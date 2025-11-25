Η πραγματική «κυρία Doubtfire»: Άνδρας μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη

Ένα από τα πιο μακάβρια περιστατικά απάτης των τελευταίων ετών αποκαλύφθηκε στην Ιταλία, με πρωταγωνιστή έναν 56χρονο άνεργο νοσηλευτή από τη Μάντουα, ο οποίος φέρεται να μεταμφιεζόταν σε… νεκρή μητέρα του για να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο άνδρας ντυνόταν με ρούχα της 82χρονης μητέρας του, φορούσε κραγιόν, πέρλες και παλιά σκουλαρίκια, προσπαθώντας να πείσει τις Αρχές ότι η γυναίκα ήταν ακόμη εν ζωή. Η υπόθεση έχει ήδη βαφτιστεί από τον ιταλικό Τύπο ως «σκάνδαλο Mrs Doubtfire», λόγω της αλλόκοτης μεταμφίεσης που θύμιζε την ομώνυμη ταινία με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Το σχέδιο της απάτης

Η Graziella Dall’Oglio φέρεται να πέθανε πριν από περίπου τρία χρόνια. Ο γιος της, ωστόσο, δεν δήλωσε ποτέ τον θάνατό της. Αντιθέτως, τύλιξε το σώμα της σε σεντόνια, το έβαλε σε υπνόσακο και το έκρυψε σε χώρο του σπιτιού, όπου με την πάροδο του χρόνου μάλιστα μουμιοποιήθηκε.

Όταν χρειάστηκε να ανανεωθεί η ταυτότητα της μητέρας του σε δημόσια υπηρεσία στο Borgo Virgilio, εμφανίστηκε ο ίδιος μεταμφιεσμένος ως εκείνη. Παρουσίασε τον εαυτό του ως ηλικιωμένη γυναίκα, με προσεγμένο μακιγιάζ και κοσμήματα, προσπαθώντας να ολοκληρώσει τη διαδικασία χωρίς να κινήσει υποψίες.

Η αποκάλυψη από μια λεπτομέρεια

Παρά την προσπάθειά του, υπάλληλος της υπηρεσίας θεώρησε ότι κάτι δεν ταίριαζε. Ο χαμηλός τόνος της φωνής, ο υπερβολικά παχύς λαιμός και τα χέρια που δεν παρέπεμπαν σε γυναίκα 85 ετών ήταν αρκετά για να σημάνουν συναγερμό. Ενημερώθηκαν άμεσα οι Αρχές και ο δήμαρχος της περιοχής.

Η σύγκριση των επίσημων φωτογραφιών με το πρόσωπο του «επισκέπτη» αποκάλυψε την απάτη. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν το μουμιοποιημένο σώμα της μητέρας του, κρυμμένο σε χώρο πλυντηρίου.

Μακάβριο εύρημα και νομικές συνέπειες

Ο δήμαρχος Borgo Virgilio, Francesco Aporti, περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας πως «φορούσε μακριά φούστα, κραγιόν και βερνίκι νυχιών, αλλά από κοντά οι ρυτίδες και το δέρμα δεν έμοιαζαν με αυτά μιας ηλικιωμένης γυναίκας».

Οι Καραμπινιέροι επιβεβαίωσαν ότι το σώμα βρέθηκε τυλιγμένο σε σεντόνια και υπνόσακο, σε κατάσταση πλήρους μουμιοποίησης. Η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, τα οποία αρχικά εκτιμάται πως ήταν φυσικά.

Ο 56χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για παράνομη απόκρυψη σορού και απάτη εις βάρος του Δημοσίου, καθώς φέρεται να εισέπραττε τη σύνταξη της μητέρας του, εξασφαλίζοντας ετήσιο εισόδημα που έφτανε τις 53.000 ευρώ, μαζί με έσοδα από ακίνητα.