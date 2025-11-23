Δύο μυστηριώδη «μπαλώματα» βαθιά μέσα στη Γη μπορεί να αποκτούν επιτέλους εξήγηση

Αυτοί οι μυστηριώδεις γίγαντες, γνωστοί ως Μεγάλες Περιοχές Χαμηλής Ταχύτητας Διατμητικής Κίνησης (LLSVP), έχουν αποτελέσει αντικείμενο πληθώρας υποθέσεων για δεκαετίες

Newsbomb

Δύο μυστηριώδη «μπαλώματα» βαθιά μέσα στη Γη μπορεί να αποκτούν επιτέλους εξήγηση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για πάνω από σαράντα χρόνια, οι σεισμολόγοι γνωρίζουν ότι περίπου 2.900 χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας, λίγο πάνω από τα όρια μεταξύ του πυρήνα και του μανδύα της Γης, βρίσκονται δύο τεράστιες, πυκνές και ασυνήθιστες δομές.

Η μία εκτείνεται κάτω από την Αφρική, η άλλη κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Τα σεισμικά κύματα που διέρχονται από αυτές τις περιοχές επιβραδύνονται σημαντικά, ένδειξη ότι η σύσταση τους διαφέρει από εκείνη του γύρω μανδύα.

Αυτοί οι μυστηριώδεις γίγαντες, γνωστοί ως Μεγάλες Περιοχές Χαμηλής Ταχύτητας Διατμητικής Κίνησης (LLSVP), έχουν αποτελέσει αντικείμενο πληθώρας υποθέσεων για δεκαετίες: υπολείμματα αρχαίων υποβυθισμένων πλακών, απομεινάρια ενός πρωταρχικού ωκεανού μάγματος ή ακόμη και θραύσματα της Θέια, του ουράνιου σώματος που φέρεται να έδωσε γέννηση στη Σελήνη.

Τώρα, μια νέα μελέτη με επικεφαλής τον Yoshinori Miyazaki από το Πανεπιστήμιο Rutgers προσφέρει μια εκπληκτική ανασύνθεση της προέλευσής τους, μια ιστορία που μας γυρίζει στις πρώτες στιγμές της Γης, όταν ο πλανήτης ήταν ακόμη μια καυτή, υγρή σφαίρα που στερεοποιούταν.

Μια «απώλεια» από τον πυρήνα στα πρώτα χρόνια της Γης

Οι προσομοιώσεις της ομάδας δείχνουν ότι, καθώς ο νεαρός πλανήτης ψυχόταν, ο μεταλλικός πυρήνας—υπό τεράστια πίεση—θα είχε απελευθερώσει μερικά από τα ελαφρύτερα στοιχεία του, όπως οξείδια μαγνησίου και πυριτίου. Αυτά τα υλικά, «στυμμένα» από τον συρρικνούμενο πυρήνα, ανέβαιναν προς το κατώτερο τμήμα του ωκεανού μάγματος που κάλυπτε τη νεογέννητη Γη. Εκεί, τροποποιούσαν τη χημεία του πρωταρχικού μανδύα, ευνοώντας τη δημιουργία ορυκτών πλούσιων σε πυριτικά, όπως η μπριτζμανίτης και η σεϊφερτίτης, σε βάρος της παρουσίας της φεροπερικλάσης.

Το αποτέλεσμα; Βαθιές στιβάδες με φυσικές και χημικές ιδιότητες που ταιριάζουν με εκείνες που παρατηρούμε σήμερα στις LLSVP και στις περιφερειακές τους ζώνες, γνωστές ως ULVZ (Ultra-Low Velocity Zones), όπου τα σεισμικά κύματα επιβραδύνονται ακόμα περισσότερο.

Γιατί αυτά τα «μπαλώματα» είναι σημαντικά

Οι δύο τεράστιες μάζες δεν είναι απλώς γεωλογικά curiosities. Πολλές μελέτες υποδεικνύουν ότι το λεγόμενο «αφρικανικό μπαλώμα» θα μπορούσε να επηρεάζει περιοχές αδυναμίας του γεωμαγνητικού πεδίου πάνω από τον Νότιο Ατλαντικό. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η δομή των LLSVP ενδέχεται να συνέβαλε στη διαμόρφωση και στη δυναμική των τεκτονικών πλακών, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος και, επομένως, στη βιωσιμότητα της ζωής στον πλανήτη μας.

Οι νέες προσομοιώσεις δείχνουν επίσης ότι αυτές οι δομές μπορεί να παρέμειναν σταθερές για πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, μετακινούμενες και διαμορφούμενες αργά από τις συνεκτικές κινήσεις του μανδύα, μέχρι να αποκτήσουν τις ακανόνιστες μορφές που ανιχνεύουν σήμερα οι σεισμολόγοι.

Ένα νέο κλειδί για την κατανόηση της εξέλιξης των πλανητών

Η έρευνα προσφέρει ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ για την ανασύνθεση της βαθιάς ιστορίας της Γης και μπορεί να έχει συνέπειες και στη μελέτη των πλανητών εκτός Ηλιακού Συστήματος. Η κατανόηση του γιατί η Γη ανέπτυξε ενεργή τεκτονική, διαρκές μαγνητικό πεδίο και συνθήκες ευνοϊκές για τη ζωή σημαίνει ταυτόχρονα κατανόηση του τι θα μπορούσε να καταστήσει έναν άλλο κόσμο κατοικήσιμο.

«Ακόμη και με πολύ λίγα στοιχεία, αρχίζουμε να συνθέτουμε μια ιστορία που έχει νόημα. Αυτή η μελέτη μας δίνει λίγη περισσότερη βεβαιότητα για το πώς εξελίχθηκε η Γη και γιατί είναι τόσο ξεχωριστή», τονίζει ο Miyazaki. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Nature Geoscience.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»

09:59ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έλειπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, «χόρευαν» οι Πίστονς και 12η σερί νίκη! – Όλα τα αποτελέσματα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 (Το επεισόδιο του Πετριτσίου)

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Δύο μυστηριώδη «μπαλώματα» βαθιά μέσα στη Γη μπορεί να αποκτούν επιτέλους εξήγηση

09:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού - Πόσα έχει η Ελλάδα

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για τις εσωκομματικές εκλογές στην Νέα Δημοκρατία

09:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ρεκόρ με 220.000 αιτήσεις το 2025 - Τι ποσά θα πάρουν (αναλυτικοί πίνακες)

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αφήνει «χαραμάδα» αναθεώρησης στο σχέδιο για την Ουκρανία εν μέσω έντονων αντιδράσεων

09:37WHAT THE FACT

Όλοι τα έχουν στο σπίτι - Tα τρόφιμα που είναι τοξικά σε πολύ υψηλές δόσεις

09:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο Ηράκλειο: Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ ανηλίκων - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

09:22ΚΟΣΜΟΣ

To «Τέρας του Μπίρκενχεντ» πέρασε 38 χρόνια στη φυλακή - Τώρα παλεύει με smartphone και εφαρμογές

09:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Νικητής ο Φερστάπεν στο Λας Βέγκας, πιο κοντά στον τίτλο ο Νόρις

09:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 αλκοτέστ σε 24 ώρες

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα της Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο στο σπίτι

09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας παγωμένο λείψανο στον χρόνο - Αεροπλάνα σαπίζουν για 50 χρόνια

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος τους έγινε ενός - «Ήρθες στον κόσμο και άλλαξες τα πάντα»

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου και το επίδομα των 250 ευρώ - Όλες οι πληρωμές

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταθερή η κατάσταση του Μάριου: Νέα χειρουργική επέμβαση αύριο μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας παγωμένο λείψανο στον χρόνο - Αεροπλάνα σαπίζουν για 50 χρόνια

09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 (Το επεισόδιο του Πετριτσίου)

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Κλειδώνει το 30% η Νέα Δημοκρατία - Πού βρίσκεται ο Τσίπρας

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

09:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο Ηράκλειο: Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ ανηλίκων - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

09:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ρεκόρ με 220.000 αιτήσεις το 2025 - Τι ποσά θα πάρουν (αναλυτικοί πίνακες)

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αφήνει «χαραμάδα» αναθεώρησης στο σχέδιο για την Ουκρανία εν μέσω έντονων αντιδράσεων

09:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού - Πόσα έχει η Ελλάδα

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Δύο μυστηριώδη «μπαλώματα» βαθιά μέσα στη Γη μπορεί να αποκτούν επιτέλους εξήγηση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ