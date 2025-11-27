Καλιφόρνια: Σπάνιο είδος ελαφιού επιστρέφει στους λόφους έπειτα από δεκαετίες

Το μικρότερο υποείδος άλκης απελευθερώθηκε στα 17.000 στρέμματα των Yowlumne Hills, σηματοδοτώντας τη δέσμευση της φυλής Tule River για τη διαχείριση της άγριας ζωής

Newsbomb

Καλιφόρνια: Σπάνιο είδος ελαφιού επιστρέφει στους λόφους έπειτα από δεκαετίες
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα κεφάλαιο δεκαετιών έκλεισε πανηγυρικά για το ινδιάνικο έθνος του ποταμού Tule στην Καλιφόρνια. Η φυλή γιόρτασε την επιστροφή 17.000 στρεμμάτων προγονικής γης, επισφραγίζοντας το γεγονός με την απελευθέρωση πολλών ελαφιών. Πρόκειται για το είδος «άλκη τουλέ» (Cervus canadensis nannodes), ένα υποείδος άλκης που βρίσκεται μόνο στην Καλιφόρνια. Αυτά τα ελάφια λοιπόν, θα περιπλανηθούν ξανά στους λόφους για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες.

Οικολογικός διάδρομος

Η γη, συνολικής έκτασης 17.030 στρεμμάτων, αποτελείται από πρώην ιδιοκτησίες ράντσο και είναι στρατηγικά σημαντική. Συνδέει την υφιστάμενη περιοχή της φυλής Tule River με ένα μεγάλο τμήμα εδάφους της Υπηρεσίας Δασών των ΗΠΑ, το οποίο με τη σειρά του εφάπτεται με το Εθνικό Μνημείο Giant Sequoia εντός του Εθνικού Δάσους Sequoia.

Με την παράδοση αυτών των εκτάσεων, γνωστών ως Yowlumne Hills, στη φυλή, δημιουργείται ένας σημαντικός διάδρομος διατήρησης για ζώα, συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω άλκης.

Σε μια συγκινητική τελετή, οι γεροντότεροι και τα μέλη της κοινότητας της φυλής Tule River συγκεντρώθηκαν γύρω από τα μεγάλα μεταλλικά δοχεία μεταφοράς και παρακολούθησαν τα ζώα να "ξεχύνονται" στους πρόποδες της νοτιοδυτικής Sierra Nevada.

Η Γενεύη Ε. Β. Τόμσον, αναπληρώτρια γραμματέας για τις υποθέσεις των φυλών στην Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Καλιφόρνια (CNRA), δήλωσε στο SFGATE ότι η φυλή είναι «πολύ αφοσιωμένη στην επανεισαγωγή βασικών ειδών, όχι μόνο για τα μέλη της, αλλά και για την υγεία και την ευημερία του οικοσυστήματος». Επισήμανε μάλιστα ότι η φυλή επανεισήγαγε επίσης τους κάστορες στον Νότιο Κλάδο του ποταμού Tule πέρυσι.

Η φυλή Tule συνεργάστηκε με το Τμήμα Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια (CDFW) για την επανεισαγωγή της Tule elk. Ο πληθυσμός του εν λόγω υποείδους του ελαφιού είχε μειωθεί δραματικά. Για την ακρίβεια, είχε απομείνει μόλις ένα ζευγάρι για αναπαραγωγή, αλλά μέσω των δράσεων διατήρησης, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σήμερα σε περίπου 4.000 μέλη.

Η CNRA υποστήριξε σθεναρά το πρόγραμμα επιστροφής της γης, καθώς επιτρέπει στη φυλή Tule να διαχειριστεί την περιοχή και τα ζώα της, να τα προστατεύσει από τις πυρκαγιές και να διατηρήσει την ακεραιότητα σημαντικών περιφερειακών υδάτινων λεκανών.

«Αυτή η επιστροφή γης καταδεικνύει την ουσία της αποκατάστασης των φυλετικών εδαφών, η οποία επεκτείνει την πρόσβαση σε βασικούς πόρους τροφίμων και φαρμάκων», δήλωσε ο Πρόεδρος του Φυλετικού Συμβουλίου του ποταμού Tule, Λέστερ Ρ. Νιέτο Τζούνιορ (Lester R. Nieto Jr.), σε δελτίο τύπου της CNRA.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

17:08LIFESTYLE

Dailymail: Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μαύρη διάφανη τουαλέτα - Τα αρνητικά σχόλια στα social media - «Είναι σε εκδήλωση ή σε κλαμπ;»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Μερτς θα προσπαθήσει να αλλάξει άποψη στον Τραμπ για τη Νότια Αφρική

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Δάκρυσε ο Χατζόπουλος στο «αντίο» του από την ΚΑΕ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ζήλεψε ο Χάρος τον όμορφό μας» - Σπαρακτικά μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Κάμερα μεταδίδει ζωντανά για πρώτη φορά την περίοδο αναπαραγωγής γκρίζων φωκιών - Δείτε live

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον: Φώναζε «Αλλάχου Άκμπάρ» πριν επιτεθεί ο δράστης - Πήρε το όπλο της εθνοφρουρού

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Σπάνιο είδος ελαφιού επιστρέφει στους λόφους έπειτα από δεκαετίες χάρη στην ινδιάνικη φυλή

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό

16:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Εικόνες ντοκουμέντο - Μέσα στο σπίτι της 75χρονης μετά τη δολοφονία από τη νύφη της

16:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: «Είπε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση ότι ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη»

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 57χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και πέθανε

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία «τρέχει» για ειρήνη: Nέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ στη σκιά της Γενεύης

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: €1,2 δισ. σε αγρότες μέχρι το τέλος του 2025 - Από την Παρασκευή οι πληρωμές 

16:21ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα  

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Νεμπής, ΟΤΕ: «Τα δίκτυα είναι ζήτημα εθνικής σημασίας»

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

16:15LIFESTYLE

Πώς άλλαξαν τα 6 πιτσιρίκια του Stranger Things σε 9 χρόνια

16:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια – Ο τρόπος διάθεσής τους

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Το επόμενο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη θα μπορούσε να σκοτώσει τόσους ανθρώπους όσους και η χειρότερη εβδομάδα της πανδημίας COVID

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ζήλεψε ο Χάρος τον όμορφό μας» - Σπαρακτικά μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

16:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Εικόνες ντοκουμέντο - Μέσα στο σπίτι της 75χρονης μετά τη δολοφονία από τη νύφη της

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

21:20LIFESTYLE

Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 57χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και πέθανε

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Συμφωνούμε για το σχέδιο των 28 σημείων ως βάση μελλοντικής συμφωνίας»

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: €1,2 δισ. σε αγρότες μέχρι το τέλος του 2025 - Από την Παρασκευή οι πληρωμές 

14:24ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Το μυστικό σχέδιο της Γερμανίας για πόλεμο με τη Ρωσία - «Δεν ζούμε πλέον σε καιρό ειρήνης»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προβλέψεις χιονόπτωσης για Ευρώπη και Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Σκότωσε τη σύζυγο, την αδελφή και τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τι ετοιμάζει ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Συναγερμός στη Δύση

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χριστουγεννιάτικο χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον Άρεως ανοίγει ξανά τις πύλες του

15:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Κελέση» και «Σαράφη» - Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές τους ροές από ΗΠΑ και Ελβετία

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλόνσο «τρελάθηκε» με Μουζακίτη - «Θα τον παρακολουθούμε»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «τυχερή» Σεμερτζίδου με τη Ferrari: «Ξέχασε» ότι κέρδισε το Τζόκερ, «σκοτώθηκε» με την Κωνσταντοπούλου, τι είπε για τα ακριβά αμάξια και τα ταξίδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ