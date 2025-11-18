Τραγωδία στη Χιλή: Νεκροί 5 τουρίστες από σφοδρή χιονοθύελλα στην Παταγονία

Τουλάχιστον τρεις Ευρωπαίοι ( μια Γερμανίδα, ένας Γερμανός και μια Βρετανίδα,) καθώς και δύο Μεξικανοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους, το απόγευμα της Δευτέρας, όταν χιονοθύελλα τους αιφνιδίασε στο Εθνικό Πάρκο Τόρες ντελ Πέιν, στη Χιλιανή Παταγονία. Τέσσερις άλλοι που είχαν εξαφανιστεί βρέθηκαν ζωντανοί.

Το επεισόδιο συνέβη σε ένα από τα πιο απαιτητικά τμήματα γνωστό ως O, μια διαδρομή που διασχίζει παγετώδεις κοιλάδες, ορεινά περάσματα και περιοχές εκτεθειμένες σε ξαφνικές κλιματικές αλλαγές.

Η ομάδα όπως έγινε γνωστό χάθηκε αφού χτυπήθηκε από μια «αρκετά περίπλοκη καιρική κατάσταση» σε μια περιοχή που είναι προσβάσιμη μόνο μετά από τέσσερις ή πέντε ώρες περπάτημα από το πλησιέστερο σημείο όπου μπορεί να φτάσει ένα όχημα.

Η καταιγίδα που παγίδευσε τους περιπατητές ήταν ισχυρή με ριπές ανέμου έως και 193 χιλιόμετρα την ώρα, ένταση ισοδύναμη με τυφώνα κατηγορίας 3. Σε αυτό προστέθηκαν ξαφνικές χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες που έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες, ένα κοινό μοτίβο στη νότια Παταγονία αλλά καταστροφικό για όσους εκτίθενται σε ανοιχτούς χώρους ή με ελάχιστη προστασία.

Οι ομάδες διάσωσης - αποτελούμενες από αστυνομικούς, τον στρατό, προσωπικό της Εθνικής Δασικής Εταιρείας (CONAF) και ειδικούς στα ψηλά βουνά - προχωρούν αργά λόγω της επίμονης κακοκαιρίας.

Η CONAF διέταξε το προληπτικό κλείσιμο αρκετών τομέων του πάρκου για να διευκολύνει τις λειτουργίες και να αποτρέψει την έκθεση νέων επισκεπτών σε κίνδυνο.

Το Torres del Paine, με τα 227.000 εκτάρια βουνών, παγετώνων και λιμνών, είναι ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς περιπέτειας της ηπείρου. Μόνο το 2023 δέχτηκε περισσότερους από 300.000 επισκέπτες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Αλλά η φήμη του συνοδεύεται από μόνιμες προειδοποιήσεις: ακόμη και το καλοκαίρι, οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν μέσα σε λίγα λεπτά, με ξαφνικούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και απότομες πτώσεις της θερμοκρασίας.