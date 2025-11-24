Ισπανία: 37χρονη γυναίκα θώπευσε τα γεννητικά όργανα 18χρονου - «Νόμιζα πως ενδιαφερόταν», είπε

Η γυναίκα βρισκόταν στη Μαγιόρκα για διακοπές με τον σύζυγό της όταν προσέγγισε τον 18χρονο τουρίστα και αφού τον ξεμονάχιασε σε ένα χαμάμ τον θώπευσε με τον ίδιο να την καταγγέλλει 

Ισπανία: 37χρονη γυναίκα θώπευσε τα γεννητικά όργανα 18χρονου - «Νόμιζα πως ενδιαφερόταν», είπε
Ένα απίστευτο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σημειώθηκε στο Magaluf της Μαγιόρκα στην Ισπανία όταν μια παντρεμένη 37χρονη γυναίκα από την Ιρλανδία, θώπευσε ξαφνικά και παρά τη θέληση του έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος ήταν μόλις ενήλικος καθώς είχε κλείσει τα 18 του χρόνια.

H 37χρονη αφού αρχικά συνελήφθη οδηγήθηκε στο δικαστήριο καθώς θώπευσε τα γεννητικά όργανα του 18χρονου Σουηδού χωρίς τη συγκατάθεσή του σε ένα τουρκικό χαμάμ. Μάλιστα, αυτό που προκαλεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα είναι το γεγονός πως η γυναίκα βρισκόταν με τον άνδρα της στην περιοχή για διακοπές. Η ίδια όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο είπε «νόμιζα πως ενδιαφερόταν.

A married Irish woman accused of sexually assaulting a tourist nearly 20 years younger than her at their Magaluf holiday hotel has been charged

Σύμφωνα με την Daily Mail ο άνδρας βρισκόταν ήδη στη σάουνα του ξενοδοχείου όταν εκείνη μπήκε, κάθισε δίπλα του και άρχισε να συνομιλεί μαζί του, ρωτώντας τον πόσο καιρό βρισκόταν στο Magaluf. Τότε εκείνη έφυγε από τη σάουνα για να κάνει μια βουτιά στην πισίνα πριν τον ακολουθήσει στο χαμάμ, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά που στάλθηκε στο δικαστήριο.

The sex assault is alleged to have occurred around 6pm at the four-star Hotel Martinique in Magaluf on June 3

Μια έκθεση τριών σελίδων που περιγράφει την εκδοχή των γεγονότων από την πλευρά της εισαγγελίας αναφέρει ότι η γυναίκα κάθισε δίπλα από τον 18χρονο τότε άνδρα όταν πήγε στο χαμάμ, αφού την είδε για πρώτη φορά στη σάουνα και έκανε μια βουτιά στην πισίνα του ξενοδοχείου, και «με λάγνο πνεύμα, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι δεν ήταν κανείς άλλος εκεί και παρά τη θέλησή του, έβαλε τα χέρια της στα γεννητικά του όργανα και τα χάιδεψε μέχρι που εκείνος είπε: «Όχι, όχι, όχι» και έφυγε».

Αυτός ειδοποίησε το προσωπικό του ξενοδοχείου, το οποίο κάλεσε την αστυνομία μετά το συμβάν.

Πηγές κοντά στη γυναίκα επιβεβαίωσαν ότι είχε ομολογήσει ότι άγγιξε τα γεννητικά όργανα του Σουηδού τουρίστα όταν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την επομένη της σύλληψής της, μετά από αρχική άρνηση στην αστυνομία, αλλά επέμεινε ότι επρόκειτο για παρεξήγηση και είπε ότι νόμιζε ότι εκείνος ενδιαφερόταν για εκείνη μετά από μια σύντομη συζήτηση.

Οι εισαγγελείς την έχουν πλέον απαγγείλει κατηγορίες και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών, σε περίπτωση που κριθεί ένοχη κατά τη δίκη.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, οι εισαγγελείς ζητούν να απαγορευτεί στην Ιρλανδή γυναίκα να εργάζεται με ανηλίκους για δύο χρόνια επιπλέον της ποινής φυλάκισης που θα της επιβληθεί και να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα σε περίπτωση καταδίκης.

Ζητούν επίσης να καταβάλει στον άνδρα που την κατηγόρησε αποζημίωση ύψους 440 λιρών.

Δύο αστυνομικοί θα κληθούν να καταθέσουν μαζί με την φερόμενη δράστη και το θύμα.

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη δίκη. Οι ποινές φυλάκισης δύο ετών ή λιγότερο συνήθως αναστέλλονται στην Ισπανία για τους πρωτοεμφανιζόμενους παραβάτες.

