Σάλος με την κορυφαία πακιστανική εφημερίδα: Δημοσίευσε κατά λάθος απάντηση AI σε άρθρο της

Η κορυφαία αγγλόφωνη εφημερίδα του Πακιστάν , Dawn, που ιδρύθηκε το 1941 από τον Μοχάμεντ Αλί Τζίνα, έγινε αντικείμενο χλευασμού στα social media μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που περιείχε κατά λάθος… απάντηση από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας