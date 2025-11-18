Εφιαλτικός χειμώνας στη Γάζα: Πλημμύρες, λύματα και φόβοι για έξαρση των ασθενειών

Έκκληση για περισσότερα καταφύγια για τους κατοίκους της Γάζας κάνουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς οι χειμερινές βροχές αυξάνουν τους φόβους για περισσότερες ασθένειες και θανάτους

Παιδιά παίζουν στα νερά της βροχής στον καταυλισμό της Χαν Γιουνίς

AP
Οι οργανώσεις βοήθειας επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους προς το Ισραήλ να επιτρέψει να εισέλθουν στη Γάζα περισσότερες σκηνές και απαραίτητες προμήθειες, μετά τις πρώτες έντονες χειμερινές βροχοπτώσεις, λέγοντας ότι περισσότερες από 250.000 οικογένειες χρειάζονται επείγουσα βοήθεια με καταφύγια.

«Θα χάσουμε ζωές αυτόν τον χειμώνα. Παιδιά, οικογένειες θα χαθούν», λέει ο Γιαν Έγκελαντ, Γενικός Γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (NRC). «Είναι πραγματικά τόσο απογοητευτικό το γεγονός ότι έχουμε χάσει τόσο πολλές κρίσιμες εβδομάδες από την υιοθέτηση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, το οποίο έλεγε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα ρέει και οι Παλαιστίνιοι δεν θα συνεχίζουν να υποφέρουν άσκοπα».

Με την πλειοψηφία του πληθυσμού να έχει εκτοπιστεί λόγω ενός διετούς καταστροφικού πολέμου, οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας ζουν τώρα σε σκηνές - πολλές από αυτές αυτοσχέδιες. Υπάρχουν φόβοι ότι ασθένειες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν καθώς το νερό της βροχής έχει αναμειχθεί με το νερό των λυμάτων.

«Τα παιδιά μου είναι ήδη άρρωστα και δείτε τι απέγινε η σκηνή μας», είπε η Φατίμα Χαμντόνα, κλαίγοντας στη βροχή το Σαββατοκύριακο, καθώς έδειξε σε ένα δημοσιογράφο του BBC τη λακκούβα που έφτανε μέχρι τον αστράγαλο μέσα στο προσωρινό της σπίτι στην πόλη της Γάζας. «Δεν έχουμε φαγητό - το αλεύρι έχει βραχεί όλο. Είμαστε άνθρωποι που έχουν καταστραφεί. Πού ua πάμε; Δεν υπάρχει καταφύγιο για να πάμε τώρα.»

APTOPIX Israel Palestinians

Παλαιστίνιος βρίσκει καταφύγιο στα ερείπια του βομβαρδισμένου σπιτιού του στη Τζαμπαλίγια

AP

Η ίδια ιστορία ίσχυε και στην πόλη Χαν Γιουνίς, στα νότια. «Τα ρούχα, τα στρώματα και οι κουβέρτες μας πλημμύρισαν», είπε η Νιχάντ Σαμπάτ, καθώς προσπαθούσε να στεγνώσει τα υπάρχοντά της, τη Δευτέρα (17/11). Η οικογένειά της κοιμάται μέσα σε ένα καταφύγιο φτιαγμένο από σεντόνια και κουβέρτες. «Ανησυχούμε μήπως πλημμυρίσουμε ξανά. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε σκηνή.»

Μια πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι σε όλη τη Γάζα περισσότερο από το 80% των κτηρίων έχει καταστραφεί και στην πόλη της Γάζας το 92% . Σύμφωνα με την NRC - η οποία ηγείται εδώ και καιρό της λεγόμενης Ομάδας Καταφυγίων στη Γάζα, η οποία αποτελείται από περίπου 20 μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) - περίπου 260.000 παλαιστινιακές οικογένειες, ή περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, χρειάζονται επείγουσα βοήθεια σε στέγαση, καθώς δεν έχουν τα βασικά για να περάσουν τον χειμώνα.

Οι ΜΚΟ λένε ότι έχουν καταφέρει να μεταφέρουν μόνο περίπου 19.000 σκηνές στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, στις 10 Οκτωβρίου. Λένε ότι έχουν αποκλειστεί 44.000 παλέτες με βοήθεια - που περιέχουν μη εδώδιμα είδη, όπως σκηνές και κλινοσκεπάσματα - και τους έχει απαγορευτεί η είσοδος. Οι προμήθειες που έχουν αγοραστεί έχουν κολλήσει αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Ισραήλ.

Ο Γιαν Έγκελαντ κατηγορεί για την καθυστέρηση αυτό που αποκαλεί «ένα γραφειοκρατικό, στρατιωτικό, πολιτικοποιημένο τέλμα» που «αντιτίθεται σε όλες τις ανθρωπιστικές αρχές». Τον Μάρτιο, το Ισραήλ εισήγαγε μια νέα διαδικασία εγγραφής για τις ομάδες βοήθειας που εργάζονται στη Γάζα, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας. Απαιτεί να παρέχουν λίστες με το τοπικό παλαιστινιακό προσωπικό τους. Ωστόσο, οι ομάδες βοήθειας λένε ότι οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στις χώρες-δωρητές τις εμποδίζουν να παραδώσουν τέτοιες πληροφορίες.

Πολλά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των στύλων σκηνών, χαρακτηρίζονται επίσης ως «διπλής χρήσης» από το Ισραήλ, που σημαίνει ότι έχουν στρατιωτικό αλλά και πολιτικό σκοπό, και η είσοδός τους απαγορεύεται ή περιορίζεται αυστηρά.

Israel Palestinians

Παλαιστίνιοι στήνουν σκηνές κάτω από τη βροχή στη Γάζα

AP

Η Cogat, η ισραηλινή αμυντική υπηρεσία που ελέγχει τα συνοριακά περάσματα, δήλωσε στο BBC ότι «τους τελευταίους μήνες» είχε συντονίσει την είσοδο «σχεδόν 190.000 σκηνών και μουσαμάδων απευθείας στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας».

Ανέφερε ότι «σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας» της κατάπαυσης του πυρός, επιτρέπει σε «εκατοντάδες φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό, καύσιμα, βενζίνη, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, σκηνές και προμήθειες στέγασης να εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας κάθε μέρα, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, διεθνείς οργανισμούς, χώρες δωρητές και τον ιδιωτικό τομέα».

Καθώς αναμένεται σύντομα στην Αίγυπτο μια διάσκεψη ξένων δωρητών για την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών εδαφών, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι πρέπει να επιτραπεί η είσοδος βασικών προμηθειών στέγης, ενόσω αναπτύσσονται μακροπρόθεσμα σχέδια.

«Δεν θα ήταν καλό αν όλα αυτά τα έθνη συναντηθούν στο Κάιρο για να συζητήσουν τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση για τους Παλαιστίνιους που έχουν μεγάλη ανάγκη και εκείνοι πεθάνουν πριν ανακατασκευαστούν τα πολυώροφα κτίριά τους», λέει ο Έγκελαντ, ο οποίος προηγουμένως ήταν Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας του ΟΗΕ. «Χρειάζονται μια σκηνή σήμερα, δεν χρειάζονται μια υπόσχεση για μια κατασκευή μπροστά στην παραλία σε πέντε χρόνια.»

Παλαιστίνιοι δήλωσαν στο BBC ότι πολλές σκηνές -που έχουν εισαχθεί από διεθνείς οργανισμούς και δωρητές από τον Κόλπο- έχουν κλαπεί και διατίθενται στη μαύρη αγορά στη Γάζα. Λένε ότι με μια μικρή αύξηση στην προσφορά, οι τιμές έχουν μειωθεί από περίπου 2.700 δολάρια πριν από την κατάπαυση του πυρός, σε περίπου 900-1.000 δολάρια.

Στην πόλη της Γάζας, ο Ράμι Ντέιφ Αλλάχ, ο οποίος εκτοπίστηκε από την Μπέιτ Χανούν, στέγνωνε μουσκεμένα στρώματα στον αδύναμο ήλιο, με την ηλικιωμένη μητέρα και τα παιδιά του. Είπε ότι ένας συγγενής του είχε δώσει μια αδιάβροχη σκηνή, αλλά ότι η σκηνή ήταν ακόμα πλημμυρισμένη.

«Μετακινηθήκαμε περίπου 11 φορές και δεν υπήρχε ασφαλές μέρος για εμάς, οπότε βρήκαμε καταφύγιο σε αυτές τις ταπεινές σκηνές, αλλά όλα ήταν μάταια. Όταν έπεσε η βροχή, δεν μπορούσαν να μας προστατεύσουν», είπε. «Το νερό μας πλημμύρισε από πάνω και από κάτω». Όπως όλοι οι κάτοικοι της Γάζας, ο Ράμι λαχταρά μια μόνιμη κατοικία. «Προσευχόμαστε να τελειώσει οριστικά αυτός ο πόλεμος και να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους», συνέχισε. «Ακόμα κι αν δεν βρούμε τα σπίτια μας όρθια, με τον ιδρώτα και το αίμα μας θα τα ξαναχτίσουμε. Αυτή η κατάσταση του να ζούμε στους δρόμους είναι αφόρητη».

