Η Goldman Sachs αναβαθμίζει την Ινδία - Προβλέπει άνοδο του Nifty έως το τέλος του 2026

Η Goldman Sachs αναβάθμισε την Ινδία σε «overweight» από «neutral», ανατρέποντας την υποβάθμιση του Οκτωβρίου 2024, επικαλούμενη την ενίσχυση της δυναμικής των εταιρικών κερδών και τους ευνοϊκούς πολιτικούς παράγοντες που στηρίζουν την ανάπτυξη.

Η διεθνής χρηματιστηριακή εταιρεία έθεσε στόχο για το τέλος του 2026 τις 29.000 μονάδες για τον δείκτη Nifty 50 (.NSEI), κάτι που συνεπάγεται άνοδο 14% από το κλείσιμο της Παρασκευής.

Ο δείκτης έχει αυξηθεί περίπου κατά 8,5% από την αρχή του έτους, υποαποδίδοντας σε σχέση με άλλες αναδυόμενες αγορές σε μια από τις πιο ισχυρές χρονιές τους.

Ωστόσο, οι αναλυτές με επικεφαλής τον Sunil Koul δήλωσαν ότι ο «ετήσιος κύκλος υποβάθμισης των κερδών» έχει αγγίξει τον πυθμένα, ανοίγοντας τον δρόμο για ανάκαμψη.

Η Goldman ανέφερε ότι ο συνδυασμός πολιτικών που στηρίζουν την ανάπτυξη —συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας, της χαλάρωσης της ρευστότητας, της απορρύθμισης των τραπεζών, των μειώσεων στον φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) και του βραδύτερου ρυθμού δημοσιονομικής προσαρμογής— αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιστροφή της τάσης, σύμφωνα με σημείωμα της εταιρείας μετά το κλείσιμο της ινδικής αγοράς την Παρασκευή.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία σημείωσε ότι τα αποτελέσματα του τριμήνου Σεπτεμβρίου ήταν σε μεγάλο βαθμό καλύτερα των προσδοκιών, οδηγώντας σε αναβαθμίσεις εκτιμήσεων κερδών σε επιλεγμένους κλάδους.

Αναμένει ότι οι χρηματοοικονομικές εταιρείες, τα βασικά αγαθά καταναλωτή, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, η αυτοκινητοβιομηχανία, η άμυνα, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαίου καθώς και οι επιχειρήσεις διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών θα ηγηθούν αυτής της ανάκαμψης, ενώ παραμένει επιφυλακτική απέναντι στον εξαγωγικό κλάδο της τεχνολογίας (IT), τη φαρμακοβιομηχανία, τη βιομηχανία και τα χημικά, λόγω πιέσεων στα κέρδη και της επιβράδυνσης των δημόσιων επενδύσεων.

Παρά το γεγονός ότι οι ξένοι επενδυτές χαρτοφυλακίου έχουν πουλήσει περίπου 30 δισ. δολάρια από το υψηλό του Nifty το 2024 και 17,4 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής το 2025, η Goldman διαβλέπει σημάδια αντιστροφής της τάσης, με τη βοήθεια των ρεκόρ 70 δισ. δολαρίων σε αγορές μετοχών από εγχώρια ιδρύματα, που υποστηρίζονται από σταθερές εισροές λιανικών επενδυτών και SIP.

Με το ασφάλιστρο αποτίμησης της Ινδίας έναντι των αναδυόμενων αγορών να είναι πλέον σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2024, η Goldman δήλωσε ότι έχει γίνει «υπερασπίσιμο», ακόμη κι αν η Ινδία παραμένει η ακριβότερη μεταξύ των ομολόγων της.

Μέσα σε αυξανόμενους γεωπολιτικούς και εμπορικούς κινδύνους, η Goldman υπογράμμισε ότι θεματικές όπως η εγχώρια αυτάρκεια, η ανάκαμψη της μαζικής κατανάλωσης, οι κλάδοι της νέας οικονομίας και τα τμήματα υψηλής ανάπτυξης με δίκαιες αποτιμήσεις αποτελούν κλειδιά για την επίτευξη ισχυρών αποδόσεων.

Η αναβάθμιση της Ινδίας από την Goldman Sachs ακολουθεί παρόμοια κίνηση της HSBC στα τέλη Σεπτεμβρίου, η οποία επικαλέστηκε βελτιούμενα εταιρικά κέρδη και υποστήριξη από τις πολιτικές.