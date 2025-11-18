Volvo Island: Πώς δημιουργήθηκε πριν 13 χρόνια το πιο κουλό «μνημείο» του Google Maps

Σε μια μικρή πόλη του Ιλινόι, κάπου χαμένο ανάμεσα σε λίμνες, χωματόδρομους και αχανείς εκτάσεις, υπάρχει ένα σημείο στο Google Maps που κάνει τους πάντες να διπλοκοιτάζουν. Ονομάζεται Volvo Island και πάνω σε αυτό το μικροσκοπικό τεχνητό νησάκι, εδώ και 13 χρόνια, στέκεται παρκαρισμένο ένα Volvo S80 του 2001. Είναι λες και το πάρκαρε κάποιος για πέντε λεπτά και… ξέχασε να γυρίσει να το πάρει.

Η ιστορία όμως δεν έχει καμία σχέση με εγκατάλειψη. Είναι τόσο παράξενη και έξυπνη ιδέα που μοιάζει με διαδικτυακή τρέλα και όχι με κάτι που θα μπορούσε να συμβεί τυχαία σε μια μικρή πόλη των ΗΠΑ. Και πράγματι, έτσι έγινε...

