Στο «τραπέζι» συμφωνία Δύσης - Ιράν για τα πυρηνικά: Παρίσι και Τεχεράνη «κλείνουν το μάτι»

Οι Ευρωπαίοι θέλουν να αναζωπυρώσουν τη διπλωματία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα και η Τεχεράνη ανταποκρίνεται εν μέσω σκληρών οικονομικών προβλημάτων

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο αντιδραστήρας IR-40 στο Αράκ στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

3'
Η πιθανότητα μιας συμφωνίας μεταξύ Ευρώπης και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του ασιατικού κράτους, φαίνεται ότι μπαίνει στο τραπέζι, αφού λίγο πριν το Παρίσι αφήσει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας, η Τεχεράνη είχε εκκινήσει τη διαδικασία μιλώντας για πιθανή παύση εμπλουτισμού ουρανίου.

Το γαλλικό άνοιγμα

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία επιδιώκουν να ανοίξουν ξανά τον δρόμο της διπλωματίας με το Ιράν για το αμφισβητούμενο πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Πασκάλ Κονφαβρό, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, υπενθύμισε ότι, παρότι οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν πιέσει τον Σεπτέμβριο για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, «ήθελαν πάντα να διατηρηθεί ο δίαυλος επαφής με την Τεχεράνη».

Το Ιράν εξετάζει πλήρη παύση του εμπλουτισμού ουρανίου

Ταυτόχρονα σχεδόν, δημοσιεύματα από την Τεχεράνη «κλέινουν το μάτι» στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής του εμπλουτισμού ουρανίου, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αλλαγή στάσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη σύγκρουση με τη Δύση.

Συγκεκριμένα, σε ρεπορτάζ της Τετάρτης, η ιρανική εφημερίδα Etemad επικαλέστηκε τη κυβερνητική εκπρόσωπο Φατιμέ Μοχατζερανί, η οποία είπε ότι «δεν πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή καμία διαδικασία εμπλουτισμού και η δυνατότητα ολικής παύσης εξετάζεται με βάση το εθνικό συμφέρον».
Όπως τόνισε, τρεις βασικοί θεσμοί -ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, το υπουργείο Εξωτερικών και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας- αξιολογούν όλες τις παραμέτρους και το τελικό αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης. Σημείωσε ότι ο στόχος είναι «η επιλογή της πορείας που εξασφαλίζει το μεγαλύτερο όφελος για τη χώρα».

Την ίδια ώρα, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ξαναρχίσει πυρηνικές συνομιλίες με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ο Καμάλ Χαραζί ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε ακόμη και να συζητήσει τη μείωση των επιπέδων εμπλουτισμού, εξέλιξη που πολλοί στη Δύση θα ερμήνευαν ως ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ιρανική οικονομία βιώνει μια από τις δυσκολότερες δεκαετίες της. Οι διεθνείς κυρώσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα έχουν επιτείνει την πίεση σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Η αξία του ριάλ συνεχίζει να κατρακυλά, ενώ ο πληθωρισμός κινείται σε πρωτοφανή επίπεδα. Αναλυτές και πολιτικές προσωπικότητες στο εσωτερικό υποστηρίζουν ότι η συνέχιση της παρούσας πυρηνικής πολιτικής δεν συμβαδίζει με τη δραματική οικονομική κατάσταση και μπορεί να επιταχύνει τον κίνδυνο κατάρρευσης. Εκτιμούν ότι μια στροφή προς πολιτική επίλυση των διαφορών θα μπορούσε να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Για πολλούς παρατηρητές, η επανεκκίνηση των συνομιλιών και η μείωση της έντασης με τη Δύση αποτελούν τη μόνη βιώσιμη πορεία ώστε να ανακοπεί η πίεση και να αποφευχθούν κοινωνικές αναταραχές. Κι όπως φαίνεται, αυτή η πορεία μπορεί να μπει σε καθοριστική φάση αν η Τεχεράνη αποφασίσει τελικά να διακόψει πλήρως τον εμπλουτισμό.

