Καλιφόρνια: Σπάνιο είδος ελαφιού επιστρέφει στους λόφους έπειτα από δεκαετίες

Ένα κεφάλαιο δεκαετιών έκλεισε πανηγυρικά για το ινδιάνικο έθνος του ποταμού Tule στην Καλιφόρνια. Η φυλή γιόρτασε την επιστροφή 17.000 στρεμμάτων προγονικής γης, επισφραγίζοντας το γεγονός με την απελευθέρωση πολλών ελαφιών. Πρόκειται για το είδος «άλκη τουλέ» (Cervus canadensis nannodes), ένα υποείδος άλκης που βρίσκεται μόνο στην Καλιφόρνια. Αυτά τα ελάφια λοιπόν, θα περιπλανηθούν ξανά στους λόφους για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες.

Οικολογικός διάδρομος

Η γη, συνολικής έκτασης 17.030 στρεμμάτων, αποτελείται από πρώην ιδιοκτησίες ράντσο και είναι στρατηγικά σημαντική. Συνδέει την υφιστάμενη περιοχή της φυλής Tule River με ένα μεγάλο τμήμα εδάφους της Υπηρεσίας Δασών των ΗΠΑ, το οποίο με τη σειρά του εφάπτεται με το Εθνικό Μνημείο Giant Sequoia εντός του Εθνικού Δάσους Sequoia.

Με την παράδοση αυτών των εκτάσεων, γνωστών ως Yowlumne Hills, στη φυλή, δημιουργείται ένας σημαντικός διάδρομος διατήρησης για ζώα, συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω άλκης.

Σε μια συγκινητική τελετή, οι γεροντότεροι και τα μέλη της κοινότητας της φυλής Tule River συγκεντρώθηκαν γύρω από τα μεγάλα μεταλλικά δοχεία μεταφοράς και παρακολούθησαν τα ζώα να "ξεχύνονται" στους πρόποδες της νοτιοδυτικής Sierra Nevada.

Η Γενεύη Ε. Β. Τόμσον, αναπληρώτρια γραμματέας για τις υποθέσεις των φυλών στην Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Καλιφόρνια (CNRA), δήλωσε στο SFGATE ότι η φυλή είναι «πολύ αφοσιωμένη στην επανεισαγωγή βασικών ειδών, όχι μόνο για τα μέλη της, αλλά και για την υγεία και την ευημερία του οικοσυστήματος». Επισήμανε μάλιστα ότι η φυλή επανεισήγαγε επίσης τους κάστορες στον Νότιο Κλάδο του ποταμού Tule πέρυσι.

Η φυλή Tule συνεργάστηκε με το Τμήμα Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια (CDFW) για την επανεισαγωγή της Tule elk. Ο πληθυσμός του εν λόγω υποείδους του ελαφιού είχε μειωθεί δραματικά. Για την ακρίβεια, είχε απομείνει μόλις ένα ζευγάρι για αναπαραγωγή, αλλά μέσω των δράσεων διατήρησης, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σήμερα σε περίπου 4.000 μέλη.

Η CNRA υποστήριξε σθεναρά το πρόγραμμα επιστροφής της γης, καθώς επιτρέπει στη φυλή Tule να διαχειριστεί την περιοχή και τα ζώα της, να τα προστατεύσει από τις πυρκαγιές και να διατηρήσει την ακεραιότητα σημαντικών περιφερειακών υδάτινων λεκανών.

«Αυτή η επιστροφή γης καταδεικνύει την ουσία της αποκατάστασης των φυλετικών εδαφών, η οποία επεκτείνει την πρόσβαση σε βασικούς πόρους τροφίμων και φαρμάκων», δήλωσε ο Πρόεδρος του Φυλετικού Συμβουλίου του ποταμού Tule, Λέστερ Ρ. Νιέτο Τζούνιορ (Lester R. Nieto Jr.), σε δελτίο τύπου της CNRA.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

