Αργεντινή: Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Χενεράλ Βιγιέγκας – Εφιαλτική νεφομάζα «σκέπασε» την πόλη

Μια καταιγίδα με ακραία χαρακτηριστικά, έπληξε το βράδυ του Σαββάτου την πόλη Χενεράλ Βιγιέγκας, στην επαρχία Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και αρκετές υλικές ζημιές.

Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από ισχυρές ριπές ανέμου αλλά και έναν εντυπωσιακό σχηματισμό «τοίχου» σκόνης και νεφομάζας που κάλυψε γρήγορα τον ουρανό, δημιουργώντας ανησυχία στους κατοίκους.

https://www.instagram.com/reel/DRLAE-uibIp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου το 80% της πόλης έμεινε χωρίς ρεύμα λόγω πτώσης δέντρων, στύλων και καλωδίων, ενώ αναφέρθηκαν και ζημιές σε στέγες. Τα συνεργεία της ηλεκτρικής εταιρείας και οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης εργάστηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για την αποκατάσταση των βλαβών και την απομάκρυνση των επικίνδυνων αντικειμένων από τους δρόμους.

Παρά την ένταση του φαινομένου, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Η Πυροσβεστική της Χενεράλ Βιγιέγκας επιβεβαίωσε ότι δεν χρειάστηκε η μετακίνηση των κατοίκων ή παροχή επιπλέον βοήθειας, πέραν από την αντιμετώπιση των πτώσεων δέντρων και τη διασφάλιση της κυκλοφορίας.

Η περιοχή βρισκόταν σε πορτοκαλί προειδοποίηση από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Αργεντινής (Servicio Meteorológico Nacional "SMN"), η οποία είχε προειδοποιήσει για ισχυρή αστάθεια, πιθανές έντονες καταιγίδες και ριπές ανέμου μεγάλης έντασης.

Η καταιγίδα που πέρασε από τη Χενεράλ Βιγιέγκας αποτέλεσε μέρος ενός ευρύτερου μετώπου που επηρέασε μεγάλο τμήμα του βορειοδυτικού Μπουένος Άιρες.