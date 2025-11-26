Πέθανε η σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – Έντυσε μερικά από τα μεγαλύτερα «αστέρια» του κόσμου

Η Σκωτσέζα σχεδιάστρια Pam Hogg, η εκκεντρική δημιουργός που έντυσε από την Kate Moss και την Beyoncé μέχρι τη Debbie Harry και την Πριγκίπισσα Ευγενία, έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της την Τετάρτη.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Instagram, οι συγγενείς της εξέφρασαν τη «βαθιά τους λύπη» για τον θάνατο της «αγαπημένης Pamela», η οποία βρισκόταν στις αρχές της έκτης δεκαετίας της ζωής της. Όπως ανέφεραν, πέρασε τις τελευταίες ώρες της «ήσυχη, περιτριγυρισμένη από την αγάπη φίλων και οικογένειας», ευχαριστώντας παράλληλα το προσωπικό του St Joseph’s Hospice στο Χάκνεϊ για τη «σπουδαία φροντίδα» τις τελευταίες της ημέρες.

«Το δημιουργικό της πνεύμα και το έργο της άγγιξαν ανθρώπους κάθε ηλικίας», σημείωσαν. «Αφήνει πίσω της μια λαμπρή κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει, να δίνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε έξω από τα όρια του συμβατικού. Μια ζωή δοξασμένη, ζωντανή και γεμάτη αγάπη».

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο κόσμος της μόδας, της μουσικής και της τηλεόρασης πλημμύρισε από μηνύματα αποχαιρετισμού.