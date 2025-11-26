Ιραν: 13χρονες νύφες στο «ισλαμικό Tinder» της Τεχεράνης

Σιίτες μουσουλμάνοι άνδρες και γυναίκες κυματίζουν ιρανικές σημαίες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για την καταδίκη των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025.

Ανήλικα κορίτσια, από 13 ετών, καταχωρούνται ως υποψήφιες «νύφες» σε κρατικά εγκεκριμένη - από το θρησκευτικό καθεστώς - ιστοσελίδα γνωριμιών στο Ιράν.

Συγκεκριμένα η πλατφόρμα, με την ονομασία «Adam and Eve», που λειτουργεί με την έγκριση της κυβέρνησης της Τεχεράνης δίνει τη δυνατότητα σε γονείς να δημιουργούν πλήρη προφίλ για τους ανήλικους χωρίς κανένα φίλτρο ηλικίας. Με αυτό δεδομένο δε δημιουργούν ιδιαίτερη έκπληξη τα στοιχεία που δείχνουν συγκέντρωση ανήλικων χρηστών στις πιο φτωχές περιοχές της χώρας, όπου ο γάμος σε τέτοιες ηλικίες παραμένει συνηθισμένος, μεταξύ άλλων και ως μέσο οικονομικής επιβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εγγραφών, που δημοσιεύει το αντιπολιτευόμενο μέσο Iran International τα περισσότερα κορίτσια εμφανίζονται στην ηλικιακή ομάδα 13–16 και τα αγόρια 16–18. Κάτι το οποίο αποδέχθηκε και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, Μοχαμαντ-Χοσεΐν Ασκάρι, που μιλώντας σε σαουδαραβικό μέσο υποστήριξε ότι η λειτουργία της συμμορφώνεται με την ιρανική νομοθεσία, η οποία ορίζει ως κατώτατα όρια γάμου τα 13 για τα κορίτσια και τα 15 για τα αγόρια.

70.000 εγκεκριμένα προφίλ

Τα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 300.000 άτομα προσπάθησαν να εγγραφούν και 70.000 προφίλ εγκρίθηκαν μετά από ταυτοποίηση και συνεντεύξεις. Δημοσιογράφοι σαουδαραβικού μέσου που ανέδειξε την υπόθεση κατάφεραν μάλιστα να δημιουργήσουν πλήρες προφίλ για κορίτσι γεννημένο το 2012, ηλικίας δηλαδή 13 ετών, χωρίς να τους εμποδίσει κάτι όσον αφορά στην ηλικία ή στην διαδικασία ταυτοποίησης.

Το καθεστώς προωθεί τους πρώιμους γάμους

Το 2021 το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο «Αναζωογόνηση του πληθυσμού και προστασία της οικογένειας», ο οποίος προβλέπει κυρώσεις σε όσους «αποθαρρύνουν τις γεννήσεις» ή «καθυστερούν τους γάμους». Σύμφωνα με την ιρανική στατιστική υπηρεσία, σχεδόν 26.000 γάμοι κοριτσιών κάτω των 15 καταγράφηκαν το 2024, έναντι 32.000 το 2023.

Οι ερευνητές σημείωσαν ακόμη ότι οι ανήλικοι χρήστες συγκεντρώνονται σε οικονομικά ασθενείς περιοχές, όπου οι πρώιμοι γάμοι αποτελούν διαχρονική πρακτική. Η φόρμα εγγραφής περιλαμβάνει 80 ερωτήσεις και δίνει έμφαση στην τήρηση θρησκευτικών εντολών, στους έμφυλους ρόλους, στις πολιτικές απόψεις, καθώς και σε θέματα όπως το χιτζάμπ, το μακιγιάζ και οι κοινωνικές συναναστροφές.

