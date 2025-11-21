«Πρόδωσε τη χώρα του για τα χρήματα»: 14 χρόνια φυλάκιση στον ράπερ Michel
Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ, Pras Michel, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση, αφού οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι «πρόδωσε τη χώρα του για τα χρήματα».
Ο βραβευμένος με Grammy Pras Michel των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια για παράνομες δωρεές και δράση ως μη εγγεγραμμένος πράκτορας. Τι υποστηρίζουν υπεράσπιση και εισαγγελία.
