδιο Τραμπ για την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας

00:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θετικός ο Τραμπ στη διεξαγωγή επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών σε Μεξικό και Κολομβία

00:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Σοϊγκού ο στόχος ουκρανικού σχεδίου δολοφονίας σε νεκροταφείο της Μόσχας

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην παραλία της Βάρκιζας: Εντοπίστηκαν λαγοκέφαλοι

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τσέκαραν το εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία - Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Νεκρή γυναίκα σε ορυζώνα - Δαγκωματιές και ίχνη επίθεσης από αρκούδα

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Μυθική μέχρι πρόσφατα φάλαινα παρατηρήθηκε στη φύση στο Μεξικό

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι μέσα», να δημοσιευθούν όλα τα αρχεία Επστάιν – Δεν θέλω να αποσπά την προσοχή από τη δουλειά που κάνουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Θύμα και γνωστός χρυσοχόος

04:12ΚΟΣΜΟΣ

Ικανοποίηση Τραμπ από την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για την Γάζα: Θα φέρει «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο» – Η αναφορά στην Ελλάδα

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

23:47ΚΟΣΜΟΣ

«Εις θάνατον»: Πανηγυρισμοί και χειροκροτήματα μετά την ανακοίνωση της ποινής για την πρώην πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές - Δείτε βίντεο

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή με την αιματοβαμμένη σημαία - Η συγκινητική ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το βίντεο που οδήγησε στην αποφυλάκιση του 23χρονου - Δεν ήταν καν στο χωριό όταν τοποθετήθηκε η βόμβα

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Ανατριχιάζει 55χρονη από την Κρήτη - «Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Χενεράλ Βιγιέγκας – Εφιαλτική νεφομάζα «σκέπασε» την πόλη

21:51ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Η σοκαριστική στιγμή που γέφυρα καταρρέει σε ορυχείο - Τουλάχιστον 80 νεκροί - Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Nina επιστρέφει - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Η στιγμή που γαζώνουν σπίτι επιχειρηματία - Βίντεο κατέγραψε τον ήχο από τις σφαίρες

22:02LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας του

04:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φιλικότερος ο εξωδικαστικός μηχανισμός – Πώς διασώζονται με πέντε κινήσεις οι οφειλέτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ