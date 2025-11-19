Σάλος με την κορυφαία πακιστανική εφημερίδα: Δημοσίευσε κατά λάθος απάντηση AI σε άρθρο της
Το καλύτερο πακιστανικό μέσο δημοσίευσε κατά λάθος απάντηση από AI σε άρθρο του, προκαλώντας χλευασμό και έντονη συζήτηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα ΜΜΕ
Η κορυφαία αγγλόφωνη εφημερίδα του Πακιστάν, Dawn, που ιδρύθηκε το 1941 από τον Μοχάμεντ Αλί Τζίνα, έγινε αντικείμενο χλευασμού στα social media μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που περιείχε κατά λάθος… απάντηση από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.
