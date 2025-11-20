Ένοχος δήλωσε ο Γεωργιανός που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά

Ένας Γεωργιανός υπήκοος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Commander Butcher», παραδέχθηκε την ενοχή του για υποκίνηση εγκλημάτων μίσους, καθώς στρατολογούσε άτομα με σκοπό τη δηλητηρίαση παιδιών εβραϊκής καταγωγής στη Νέα Υόρκη με καραμέλες εμποτισμένες με δηλητήριο γνωστό και ως ρικίνη.

Ο Μιχαήλ Τσχικβισβίλι, ηγετικό μέλος της νεοναζιστικής ομάδας «Maniac Murder Cult», είχε οργανώσει σειρά σχεδίων για επιθέσεις μαζικές επιθέσεις, προκειμένου να προωθήσει την εξτρεμιστική ιδεολογία της οργάνωση, όπως αναφέρει το CNN

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος παρότρυνε μυστικό αστυνομικό να φορέσει στολή Άι-Βασίλη και να μοιράσει δηλητηριασμένα γλυκίσματα σε «φυλετικές μειονότητες και προδότες». Παράλληλα, κατηγορείται ότι το 2021 μοίρασε στα μέλη της οργάνωσης κάτι που αποκαλούσε «εγχειρίδιο μίσους», ένα μανιφέστο που περιέγραφε τρόπους για τρομοκρατικές επιθέσεις, από παρασύρσεις πλήθους με οχήματα μέχρι χτυπήματα σε φεστιβάλ, παρελάσεις και πολυσύχναστους δρόμους.

Ωστόσο, η προτροπή του για βίαιες ενέργειες δεν περιοριζόταν μόνο σε ρητορική μέσω ακραίων φόρουμ στο διαδίκτυο. Ο Τσχικβισβίλι φέρεται να ενθάρρυνε επιθέσεις όπως σχολικές δολοφονίες και να ωθούσε ακόμη και σε χρήση παιδιών ως βομβιστών αυτοκτονίας εναντίον εθνοτικών μειονοτήτων.

«Τα αποτρόπαια σχέδιά του και η προπαγάνδα που προωθούσε αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια», δήλωσε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Τζον Ά. Άιζενμπεργκ, καταδικάζοντας την ακραία ιδεολογία του.

Ο νεοναζί έχει συνδεθεί και με την ένοπλη επίθεση στο λύκειο Antioch του Νάσβιλ τον Ιανουάριο 2025, όπου ο 17χρονος δράστης σκότωσε ένα άτομο πριν αυτοκτονήσει, επικαλούμενος τον Τσχικβισβίλι στο δικό του μανιφέστο.

Ο κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί επίσημα τον Ιούλιο 2024 και εκδόθηκε στις ΗΠΑ από τη Μολδαβία τον Μάιο 2025. Έκτοτε έχει δηλώσει ένοχος για την υποκίνηση εγκλημάτων μίσους και την παροχή οδηγιών για κατασκευή βομβών και ρικίνης.

«Ο Τσχικβισβίλι σχεδίαζε εκτεταμένες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων στη Νέα Υόρκη, ακόμη και φρικτά σχέδια δηλητηρίασης παιδιών», δήλωσε η αστυνομική διευθύντρια της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις. «Η δράση του ξεπερνά τη βία — ήταν ακραίος αντισημιτισμός που απειλούσε κοινότητες εδώ και σε όλο τον κόσμο».