Στο Φανάρι ο Αμερικανός πρέσβης - Προωθείται το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής

Το νησί της Χάλκης φημίζεται για την ηρεμία που χαρίζει σε όποιον το επισκεφθεί

Στο Φανάρι πήγε σήμερα ο Αμερικανός Πρέσβης Τομ Μπαράκ όπου συνάντησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, λίγες ώρες πριν ο Πάπας Λέων ΙΔ αφιχθεί στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Αμερικανός πρέσβης συζήτησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη την επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία καθώς και το θέμα του ανοίγματος της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη, το οποίο είχε ζητήσει ο Βαρθολομαίος από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αμερικανοί προωθούν το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής σε επαφές που έχουν με την Άγκυρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

