Αγγλία - Στο πλευρό του τσαγκάρη: Μάζεψαν υπογραφές και «έδιωξαν» αλυσίδα σούπερ μάρκετ

Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση υπεράσπισης της τοπικής ταυτότητας, οι κάτοικοι μιας πόλης του Gloucestershire κινητοποιήθηκαν μαζικά για να προστατεύσουν τον παραδοσιακό τους τσαγκάρη από την εγκατάσταση μιας μεγάλης εταιρικής αλυσίδας.

Όλα ξεκίνησαν όταν η βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Tesco υπέβαλε αίτηση πολεοδομικής άδειας για τη λειτουργία ενός νέου καταστήματος Timpson (μια αλυσίδα που προσφέρει εδώ και 160 χρόνια καθαριστήριο, επισκευή ρολογιών, κλειδαρά και επιδιόρθωση υποδημάτων) ακριβώς απέναντι από το κατάστημα του τοπικού τεχνίτη.

Ο Alan Macdonald διευθύνει το «Macdonald’s Traditional Cobbler» εδώ και 30 χρόνια στο Bishop Cleeve και εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο νέος, μεγάλος ανταγωνιστής θα καθιστούσε «πολύ δύσκολη» τη συνέχιση της επιχείρησής του.

Στο πλευρό του τσαγκάρη

Οι κάτοικοι της πόλης ξεκίνησαν αμέσως μια διαδικτυακή και φυσική εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών για να μπλοκάρουν την αίτηση της Tesco, υποστηρίζοντας τις ανησυχίες του κ. Macdonald.

Η κάτοικος Gemma Surman ξεκίνησε την αναφορά, η οποία γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε συνολικά 1.000 υπογραφές, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του τοπικού μέλους του Κοινοβουλίου.

Η εταιρική αλυσίδα υποχωρεί

Λίγο πριν συζητηθεί η αίτηση σε συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου, η Tesco επιβεβαίωσε ότι δεν θα προχωρούσε με τα σχέδιά της, αν και δεν διευκρίνισε αν η απόφαση οφειλόταν στη μαζική αντίδραση και την αναφορά. Ο ίδιος ο Macdonald ανέφερε ότι, εκτός από την αναφορά, η αρχική αίτηση είχε συγκεντρώσει περίπου 80 αντιρρήσεις από κατοίκους της περιοχής.

«Έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Δεν βγάζω πολλά χρήματα εδώ», δήλωσε ο Macdonald, εξηγώντας πως «ακόμη και ένα μικρό μέρος του εισοδήματός μου να εξαφανιζόταν, θα καθιστούσε πολύ δύσκολη την επιβίωσή μου».

Μια οικογενειακή ιστορία 90 ετών

Το κατάστημα του Alan Macdonald αποτελεί μέρος μιας οικογενειακής παράδοσης, καθώς ο παππούς του άνοιξε την πρώτη επιχείρηση παπουτσή το 1930 στη Γλασκώβη. Ο Alan θυμάται τον εαυτό του να βοηθά τον πατέρα του στο κατάστημα όταν ήταν μικρός.

Το 1995, αποφάσισε να συνεχίσει την οικογενειακή τέχνη, ανοίγοντας το δικό του κατάστημα στο Bishop Cleeve, προσφέροντας, όπως και ο αντίπαλος κολοσσός, επιδιόρθωση ρολογιών και κλειδιών.

«Έχω γίνει πλέον κομμάτι της κοινότητας, και είναι ένα υπέροχο μέρος για να ζει κανείς. Οι άνθρωποι είναι τόσο υποστηρικτικοί», δήλωσε συγκινημένος. «Το μόνο που μπορώ να πω [στην κοινότητα] είναι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να βγω ποτέ στη σύνταξη!»

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης