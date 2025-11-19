Γαστρονομική «σύγκρουση»: Η Ρώμη καταδίκασε τις «ψευδο-ιταλικές» σάλτσες για ζυμαρικά

Την άμεση διεξαγωγή έρευνας ζήτησε ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας, Francesco Lollobrigida, αφού εντόπισε στα ράφια του σούπερ μάρκετ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάζα με σάλτσα για ζυμαρικά που, όπως ισχυρίστηκε, ήταν «ψευδο-ιταλικά», καθώς η ονομασία τους παρέπεμπε στην γαστρονομική παράδοση της χώρας του, αλλά στην πραγματικότητα οι συνταγές ήταν «λάθος».

Ο Lollobrigida, μέλος του κόμματος Αδελφοί της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι, ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από μια σάλτσα για καρμπονάρα με «Italiaanse pancetta» – το κλασικό ρωμαϊκό πιάτο ζυμαρικών παρασκευάζεται με ένα διαφορετικό αλλαντικό, το guanciale – και μια σάλτσα ντομάτας που περιείχε «oignons de Calabria», δηλαδή κρεμμύδια από την Καλαβρία.

«Αγνοώντας την παντσέτα στην καρμπονάρα... όλα αυτά τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν το χειρότερο του "ψευδο-ιταλικού"», έγραψε στο Facebook για την ανακάλυψή του. «Είναι απαράδεκτο να τα βλέπουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζήτησα άμεση έρευνα».

Η Ιταλία προσπαθεί εδώ και καιρό να καταπολεμήσει την τεράστια παγκόσμια αγορά προϊόντων που έχουν «ιταλική χροιά», δηλαδή τροφίμων που δίνουν την εντύπωση ότι είναι ιταλικής προέλευσης, ενώ δεν είναι.

Οι σάλτσες ιδιωτικής ετικέτας στις οποίες αναφέρθηκε ο Lollobrigida πωλούνται από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Delhaize του Βελγίου και φέρουν την ιταλική σημαία στη συσκευασία τους.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, ένα προϊόν διατροφής μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητικό για τους καταναλωτές εάν η επισήμανσή του παραποιεί την πραγματική χώρα προέλευσής του.

Σύμφωνα με αναφορές από τις Βρυξέλλες, οι σάλτσες δεν ισχυρίζονταν ότι παρασκευάζονταν στην Ιταλία και περιείχαν ιταλικά συστατικά.

Δύο στα τρία ιταλικά γεωργικά προϊόντα παγκοσμίως είναι «πλαστά»

Το επεισόδιο αυτό έρχεται την ώρα που η Ιταλία περιμένει με ανυπομονησία το αποτέλεσμα της αίτησής της για την ένταξη της ιταλικής κουζίνας στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Η απόφαση αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η μεγαλύτερη ένωση αγροτικών επιχειρήσεων της Ιταλίας, Coldiretti, δήλωσε ότι το «σκάνδαλο των ψεύτικων ιταλικών προϊόντων» κοστίζει στη χώρα 120 δισ. ευρώ ετησίως.

«Οι μεγαλύτεροι παραχαράκτες της ιταλικής αριστείας είναι οι βιομηχανικές χώρες», δήλωσε η Coldiretti. «Λόγω του φαινομένου που ονομάζεται "Italian sounding", περισσότερα από τα δύο στα τρία ιταλικά γεωργικά προϊόντα παγκοσμίως είναι πλαστά, χωρίς καμία σχέση με την παραγωγή ή την απασχόληση στη χώρα μας».

Η ένωση αγροτικών επιχειρήσεων ισχυρίστηκε ότι ο μεγαλύτερος παραβάτης ήταν οι ΗΠΑ.

Η Coldiretti πρόσθεσε επίσης ότι αγωνίζεται τακτικά ενάντια στη χρήση λέξεων και όρων που παραπέμπουν στη μαφία για την πώληση μιας ποικιλίας προϊόντων διατροφής και ποτών σε όλο τον κόσμο, από το ουίσκι Cosa Nostra έως τις καυτές σάλτσες Chilli Mafia.